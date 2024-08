L'Oroscopo del mese di settembre sulle novità è pronto a mettere in chiaro quali saranno i simboli dello zodiaco interessati da buone notizie e quelli preventivati con sorprese inaspettate. Quattro i segni considerati in testa alla classifica, con l'Ariete in prima posizione. Poco al di sotto a seguire a ruota, il Capricorno, il Leone e il Cancro.

Novità poco incoraggianti in merito al segno dello Scorpione, costretto a confrontarsi con cambiamenti indesiderati.

Previsioni zodiacali di settembre, i segni in coda alla classifica con novità negative

12° posto - Scorpione. La novità indesiderata: un cambiamento improvviso richiederà di riorganizzare alcune priorità o cercare nuove soluzioni. Settembre presenterà diverse problematiche nel settore lavorativo, con poche occasioni di avanzamento. Comunque sia, sarà un momento ideale per riflettere e pianificare le prossime mosse. Una leggera flessione nel lavoro potrebbe anche starci, purché si dia seguito a una riorganizzazione delle priorità oppure una ricerca eventuale inerente altri tipi di opportunità. Non lasciatevi scoraggiare: usate questo periodo per sviluppare nuove competenze e trovare alternative che potrebbero rivelarsi vantaggiose nel lungo termine.

Le relazioni sentimentali attraverseranno una fase delicata; sarà fondamentale comunicare apertamente con il partner. Concentratevi sul miglioramento delle competenze e sull'esplorazione di inediti profili professionali.

11° posto - Pesci. Un aggiornamento relazionale non lascerà vie di uscita: la conclusione di una relazione importante.

Un po' di tristezza e tanto tempo per guarire, oppure - diciamolo pure - per qualcun altro un sospiro di sollievo! Alcuni imprevisti rallenteranno i piani di viaggio o studio. Sarà importante mantenere la calma e adattarsi alle nuove circostanze. In ambito amoroso, scrutate bene alcuni periodi, cercando di anticipare eventuali situazioni negative, soprattutto a metà o fine periodo.

Dedicatevi a voi stessi e cercate il supporto di amici e familiari. Ogni fine rappresenta un nuovo inizio, e nuove opportunità si presenteranno. In amore, sarà un periodo di riflessione e recupero; prendetevi il tempo necessario. Nel lavoro, sarà essenziale adattarsi alle circostanze, mantenendo un punto di vista positivo.

10° posto - Bilancia. La cattiva notizia: spese impreviste o difficoltà economiche richiederanno una gestione attenta delle risorse. Affronterete probabilmente anche piccoli ostacoli sul lavoro, con progetti che non progrediranno come previsto. Tuttavia, con un'organizzazione efficace, supererete queste e altre difficoltà. Emergeranno problemi non solo finanziari, con diverse spese non messe in conto, il che potrebbe cogliere impreparati molti di voi.

Redigete un piano finanziario dettagliato e riducete le spese non essenziali. La capacità di pianificazione sarà fondamentale per superare qualsiasi impasse. Alcune relazioni sentimentali saranno messe alla prova; sarà importante cercare di collaborare e avere pazienza in caso di diversità di vedute. Organizzatevi al meglio nel lavoro per affrontare gli ostacoli e mantenere alta la produttività.

9° posto - Gemelli. La scoperta: una situazione difficile che richiederà supporto emotivo e pratico per affrontare un problema a livello familiare. Le relazioni con alcuni parenti saranno abbastanza tese, con possibili malintesi, ripicche e prese di posizione a oltranza. Una comunicazione chiara ed oggettiva del contendere sarà necessaria per evitare ulteriori conflitti.

Il voltagabbana di un familiare ritenuto di fiducia potrebbe richiedere supporto psichico per qualcuno troppo sensibile. In pratica, per affrontare e rendere inerme questo periodo particolarmente impegnativo, sarà fondamentale mantenere aperta la porta del cuore e offrire sostegno sincero, in collaborazione con i propri cari. L'empatia sarà essenziale per superare queste difficoltà. Il consiglio: lasciate che il tempo faccia il suo corso. Sul lavoro è tempo di mantenere alta la fiducia in sé stessi, un po' meno negli altri.

I segni a metà classifica preventivati con buone novità

8° posto - Sagittario. La novità: scoprirete una nuova passione che vi entusiasmerà a tal punto da permettere di esprimere finalmente tutta la vostra potenziale creatività.

Settembre comunque sarà anche un mese caratterizzato da alti e bassi, soprattutto nel settore finanziario. La vostra tenacia vi permetterà di mantenere l’equilibrio giusto anche in situazioni complesse. Dedicate del tempo alle passioni personali e trovate un bilanciamento tra lavoro e svago per mantenere una prospettiva positiva. Il periodo sentimentale sarà stabile, anche se sarà importante investire più tempo nella relazione di coppia. Non mettete però in secondo piano il partner ma date tutte quelle attenzioni che merita. Single, a voi settembre favorirà gli incontri, quindi non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi con un sorriso. La determinazione sarà la chiave per superare diverse questioni a livello personale.

7° posto - Toro. La sorpresa: riceverete un’opportunità per fare un viaggio che da tanto avevate in agenda, permettendovi di assaporare nuovi luoghi e culture diverse dalla vostra. Il viaggio offrirà nuove prospettive e rafforzerà il legame con il partner. In amore, malgrado gli impegni vi assorbano tante energie, ricordate di dedicare un po’ del vostro tempo a chi sta accanto a voi. Un pensiero, una parola gentile o un sorriso regalato col cuore saranno sempre apprezzati e ricambiati dal vostro lui/lei. Nel corso del nuovo mese potrebbero però prender piede alcune problematiche economiche, come spese impreviste o lavori per la casa non messi in agenda. Servirà un po' di prudenza e attenzione in alcune scelte di lavoro, solo così riuscirete a gestirle ogni situazione al meglio.

La gestione oculata del denaro eviterà stress e vi garantirà serenità.

6° posto - Vergine. La rivelazione: risolverete una volta per tutte un vecchio conflitto o una disputa con una persona amica o un parente, ristabilendo una relazione importante. Le previsioni dell'oroscopo indicano all’orizzonte buone opportunità lavorative, con nuove responsabilità e progetti interessanti. Tuttavia, sarà importante non sovraccaricarsi di impegni. Gestite il tempo con saggezza e non esitate a chiedere aiuto se necessario. Potrebbe essere il momento giusto per compiere scelte importanti, sia che siate single o in coppia. In merito ai rapporti affettivi con piccoli problemi, non mancheranno le occasioni per cercare di migliorare la situazione generale.

Chi è sentimentalmente non legato, potrebbe avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata. Le relazioni amicali porteranno gioia e supporto in caso di problemi lavorativi. Certe situazioni richiederanno impegno, ma garantiranno soddisfazioni durature.

5° posto - Acquario. La novità: noterete finalmente un miglioramento significativo nel giro vita e nel fisico in generale, grazie a nuove abitudini alimentari, ai consigli di persone fidate e tanto impegno da parte vostra. Settembre sarà un periodo positivo per le relazioni, con possibilità di incontri significativi che arricchiranno la vostra vita. In amore il periodo inizierà con qualche turbolenza condita da piccole difficoltà o imprevisti: non tutto filerà come previsto ovviamente, ma con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno in ogni situazione.

Single, vivrete un mese di sorprese, positive e non: vi ci voleva proprio, dopo tanta attesa. Sarà importante evitare conflitti inutili per mantenere l’armonia generale. Intanto, continuate pure a coltivare relazioni positive e dedicate tempo al benessere fisico e mentale. La salute sarà la base per una vita equilibrata, il che potrebbe portare nuove emozioni. Mantenete l’equilibrio tra lavoro e vita privata per consolidare il miglioramento generale dell'umore.

I segni in testa alla classifica di settembre con eccellenti novità

4° posto - Cancro. La notizia: finalmente arriverà quel tanto atteso riconoscimento che aspettavate, forse un aumento di stipendio, anche se legato a nuove responsabilità.

Il nuovo mese regalerà anche ottime notizie in ambito familiare, come una riunione o un evento speciale da celebrare in allegria. La serenità e la gioia domineranno il mese, regalando diversi momenti potenzialmente in grado di diventare ricordi preziosi. In amore, sarete ben felici di vivere un mese movimentato, ma capace di regalare emozioni meravigliose. Concentratevi in massima parte tra il centro e la fine del periodo: una "goduria" in arrivo? Certo che si: il consiglio è quello di dare una bella svecchiata al look oltre che al guardaroba. Single, incontrando la persona giusta vi scioglierete come neve al sole: poco ma sicuro. La famiglia intanto, diventerà un solido pilastro di supporto e gioia, dandovi la forza necessaria per affrontare eventuali problemi a livello lavorativo che si presentassero.

3° posto - Leone. Un progresso: se single, incontrerete una persona speciale che porterà gioia e amore nella vostra vita; in coppia, troverete finalmente un accordo su una questione da sempre controversa. In amore quindi nessun problema: sarete veramente felici e sereni soprattutto perché non avrete alcun pensiero negativo per la testa. Approfittate di questo momento per vivere la vita a due con grande armonia. Single, davanti a voi si prospetta un mese meraviglioso, libero da affanni e pensieri. Mai quanto in questo periodo sentirete di avere dentro una gran voglia di vivere. Settembre sarà il mese dei successi non solo sentimentale ma anche professionali: un aumento o un cambio di mansione sarà il giusto riconoscimento per i vostri sforzi, il che regalerà grande soddisfazione. Mentre vi dedicherete al lavoro, non trascurate il benessere personale, cercando momenti di relax e cura di voi stessi.

2° posto - Capricorno. La primizia: realizzerete un meraviglioso sogno, ossia quello di comprare la vostra prima casa; un luogo tutto nuovo da personalizzare come più vi piace. In amore, andrà tutto benissimo: i rapporti di coppia diventeranno più intensi suggellando nuove intese soprattutto in quelle relazioni che ultimamente avessero subito rallentamenti o malintesi. Diciamo pure che non avrete di che lamentarvi: agli occhi del partner risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura più simpatici del solito. Una nuova relazione potrebbe iniziare per chi è single, portando gioia e amore nella loro vita. Accogliete con entusiasmo le nuove esperienze e non esitate a prendere l'iniziativa. In programma un mese ricco di opportunità e crescita vi aspetta nel lavoro, con significativi avanzamenti di carriera o con buoni progetti individuali. Sarà il momento ideale per sfruttare al massimo le condizioni favorevoli che si presenteranno. Ogni azione richiederà impegno, ma saranno fonte di grandi soddisfazioni.

1° posto - Ariete. Una novità sfavillante: in famiglia vi sarà l’arrivo di un bambino o bambina - non escluso entrambi! - portando tantissima felicità e gioia da condividere. Settembre si annuncia come un mese di massima positività e cambiamenti favorevoli in tutti gli ambiti della vita, dalle nuove opportunità lavorative alle relazioni. Le relazioni sentimentali di ogni ordine e grado saranno armoniose e appaganti, offrendo l'occasione di rafforzare eventuali legami con criticità in atto. Diciamo che finalmente potrebbe essere un buon momento per modificare e/o migliorare alcuni assetti di coppia: cambiare abitudini, respirare aria nuova anche nella relazione più felice non farà che far bene. Pronti a provarci? Single, il mese di settembre si prospetta più che positivo. Sarete efficacemente tranquilli: qualcuno constaterà con piacere una lenta ma progressiva attenuazione di eventuali paure interiori. Sul lavoro un aumento di stipendio porterà nuove responsabilità: le affronterete con determinazione.