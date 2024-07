L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 luglio. In analisi la sestina relativa alla seconda metà zodiacale. Il primo giorno della settimana si profila ottimo per Scorpione e Sagittario, entrambi valutati cinque stelle nella classifica quotidiana. In stallo invece il segno della Bilancia, costretto ad attendere la venuta di tempi decisamente migliori.

Previsioni astrologiche del 15 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. In attesa di tempi migliori! La settimana riapre con un lunedì sottotono, caratterizzato da una stanchezza generale che potrebbe derivare da un inizio non proprio brillante.

In amore, l'atmosfera è tesa e caotica. Crisi in atto? Niente recriminazioni o critiche! Sotto l'influenza dissonante di Luna e Urano in pessimo aspetto, i problemi si faranno solo più complessi. Single, attenzione a non perdere credibilità con la persona che vi interessa. Il periodo non è dei migliori per fare conquiste. Nel lavoro, se siete autonomi, prudenza. Se invece avete un contratto, limitatevi a svolgere le mansioni assegnate, tralasciando il superfluo.

Scorpione: ★★★★★. Primo giorno della settimana positivo. Per quanto riguarda l'amore, ci sarà un rilancio della passione. Grazie all'abilità nello stimolare la persona amata, anche solo con la vicinanza, molti ritroveranno quell'affiatamento e quella dolce voglia di stare insieme che ultimamente si era un po' affievolita.

Per i single: avrete la sensazione che tutto possa andare per il meglio. Lasciatevi trasportare dal momento con entusiasmo, anche solo virtualmente per ora. Nel lavoro, il vostro atteggiamento ottimista vi permetterà di studiare con cura le strategie giuste per ottenere nuovi e stimolanti incarichi.

Sagittario: ★★★★★. Lunedì all'insegna della ripresa, in molti settori.

È estremamente favorevole sia per la sfera amorosa che per quella lavorativa, con un occhio di riguardo anche per i rapporti in ambito familiare. Coloro che al momento si trovano in una condizione di solitudine, farebbero bene a mantenere gli occhi ben aperti: entro uno o al massimo due mesi, la vostra vita potrebbe subire un netto miglioramento, soprattutto per chi avesse attraversato una recente separazione.

Nel frattempo, una situazione potrebbe rivelarsi foriera di verità nascoste. Si registra inoltre un recupero della fiducia in sé: qualora un rapporto fosse giunto a un punto critico, sarà possibile ricomporne i cocci già nel corso del prossimo mese. Nel lavoro non date importanza a chi non merita.

Oroscopo e stelle del 15 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Una giornata abbastanza positiva, tolte le solite lungaggini burocratiche a cui state tenendo testa da qualche periodo. Per alcuni di voi, però, una decisione potrebbe addirittura cambiare per sempre la vita, restate vigili. Per quanto riguarda l'amore, sarete in perfetta sintonia con il partner. La migliore soddisfazione potrebbe arrivare dal partner: la vita è costellata di piacevoli momenti, da gustare con calma.

Per i single, è consigliabile avvicinarsi al calore della famiglia, in quanto ciò potrebbe alimentare fantasie, regalando belle sensazioni. Sul fronte lavorativo, si intravedono buone notizie: siate svelti a raccogliere i frutti dei vostri sforzi precedenti.

Acquario: ★★★★. Routine à gogo! Durante questa giornata vi troverete ad affrontare questioni di primaria importanza. Sul fronte economico, potreste trovarvi in difficoltà non previste, causate da spese eccessive o entrate ridotte, il che potrebbe generare stress e conflitti familiari. Evitate di insistere troppo nelle vostre richieste o posizioni per non aggravare la situazione. Sul piano lavorativo, potreste sentirvi confusi e incerti. Mantenete la calma: i prossimi due mesi saranno cruciali per la ripresa della vostra attività professionale.

Pesci: ★★★★. Inizio settimana assolutamente come tanti altri già vissuti. Periodo gestibile, senza eccessivi drammi o entusiasmi. In amore, desidererete affetto e attenzione. Se non dovessero arrivare spontaneamente, evitate di innervosirvi o diventare sospettosi: chiedete al partner ciò di cui avete bisogno, e vedrete che non vi sarà negato. Per i single, potrebbe essere il momento di aprirsi a una nuova relazione. È l’occasione ideale per approfondire le conoscenze e migliorare le capacità di relazione. Sul lavoro, se vi sentite sulla strada giusta per concludere una trattativa importante, è il momento di agire. La creatività e il tempismo vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi.