L'oroscopo dal 26 agosto all'1 settembre è pronto a valutare la fortuna riguardo i prossimi sette giorni. Parlando di buona sorte, il periodo a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio del mese di settembre vede di buon auspicio il periodo per Cancro, top in classifica. Favoriti dal buon destino anche Bilancia e Gemelli, entrambi sul podio dei migliori. Di contro, si prospettano giornate impegnative con ostacoli e poca fortuna per quelli della Vergine, costretti ad affrontare situazioni abbastanza difficili.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 26 agosto-1° settembre e posizioni: la buona sorte sorride anche al Leone

12° posto - Vergine. La settimana in arrivo richiederà una grande dose di pazienza e determinazione, sapendo di non poter contare sulla fortuna. In ambito sentimentale, è il momento darsi da fare: sforzatevi di trovare qualsiasi modo utile che possa dare una spinta al rilancio del legame. Collaborazione e comprensione reciproca saranno fondamentali per apportare cambiamenti positivi nella relazione. Per i single, le influenze planetarie non saranno delle migliori, rendendo complicato il settore amoroso. Tuttavia, mantenete la calma e aspettate che le stelle tornino favorevoli.

Per la fine della settimana qualcosa di buono smuoverà le acque, che da torbide inizieranno man mano a schiarirsi. Nel lavoro, è indispensabile prestare attenzione alle persone che operano al vostro fianco, evitando di fidarsi troppo dei colleghi con poca esperienza.

11° posto - Scorpione. Il periodo in programma potrebbe presentare qualche difficoltà, risultando più delle volte totalmente privi di supporto da parte delle buona sorte.

Soprattutto in campo sentimentale, le stelle invitano a fare un passo indietro e a riflettere sulle vostre prossime mosse. Mantenere la calma sarà essenziale per evitare discussioni inutili con chi avete accanto. Il rapporto con il partner potrebbe risultare più faticoso del solito, con tensioni che metteranno alla prova la vostra pazienza.

Per i single, una notizia inattesa potrebbe turbare i vostri pensieri, facendovi sentire meno inclini al divertimento. Nel lavoro, non è il momento ideale per fare investimenti importanti. Meglio rimandare e concentrarsi su compiti facili. Chi gestisce un'attività propria potrebbe comunque trovare qualche piccola soddisfazione.

10° posto - Ariete. La settimana in arrivo sarà piuttosto impegnativa, con alti e bassi che potrebbero mettere alla prova la vostra serenità. In amore, le stelle suggeriscono di adottare un atteggiamento premuroso, specialmente se ci sono problemi che necessitano di essere affrontati. Non contate sulla dea bendata: a questo giro dovrete cavarvela da soli. Pertanto, è il momento di agire con decisione per risolvere ogni cosa alla radice.

I single potrebbero sentirsi confusi riguardo a una scelta recente; ricordate che siete voi i padroni della vostra vita, e solo voi potete migliorare la vostra condizione. Sul lavoro, nonostante qualche ritardo, alcuni progetti procederanno in modo abbastanza spedito. Alcuni di voi scopriranno di avere un buon fiuto per gli affari: con calma e riflessione, perché no!

9° posto - Pesci. La fine di agosto e il primo giorno di settembre si prospettano piuttosto sottotono per molti di voi, con momenti di riflessione su situazioni vissute o in corso d'opera. È possibile che abbiate commesso qualche errore recentemente, e ora è il momento di rimediare. In amore, potreste sentirvi privi di entusiasmo, con la mancanza di nuovi stimoli, il che potrebbe pesare abbastanza sulla relazione di coppia.

Tuttavia, chi vi ama sarà lì per sostenervi, cercando di risollevare il morale. Se siete single, potreste temere di rompere un equilibrio delicato raggiunto con fatica, ma a volte osare un po' può portare a sorprese piacevoli. Nel lavoro, il ritmo sarà piuttosto lento, senza grandi novità o imprevisti. Mettete in conto un po' di stanchezza da gestire.

8° posto - Toro. L'inizio della settimana sarà caratterizzato da una certa lentezza, con un lunedì e un martedì con la buona sorte totalmente assente. Tranquilli, dal pomeriggio di mercoledì, ossia a metà settimana, le cose cominceranno a migliorare a la fortuna potrebbe finalmente far capolino in diverse situazioni. In amore, la chiave sarà l'ironia e il senso dell'umorismo, che vi aiuteranno a superare eventuali disagi.

Venere e Luna vi offriranno momenti di simpatia e buone occasioni per rafforzare il legame con il partner. Per i single, una persona potrebbe farvi una corte serrata: valutate con attenzione se accettare o declinare l'invito. Sul lavoro, sarà importante stare al passo con i tempi, mostrando buon senso e lungimiranza. Dire "no" ora potrebbe aprire la strada a prospettive migliori in futuro.

7° posto - Acquario. La settimana si pronostica tranquilla, con un andamento piuttosto positivo. Solo inizialmente potreste avvertire un po' di noia e apatia. Sarà importante prendersi le giuste responsabilità, poiché queste potrebbero portare grandi soddisfazioni in futuro. In amore, siate prudenti ma aperti a piacevoli sorprese: lasciatevi sorprendere dalle iniziative del partner e godetevele appieno.

I single saranno particolarmente selettivi, sapendo esattamente cosa cercano, e non si accontenteranno facilmente. Nel lavoro, le prospettive astrali sono favorevoli, con nuovi contatti che potrebbero portare a successi concreti. Non abbiate fretta, pensate e agite da positivi ma siate pronti a qualsiasi evenienza, sia buona che - ci auguriamo di no - negativa.

6° posto - Sagittario. A questo giro l'Oroscopo prevede una settimana blandamente fortunata. L'inizio della settimana sarà particolarmente favorevole, con tre magnifiche giornate che promettono ottime opportunità in diversi ambiti. Vi sentirete in sintonia con chi vi circonda, riuscendo a comprendere meglio pensieri e aspettative delle persone.

La vita potrebbe offrire anche momenti di piacere e serenità, purché siate pronti a cogliere ogni occasione positiva che si presentasse. In amore, approfittate di ogni occasione per vivere momenti coinvolgenti con il partner. Avete tutte le carte in regola per rendere speciale ogni attimo. Per i single, nuove amicizie potrebbero nascere e rivelarsi significative, con la possibilità di incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro, potreste sentire l'esigenza di raggiungere nuovi obiettivi, ma attenzione a non esagerare: dosate le energie per evitare di sovraccaricarvi.

5° posto - Capricorno. La settimana inizierà con due giornate che si prospettano molto impegnative, Poi però, nel prosieguo settimanale, la situazione generale si tranquillizzerà, in linea con la vostra routine abituale.

In campo sentimentale, potreste sentire il bisogno di stare vicino alla persona amata, ma gli impegni vi richiederanno di pazientare fino a fine periodo. Non preoccupatevi, il vostro partner sarà comprensivo e disposto ad aiutarvi nelle faccende quotidiane. Per i single, la Luna vi favorirà seppur in modo lieve, spianando parte della strada a incontri interessanti: per qualcuno potrebbe evolvere in qualcosa di profondo. Per quanto riguarda il lavoro, i venti cambieranno a vostro favore, infondendo fiducia e determinazione. Approfittate di questo momento per affrontare e risolvere problemi o compiti che richiedono attenzione.

4° posto - Leone. Il periodo in analisi certamente si aprirà con un sorriso da parte del buon destino.

Prospettive interessanti da giovedì, con l'ingresso della Luna nel segno: vivrete momenti entusiasmanti. Grazie a una combinazione di passione e opportunità finanziarie, vi attendono emozioni intense e tanta voglia di divertirsi. Con una buona dose di fortuna a disposizione, se ben gestita, senz'altro vi regalerà grandi soddisfazioni, specialmente in amore. Gran parte delle giornate saranno vivaci e movimentate da situazioni splendide, soprattutto verso la metà della settimana. Vivrete ogni istante con intensità e gioia se single. Tanti di voi, poi, potrebbero trovarsi coinvolti in conversazioni intriganti o in flirt interessanti; per i più audaci, sarà il momento giusto per fare un passo avanti.

Sul lavoro, nuove opportunità economiche potrebbero emergere improvvisamente, specialmente per chi opera in settori che richiedono interazioni con altre persone.

3° posto - Gemelli. I prossimi sette giorni in arrivo potrebbero rivelarsi davvero straordinari, con punte altamente probabili di successi in molti campi. Per molti di voi, in ambito sentimentale, il rapporto di coppia avrà il potenziale per dare molto di più, e questo finalmente potrebbe essere il momento giusto per dedicarsi pienamente alla persona amata. Organizzate qualcosa di inaspettato, certamente vedrete i frutti dei vostri sforzi e sarete felici. Per i single, le stelle promettono un incontro che potrebbe cambiare il corso dei prossimi mesi.

Siate pronti a cogliere questa opportunità con entusiasmo. Sul lavoro, gran parte della settimana scorrerà tranquilla e in tranquillità. Alta la possibilità di ottenere profitti interessanti e gratificazioni che potrebbero sorprendervi positivamente.

2° posto - Bilancia. Questa nuova settimana inizierà con tantissima energia positiva. Ma la giornata di giovedì sarà il fiore all'occhiello per il vostro segno: arriverà Venere, pianeta dei buoni sentimenti, il che promette giornate ad altissimi tasso di fortuna. Sfruttate questo momento favorevole per esprimere apertamente i vostri sentimenti e condividere con il partner progetti per il futuro. È il momento giusto per fare piani importanti e consolidare la relazione. Per i single, i giorni di tensione stanno finalmente per finire, noterete un ritorno di fiducia e vitalità. Questo vi permetterà di affrontare qualsiasi situazione con fiducia e consapevolezza di successo. Sul lavoro, specialmente per chi è impegnato in attività creative, è il momento di mettere in atto nuove idee che potrebbero portare soddisfazioni importanti.

1° posto - Cancro. Le stelle preannunciano una settimana fortunatissima per voi nativi. Grazie agli influssi favorevoli della Luna, nel vostro segno a partire da mercoledì, in amore riuscirete finalmente a ristabilizzare la vostra relazione, assicurandovi così una solida base affettiva. La Luna sarà dalla vostra parte sino a fine periodo, ma sarà soprattutto il vostro impegno a fare la differenza nel consolidare il rapporto. Per i single, un'onda di positività vi avvolgerà, favorendo nuovi contatti con persone affini. Ascoltate i consigli degli amici sinceri, che potrebbero aiutarvi a prendere decisioni importanti. Nel lavoro, le opportunità non mancheranno, e anche se non raggiungerete grandi traguardi, farete progressi significativi che vi porteranno lontano.