L'oroscopo del weekend del 3 e 4 agosto è pronto a svelare le novità tenute in serbo dalle stelle ad ognuno dei dodici segni dello zodiaco. In queste giornate sarà il Leone in prima linea nel ricevere ottime notizie. Anche Ariete e Pesci potranno contare su circostanze molto favorevoli, guadagnandosi meritatamente un posto sul podio più alto delle buone nuove. Novelle poco positive, invece, potrebbero maturare per l'Acquario.

Previsioni zodiacali delle novità weekend 3-4 agosto e posizioni: sorprese positive anche per Gemelli

12° posto - Acquario.

Novelle poco incoraggianti, anche se sarà un week-end abbastanza tranquillo. Comunque non tale da poter strafare. Approfittatene per rilassarvi e ricaricare le energie. Ora è consigliabile agire con cautela nei rapporti sentimentali. Le parole potrebbero ferire più di un gesto impulsivo, quindi sceglietele con cura. È importante anche dedicare del tempo a voi stessi, evitando di mettere sempre gli altri al primo posto. Se ultimamente vi siete sentiti trascurati, è il momento di reagire e di ritrovare la vostra energia interiore. Non perdete la fiducia in voi stessi se le cose non sono andate come speravate. Mantenete alta la motivazione e cercate soluzioni concrete alle difficoltà che incontrate, senza soffermarvi troppo sui dettagli marginali.

Chi la dura, la vince!

11° posto - Vergine. Assenza quasi totale di notizie rilevanti, ma nulla di anormale. Potrebbe essere il caso ideale per dedicarsi a qualche hobby o attività che piace. Questo weekend potrebbe iniziare con un po' di stress. Le stelle vi invitano a seguire l'istinto senza rinunciare alle abitudini. In amore, evitate di forzare situazioni delicate per non creare tensioni.

Mostratevi comprensivi con il partner, poiché questo atteggiamento renderà più gratificante la vita di coppia. I single dovranno affrontare alcune dissonanze planetarie che potrebbero far emergere dubbi. Prestate attenzione alle finanze e gestitele con cautela: spese impreviste. Chi ben comincia è a metà dell'opera!

10° posto - Capricorno.

Poche sorprese, forse qualcuna al contrario, ma niente di preoccupante. Un po’ di routine non fa mai male, anzi, può essere rassicurante. Durante il weekend, intanto, aprire il cuore alla persona amata porterà certamente a scoprire nuove e piacevoli sensazioni. Se ci sono state difficoltà in passato, mostratevi più elastici e disponibili verso chi amate, il che renderà più forte il legame e meno stressanti eventuali confronti verbali. I single invece dovrebbero guardarsi da chi cerca di creare tensioni nella loro vita privata. Tenete a bada gelosie e false amicizie. Meglio soli che male accompagnati!

9° posto - Scorpione. Piccoli cambiamenti, ma niente di significativo. Forse è il momento di fare qualche piccolo aggiustamento nella vostra vita quotidiana.

Se vi sentiste giù di tono, cercate di comprendere le cause della vostra insofferenza e sbloccatevi. In amore, le stelle consigliano di smorzare eventuali tensioni con il partner, evitando di ingigantirle quanto più possibile. Alcuni astri non di parte potrebbero ostacolare le relazioni interpersonali, quindi evitate ripensamenti inutili o cambi di idee all'ultimo minuto. I single dovranno difendere la propria solitudine e tenersi lontani da persone arroganti, cercando invece chi trasmette tenerezza. Meglio un uovo oggi che una gallina domani!

8° posto - Cancro. Alcuni avvenimenti minori, ma nulla di straordinario in queste due giornate di weekend. Se di terza decade riceverete in più qualche notizia interessante, ma niente di sconvolgente o tale da generare euforia.

Questo weekend in generale potrebbe essere il momento giusto per rimettere in gioco alcuni progetti accantonati. Le cose procederanno in modo armonioso, senza particolari sorprese. La Luna e Venere favoriranno il rafforzamento della relazione, portando a una maggiore comprensione di coppia. I single godranno di serenità, accanto a una persona speciale; altri vivranno momenti romantici e gioiosi. La pazienza sarà la vostra forza, anche nelle situazioni più complesse. La calma è la virtù dei forti!

7° posto - Bilancia. Fine settimana non male, anche se con notizie divise a metà. Insomma, un po’ di alti e bassi per un weekend di equilibrio: qualche intoppo seguito da momenti discreti. Durante queste due giornate potreste ricevere un'entrata economica inaspettata che migliorerà il vostro umore e vi aiuterà a risolvere piccoli problemi.

In altri momenti si preannuncia un po' di fatica in più, ma produttiva. In amore, l'atmosfera sarà piacevole e godrete nel rapporto con il partner. Chi avesse una relazione in crisi, potrà rinsaldare l'intesa col dialogo. I single dovrebbero prendere la vita alla leggera, ma attenzione a non commettere ingenuità di cui pentirsi. Chi troppo vuole nulla stringe!

6° posto - Toro. Le previsioni dell'Oroscopo indicano si piccole novità, ma miste ad altre cose, ovvero con aspetti sia positivi che negativi. Preparatevi a gestire situazioni diverse, mantenendo sempre la calma. Questo weekend poi, potreste sentirvi distratti e poco coinvolti nella routine quotidiana. Tuttavia, non serve sempre fare qualcosa di nuovo per essere felici: anche un semplice momento sul divano con il partner può essere appagante.

I single potrebbero avere l'opportunità di chiarire la direzione dei propri sentimenti. Non lasciatevi bloccare da paure infondate e mantenetevi concentrati sulla felicità. Chi fa da sé, fa per tre!

5° posto - Sagittario. Buone notizie in arrivo, ma con qualche piccola incombenza a cui porre attenzione. Sarà un weekend dinamico, con momenti da cogliere e qualche ostacolo da superare. Il tempo trascorso con persone care, poco ma sicuro, vi aiuterà a dimenticare le preoccupazioni avute di recente o ancora in auge nella vostra testa. Gli astri indicano nuove opportunità in programma, ma in amore dovrete fare attenzione a non ferire il partner. Siate pronti a nuove imprese, specialmente se appartenete a coloro che desiderano uscire dalla solita routine.

I single dovrebbero continuare a cercare l’anima gemella con determinazione, senza scoraggiarsi. Chi cerca trova!

4° posto - Gemelli. Sorprese positive in programma, anche con qualche piacevole evento inatteso. Potreste ricevere nel corso del periodo una visita piacevole quanto inaspettata oppure una proposta interessante: chissà, ogni buona novella è sempre bene accetta. Avrete voglia in qualche caso di libertà, magari desiderare portare avanti certe situazioni con maggior fiducia, anche se spesso l'insicurezza gioca un ruolo determinante. Osate, perché frenare? In amore, hobby e passioni vivacizzeranno il rapporto di coppia. I single vivranno emozioni travolgenti e potrebbero essere attratti da una cara amicizia.

In famiglia sarà un periodo positivo, con opportunità per realizzare idee ambiziose. Chi ben comincia è a metà dell’opera!

3° posto - Pesci. Inaspettate novità per un sabato e una domenica entusiasmanti. Le stelle saranno dalla vostra parte, quindi approfittatene per realizzare qualche nuovo desiderio oppure qualche sogno tenuto finora nascosto nel cassetto della memoria. La giornata di sabato sarà serena, quella di domenica regalerà tanta buona armonia e opportunità vincenti in amore, sia per chi è in coppia sia per i single. Non ignorate i consigli delle persone a cui volete bene, soprattutto se riguardassero strategie amorose o raccomandazioni dettate da esperienze già vissute. In generale, sarete socievoli e amiconi.

Se aveste situazioni traballanti in corso, tranquilli, ogni cosa si sistemerà come previsto. Tutto è bene quel che finisce bene!

2° posto - Ariete. Ottime notizie, con molte opportunità favorevoli, secondo la carta delle novità astrologiche. Sarà un weekend ricco di possibilità in diversi ambiti non solo per voi nativi ma anche per alcune persone che ruotano nel vostro ambito. Non lasciatevi sfuggire le prossime occasioni, alcune saranno vincenti al 100%. Con astri assai favorevoli, riuscirete a completare qualsiasi cosa. Le relazioni sociali, poi, senz'altro saranno gratificanti e le questioni minori non dovrebbero distrarvi più di tanto. In amore, godrete di un'atmosfera appagante, sia in coppia che da single.

Quest'ultimi potrebbero sentirsi un po' insoddisfatti, seppur non avendo nulla di serio di cui lamentarsi. Riflettete prima di prendere decisioni importanti. Chi va piano va sano e va lontano!

1° posto - Leone. L'oroscopo delle novità del 3 e 4 agosto pronostica buone nuove da lasciare senza fiato: sarà un weekend memorabile. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili e a ricevere notizie che vi riempiranno di gioia. La Luna, in ingresso nel vostro segno proprio questo sabato, darà uno spunto fortunato a qualsiasi situazione, amplificando le quotazioni in amore e nelle amicizie. L'intesa con il partner sarà appassionante come non mai, rinvigorita dalla forza buona dell'Astro d'Argento. I single ritroveranno la serenità perduta e sicuramente a breve inizieranno a fare incontri dolcemente intriganti; mal che vada, assai interessanti. In alcuni casi potreste cambiare opinione su qualcuno o qualcosa: siate coerenti con voi stessi e andate avanti. Chi si ferma è perduto!