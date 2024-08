L'oroscopo del mese di settembre segna per molti la fine delle vacanze e il ritorno alla normalità. In questo caso ad alleggerire il peso del rientro, spesso sottolineato da espressioni del tipo "si ricomincia!", è compito, seppur arduo, delle nostre previsioni astrologiche con le pagelle segno per segno. A dominare il mese settembrino, lo Scorpione - voto 10-, meritatamente considerato al top tra i segni rilevati a massima positività. Il mese prossimo vedrà in ottima forma anche il Leone, voto 9 e l'Acquario, voto 9, entrambi favoriti in amore e nel lavoro.

Discorso assai differente per Pesci, voto 5, particolarmente intuitivi ma con un responso astrale non come nelle attese.

Previsioni zodiacali e pagelle del mese di settembre: un bell'8 all'Ariete

Ariete - Energia e determinazione vi porteranno lontano. Questo mese sarete particolarmente motivati a raggiungere tutti gli obiettivi, sia personali che professionali. Non lasciate che piccoli ostacoli vi scoraggino. Sarete illuminati da un’energia positiva, grazie alla Luna, ben felice di regalare aiuto prezioso soprattutto nel comparto affettivo. Le decisioni da prendere risulteranno naturali, gli obiettivi sembreranno a portata di mano. La fiducia sarà il vostro punto di forza, sia nel lavoro che nella vita privata.

Non abbiate timore di seguire il consiglio di un collega, soprattutto se riguardasse una questione spinosa: ciò che inizierete in questi giorni procederà senza interruzioni. In amore, il carisma vi guiderà verso nuove avventure, rafforzando persino un legame già esistente. Lasciatevi trasportare dal piacere di conquistare, senza preoccupazioni.

Settembre porterà una piacevole conferma in ordine a fascino e capacità di attrarre. Voto 8.

Toro - Un mese di stabilità e serenità. Le relazioni interpersonali saranno armoniose e troveranno conforto nella routine quotidiana. È un buon momento per consolidare ciò che avete costruito finora. Il calore e la passione vi accompagneranno, rendendovi pronti a creare un’atmosfera di complicità con il partner.

Sarete concilianti e saprete evitare richieste eccessive, contribuendo così a un clima armonioso. Le stelle favoriranno anche la vostra sensibilità nei confronti delle persone a voi vicine, promuovendo una collaborazione fruttuosa. I single troveranno ispirazione da nuove idee, alimentati da un’energia interiore potente. Non risparmierete tempo e forza, spinti da un entusiasmo che sembrerà quasi estraneo alla vostra solita routine. Alla fine di ogni giornata, vi sentirete soddisfatti e appagati. Nel lavoro, settembre sarà un mese favorevole: ogni sforzi fatto sarà ripagato e l’attività procederà senza intoppi. Voto 7.

Gemelli - Creatività e nuove opportunità su cui contare. La mente sarà piena di idee innovative e potreste trovare nuove strade per esprimere creatività.

Non abbiate paura di sperimentare. Il mese di settembre si preannuncia splendido per tanti di voi, distinguendosi per l’energia e la vitalità che porterà. Sarete pronti a volare alto, con la voglia di raggiungere sempre nuovi traguardi. Tuttavia, sarà importante fermarsi un momento a riflettere su ciò che veramente conta: evitate di rincorrere obiettivi che non portano a nulla di positivo. Settembre sarà il mese perfetto per eliminare ciò che non serve più dalla vostra vita, sia che si tratti di impegni superflui o di persone che non aggiungono valore alla vostra esistenza. Attenzione, però, alla gestione del denaro: le spese sostenute ad agosto hanno lasciato una situazione di disagio economico.

Fate attenzione e agite con prudenza per evitare ulteriori problemi finanziari. Voto 8.

Cancro - Momenti di riflessione e crescita personale. Il mese di settembre potrebbe portare alcune situazioni a livello emozionale che spingeranno molti a rivedere alcune priorità. Prendetevi del tempo per voi stessi e cercate di non sovraccaricarvi. In amore, una nuova conoscenza potrebbe nascere nel cerchio delle amicizie: non siate timidi, cogliete l’occasione per approfondire ogni relazione. Nel frattempo, un viaggio interiore potrebbe aiutare a comprendere meglio voi stessi e scoprire aspetti finora ignorati. Nel lavoro, le opportunità di successo arriveranno, ma saranno rare: basterà credere nelle proprie capacità e non avere paura di affrontare nuove dimensioni.

Una piccola rivoluzione potrebbe essere all'orizzonte a fine periodo, ma nulla da temere: alcuni dubbi si dissiperanno e le cose troveranno il loro giusto posto. Settembre sarà anche il momento ideale per rinnovare grinta nel lavoro, magari grazie a contatti inaspettati. Voto 6.

Leone - Passione e intensità in ogni cosa. La determinazione e il fervore intrinseco nel segno, porteranno a vivere esperienze profonde. Non temete di immergervi completamente in ciò che andrete a fare. In particolare, l’inizio del mese sarà caratterizzato da una passione intensa, alimentata dalla Luna. Vi sentirete romantici e aperti alle emozioni, e questo si rifletterà positivamente nelle relazioni. Il cielo sarà particolarmente favorevole anche a metà periodo, permettendovi di esplorare nuovi orizzonti o di creare momenti indimenticabili con le persone a voi care.

Sentirete un forte bisogno di essere utili, specialmente verso coloro che attraversano momenti difficili. Non esiterete a offrire il vostro aiuto, dimostrando generosità e altruismo. Sul fronte lavorativo, potrebbero presentarsi interessanti novità, ma state attenti. Non dite subito "si" a qualsiasi opportunità: potrebbero bussare alla vostra porta proposte stimolanti che di vantaggioso non avranno proprio nulla. Voto 9.

Vergine - Buono il mese in arrivo. L'attenzione maniacale ai dettagli vi sarà assai utile, insieme alla precisione e meticolosità. Non trascurate i piccoli particolari, potrebbero fare la differenza. L’umore potrebbe oscillare, questo si, ma la Luna sarà comunque dalla vostra parte, alternando momenti di supporto a piccoli ostacoli.

Affrontate tutto con calma e non caricatevi di troppi impegni. Evitate di essere troppo rigidi, concedete agli altri la libertà di agire come meglio credono: ciò, aiuterà a mantenere la serenità. Dopo un avvio di mese piuttosto intenso, arriverà il momento di rallentare e di concentrarsi su progetti più a lungo termine. In amore, potreste incontrare qualche piccola difficoltà, ma niente che non si possa superare con un po’ di comprensione e disponibilità. Mettetevi nei panni di chi vi sta accanto e siate pronti a trovare compromessi. Mantenere l’armonia nella relazione sarà un vostro obbiettivo prioritario da conquistare e mantenere nel corso del nuovo mese. Voto 7.

Bilancia - Equilibrio e armonia nelle relazioni.

Le capacità diplomatiche saranno messe alla prova, ma riuscirete a mantenere la pace con tutti. È un buon momento per rafforzare qualsiasi legame, infatti settembre segna l'inizio di una fase di ripresa. Fin dai primi giorni avvertirete i segnali di un miglioramento generale, il che porterà soddisfazioni in vari ambiti. Ottimo momento, particolarmente favorevole per le ambizioni di carriera: troverete terreno fertile, grazie a opportunità legate a spostamenti o riorganizzazioni aziendali. Nel settore sentimentale, una ritrovata serenità caratterizzerà la comunicazione con il partner. Metterete da parte vecchi rancori, riscoprendo il piacere di stare insieme, momenti di gioia e complicità. La ritrovata armonia renderà ogni interazione più autentica.

Anche in famiglia, l'atmosfera sarà distesa; adottando un atteggiamento più aperto, riuscirete a riconquistare la fiducia di chi amate. Settembre sarà un mese di riconciliazione e rinnovata intimità. Voto 7.

Scorpione - top del mese. Settembre, secondo l'Oroscopo, regalerà a piene mani successi amorosi e riconoscimenti professionali. Il duro lavoro finalmente darà i suoi frutti e riceverete lodi e apprezzamenti. Continuate a brillare e a mostrare di che pasta siete fatti. A metà mese vi sentirete pieni di energia, pronti ad affrontare qualsiasi questione con spirito vivace e ottimismo. Le relazioni di coppia saranno particolarmente favorite, soprattutto se avete figli: con il supporto del partner vivrete un periodo leggero con tanto buonumore.

Il cielo vi metterà sotto i riflettori, chiedendovi di brillare e di essere protagonisti della vita. Settembre vi offrirà l’opportunità di mostrare il meglio di voi, sia in amore che nel lavoro. La determinazione e la voglia di fare permetteranno di raggiungere traguardi importanti. Sfruttate al meglio le energie benefiche affrontando ogni situazione con fiducia. Voto 10.

Sagittario - Avventure e nuove scoperte ma anche tantissima voglia di "ribaltare il mondo". Lasciatevi guidare dalla curiosità, soprattutto nella sfera sentimentale: vivrete momenti di perfetta sintonia con la vostra anima gemella. Le serate e le notti di questo periodo saranno il momento ideale per risolvere malintesi e rafforzare il legame con il partner, permettendovi di godere di una profonda complicità.

Sarete piacevolmente sorpresi dal riscoprire qualità positive in persone che avevate giudicato frettolosamente. Giove vi spingerà a guardare oltre le apparenze, rivelando nuove opportunità per raggiungere una serenità duratura. Nel lavoro, l'affidabilità e la capacità di prendere decisioni saranno apprezzate da colleghi e superiori, facendovi guadagnare rispetto nell’ambiente professionale. Settembre sarà un mese di crescita, sia sul piano personale che professionale. Voto 8.

Capricorno - Impegno e volontà saranno premiati, anche se potrebbe essere un mese faticoso. Il duro lavoro fatto in precedenza potrebbe non essere immediatamente riconosciuto: non scoraggiatevi! Continuate a perseverare e i risultati arriveranno. In amore, sarete attenti e premurosi verso il partner, raccogliendo i frutti del vostro impegno. Nettuno e Plutone favoriranno un rapporto sentimentale sereno, rafforzando i legami affettivi. La curiosità sarà stimolata, nuove esperienze arricchiranno la quotidianità, portando un tocco di freschezza. Siate pronti ad accogliere le sorprese che la vita vi riserverà, lasciandovi trasportare dalle emozioni del momento. Sul lavoro, il periodo sarà impegnativo ma gratificante: nonostante la fatica, vedrete i vostri sforzi concretizzarsi in risultati tangibili. Progetti importanti stanno per decollare, il vostro talento non passerà inosservato. Settembre sarà anche un mese di produttivo, favorito dalla determinazione e dalla fiducia. Voto 6.

Acquario - Il mese prossimo sarà all'insegna dell'innovazione, con idee brillanti e scelte vincenti in ogni settore. La mente sarà un vulcano in agitazione: troverete modi originali per risolvere problemi e migliorare situazioni. Non abbiate paura di pensare fuori dagli schemi. Le emozioni che vivrete saranno travolgenti, e il vostro cuore batterà forte per un amore che si preannuncia appassionato. Anche se le situazioni sentimentali attuali potrebbero essere complesse, non abbiate paura di seguire il vostro cuore: la vita è una sola e merita di essere vissuta appieno. Le stelle esalteranno l'entusiasmo e la voglia di vivere, stimolando nuove idee. Qualunque sia il pensiero che vi attraversa la mente, non esitate a metterlo in pratica: ogni opportunità rappresenta un’occasione di crescita. Nel lavoro, l'attenzione ai dettagli aiuterà ad evitare errori. Tuttavia, cercate di essere più audaci nelle decisioni: la prudenza è utile, ma un eccesso può essere limitante. Voto 9.

Pesci - Sensibilità e intuizione guideranno diverse scelte, ma potreste sentirvi particolarmente vulnerabili. Settembre pertanto si preannuncia complesso, con situazioni che richiederanno una valutazione attenta e ponderata. Non interpretate i consigli degli altri come imposizioni, ma considerateli come opportunità di miglioramento. L’esperienza sarà un valore aggiunto che vi aiuterà a navigare attraverso le difficoltà del periodo. La quadratura di astri non di parte potrebbe limitare la voglia di socializzare, creando tensioni. Sul lavoro, la pazienza sarà la vostra migliore alleata: evitate reazioni impulsive e cercate di mantenere la concentrazione. Se vi sentiste sopraffatti dalla pressione, cercate di concludere le attività con il minimo sforzo possibile, senza comprometterne la qualità. In amore, fate attenzione a non scaricare sul partner le vostre preoccupazioni: la comprensione e il dialogo saranno fondamentali per superare questo periodo e ritrovare serenità. Voto 5.