L'oroscopo del 23 agosto svela cosa riservano le stelle ai segni zodiacali. Vede una turbolenza emotiva per il Cancro e incontri stimolanti per il Sagittario, mentre consiglia ai Gemelli di non prendere decisioni affrettate.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete: vi sentirete carichi di energia e pronti a prendere l'iniziativa in qualsiasi situazione. La vostra naturale propensione all'azione sarà amplificata, facendovi sentire invincibili. Tuttavia, fate attenzione a non agire in modo impulsivo: anche se la giornata sarà favorevole per prendere decisioni rapide, un pizzico di riflessione non guasta mai.

Leone: il Trigono di Mercurio nel vostro segno vi dona una mente lucida e creativa, rendendovi particolarmente brillanti nelle conversazioni e nelle trattative. Approfittate di questa giornata per esprimere le vostre idee, poiché saranno accolte con entusiasmo. Inoltre, la vostra sicurezza in voi stessi sarà contagiosa, attirando l'attenzione e il sostegno delle persone intorno a voi.

Sagittario: questo è un giorno perfetto per mettere in pratica i vostri piani più ambiziosi. La Luna in Ariete vi sprona a non avere paura di rischiare, mentre il Trigono di Mercurio vi aiuta a comunicare efficacemente le vostre intenzioni. Sarà una giornata dinamica, in cui potreste ricevere notizie interessanti o fare incontri stimolanti che vi apriranno nuove opportunità.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro: anche se la Luna in Ariete potrebbe rendervi un po' più irrequieti del solito, riuscirete a mantenere la vostra stabilità emotiva. Tuttavia, sentirete il bisogno di uscire dalla vostra zona di comfort e di affrontare sfide inaspettate. Sarà una giornata produttiva se riuscirete a mantenere il focus sui vostri obiettivi senza lasciarvi distrarre dall'impulsività.

Vergine: sarete particolarmente ispirati a livello mentale. Sarà una giornata eccellente per organizzare, pianificare e sistemare questioni rimaste in sospeso. Inoltre, la vostra capacità di analisi sarà al massimo, permettendovi di risolvere problemi complessi con facilità. Attenzione solo a non essere troppo critici con voi stessi e con gli altri.

Capricorno: potreste riflettere sulle vostre ambizioni professionali. Sentirete una spinta interiore verso il cambiamento e la crescita, anche se ciò significa dover affrontare nuove sfide. Non abbiate paura di sperimentare e di uscire dai soliti schemi: questa giornata potrebbe segnare l'inizio di un nuovo capitolo nel vostro percorso lavorativo.

Segni di Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli: la vostra mente sarà più brillante che mai. Sarà una giornata favorevole per le relazioni sociali, le trattative e qualsiasi attività che richieda intelligenza e astuzia. Tuttavia potreste essere po' impazienti, cercate di non prendere decisioni affrettate, soprattutto nelle questioni che richiedono una riflessione più profonda.

Bilancia: la Luna in Ariete, il vostro segno opposto, potrebbe far emergere alcune tensioni nelle relazioni, ma con il sostegno di Mercurio in Leone, sarete in grado di gestire i conflitti con diplomazia e intelligenza. Sarà importante mantenere l'equilibrio e non lasciare che l'impulsività prenda il sopravvento. Le conversazioni schiette e aperte saranno la chiave per risolvere eventuali malintesi.

Acquario: questo è un giorno in cui potreste sentirvi particolarmente ispirati a livello intellettuale. La vostra mente sarà in fermento e stimolerà la vostra creatività per trovare soluzioni innovative ai problemi che vi stanno a cuore. Avrete l'energia necessaria per mettere in pratica le vostre idee, non esitate a farlo.

Segni di Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro: questa giornata potrebbe portare un po' di turbolenza emotiva, facendovi sentire più reattivi del solito. Tuttavia, con il supporto di Mercurio in Leone, sarete in grado di trovare le parole giuste per esprimere i vostri sentimenti e chiarire eventuali malintesi. Sarà una buona giornata per riflettere su ciò che davvero conta per voi e per prendere decisioni che rispecchino i vostri valori profondi.

Scorpione: Questo transito vi invita a essere coraggiosi e a non temere i cambiamenti. Sarete spinti ad agire, mentre sarete aiutati a comunicare in modo efficace e persuasivo. Sarà una giornata in cui potreste fare scoperte importanti su voi stessi o sugli altri, mantenete la mente aperta e siate pronti a cogliere nuove opportunità.

Pesci: la Luna in Ariete potrebbe farvi sentire un po' fuori dalla vostra zona di comfort, ma Mercurio in Leone vi darà il coraggio di affrontare le sfide con determinazione. Sarà una giornata propizia per concentrarvi su progetti creativi o per esplorare nuovi interessi. Non abbiate paura di osare e di mettere alla prova le vostre capacità: potreste sorprendere voi stessi!