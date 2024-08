L'oroscopo dal 5 all'11 agosto 2024 è pronto a svelare come sarà l'andamento della prossima settimana per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche vedono più ambizione per il Capricorno e possibili discussioni con il partner per il Cancro, mentre consigliano all'Acquario di riflettere.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): questa settimana potreste sentirvi meno impulsivi del solito. La vostra attenzione si sposterà verso dettagli e perfezionamenti, soprattutto nelle relazioni. Sarà un buon momento per riflettere sui piccoli gesti che fanno la differenza e per cercare un equilibrio tra spontaneità e pianificazione.

In amore, potreste sentire il bisogno di più stabilità e chiarezza. È un periodo favorevole per dedicarsi alla cura di voi stessi e del vostro partner, magari con una maggiore attenzione alla salute e al benessere.

Leone (23 luglio - 22 agosto): questa settimana rappresenta un cambio di marcia per voi. Dopo aver goduto del transito di Venere nel vostro segno, che ha esaltato il vostro fascino e la vostra creatività, ora vi troverete a gestire un'energia più sobria e pragmatica. Potreste sentire una maggiore necessità di mettere ordine nella vostra vita, soprattutto nelle finanze e nelle questioni pratiche. In amore, sarà il momento di analizzare le vostre relazioni con un occhio più critico, cercando di capire cosa realmente desiderate e come raggiungerlo.

Non abbiate paura di affrontare le questioni importanti con maturità e serietà.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): questa settimana vi invita a canalizzare la vostra energia in modo più disciplinato. Sarà importante per voi concentrarvi su obiettivi a lungo termine e mettere da parte l'impulsività. In ambito amoroso, potreste essere più esigenti, cercando relazioni che vi offrano un senso di sicurezza e affidabilità.

È un ottimo momento per lavorare sulle vostre abitudini quotidiane e per migliorare l'organizzazione della vostra vita. Approfittate di questa energia per fare ordine, sia dentro di voi che intorno a voi.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (20 aprile - 20 maggio): questa settimana Venere, il vostro pianeta dominante, entra in Vergine e porta un vento di cambiamento nelle vostre relazioni e nella vostra vita quotidiana.

Sentirete una spinta verso una maggiore cura dei dettagli e un approccio più pratico e organizzato. In amore, potreste sentirvi attratti da persone che condividono i vostri valori e la vostra visione del mondo. È un momento favorevole per rinnovare il vostro ambiente domestico o per intraprendere un progetto creativo che vi appassiona. Dedicatevi alle piccole cose che vi rendono felici e che migliorano la qualità della vostra vita.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): con Venere che entra nel vostro segno, sarete i protagonisti della settimana. Questa posizione planetaria amplifica il vostro fascino naturale e vi dona un'energia speciale. Sarà un periodo ideale per concentrarvi su voi stessi, migliorare la vostra immagine e rafforzare la vostra autostima.

In amore, avrete l'opportunità di approfondire i legami esistenti o di incontrare nuove persone che vi attraggono per la loro intelligenza e sensibilità. Questo è anche un momento perfetto per investire in progetti che richiedono precisione e attenzione ai dettagli.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): la settimana si prospetta interessante per voi e stimolerà la vostra ambizione e il desiderio di realizzazione. In amore, sentirete il bisogno di costruire qualcosa di solido e duraturo, evitando le superficialità. Sarà un periodo propizio per affrontare conversazioni importanti con il partner e per chiarire aspettative e desideri. Professionalmente, potreste trovare nuove opportunità di crescita o collaborazioni interessanti.

Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi e di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): dovete guardare dentro di voi e a riflettere su ciò che è veramente importante. Potreste sentirvi meno socievoli del solito, preferendo la compagnia di poche persone fidate. In amore, avrete l'opportunità di approfondire il rapporto con il partner, esplorando nuove dimensioni emotive e intellettuali. È un buon momento per organizzare la vostra vita quotidiana e per dedicare del tempo a progetti personali che richiedono attenzione e dedizione.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): con Venere, il vostro pianeta governatore, in transito in Vergine, avrete la possibilità di lavorare sulle relazioni in modo più pratico e concreto.

Sarà una settimana favorevole per mettere ordine nei vostri rapporti e per affrontare eventuali problemi con serenità e razionalità. In amore, potreste sentire il bisogno di stabilità e sicurezza, cercando un equilibrio tra passione e ragione. Non esitate a prendervi del tempo per voi stessi, magari dedicandovi a un hobby creativo o a un'attività che vi rilassa.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): la settimana vi invita a riflettere sulle vostre relazioni e sui vostri obiettivi personali. Con Venere in Vergine, potreste sentirvi più critici e analitici, cercando di capire cosa funziona e cosa no nella vostra vita. In amore, avrete l'opportunità di costruire una connessione più profonda e significativa con il partner.

Questo è un buon momento per concentrarsi sulla vostra crescita personale, magari esplorando nuove idee o attività che vi appassionano. Non trascurate la vostra salute e il vostro benessere.

Simboli d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro (21 giugno - 22 luglio): questa settimana vi spingerà a guardare oltre le apparenze e a cercare un significato più profondo nelle vostre esperienze. Con Venere in Vergine, sarete particolarmente attenti ai dettagli e desiderosi di migliorare le vostre relazioni. In amore, potrebbe essere il momento giusto per discutere di questioni importanti con il partner e per rafforzare il vostro legame. È un periodo favorevole per dedicarsi alla cura della casa e del corpo, magari esplorando nuove abitudini salutari.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): la settimana promette introspezione e chiarezza. Sarete spinti a guardare le vostre relazioni con un occhio critico, cercando di eliminare ciò che non vi serve più. In amore, potreste sentirvi attratti da persone che vi offrono stabilità e sicurezza. Sarà un buon momento per lavorare su voi stessi e per coltivare interessi che vi appassionano. Non esitate a prendervi del tempo per riflettere e per ricaricare le vostre energie.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): questa settimana vi invita a concentrarvi sulle relazioni e sulla collaborazione. Con Venere in Vergine, potreste sentirvi più inclini a cercare armonia e comprensione nei vostri rapporti. In amore, avrete l'opportunità di rafforzare la vostra connessione con il partner, magari attraverso piccoli gesti di attenzione e cura. È un buon momento per lavorare su progetti di gruppo e per esplorare nuove possibilità di crescita personale e professionale. Non dimenticate di prendervi cura della vostra salute emotiva e fisica.