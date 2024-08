L'oroscopo del mese di settembre vedrà il pianeta Mercurio cambiare ben tre segni zodiacali, passando dal segno del Leone fino alla Bilancia, portando idee interessanti per ripartire al meglio al lavoro. Il pianeta Venere permetterà ai nativi Sagittario di recuperare terreno in amore, mentre il Capricorno non sarà sempre così mansueto.

Previsioni oroscopo mese di settembre 2024 segno per segno

Ariete: questo nono mese dell'anno non sarà particolarmente appagante in campo sentimentale, considerata la presenza del pianeta Venere nel segno della Bilancia.

Con il partner non vi sentirete sempre a vostro agio, e avrete bisogno di ritrovare il giusto equilibrio per poter stare bene insieme. Piccoli, ma in importanti miglioramenti arriveranno alla fine del mese, ma dovrete essere pazienti. In campo professionale sarete più risoluti nei vostri progetti. La prima parte del mese sarò produttiva. Successivamente però, con stelle come Marte e Mercurio negative, potreste commettere degli errori di valutazione. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali convincenti in questo mese di settembre. Il rapporto con il partner sarà stabile, e molti dei momenti romantici che vivrete saranno merito vostro. Alla fine del mese però, il pianeta dell'amore sarà opposto, dunque attenzione a quello che potrete dire o fare con il partner.

Nel lavoro sarete nelle giuste condizioni per portare avanti i vostri progetti con passione e impegno, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: arriveranno occasioni davvero romantiche in campo sentimentale nel prossimo periodo. L'arrivo di Venere in Bilancia sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, che attraverserà un periodo pieno di emozioni.

Nel lavoro ve la caverete molto bene con i vostri progetti, ciò nonostante fate attenzione a Mercurio, che in questo periodo cambierà spesso posizione, facendovi cambiare spesso idea sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale poco brillante per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere in quadratura dal segno della Bilancia, non sarete sempre nelle condizioni per poter vivere al meglio il vostro rapporto.

Fortunatamente, il pianeta dell'amore si sposterà in trigono alla fine del mese, e vi aiuterà a recuperare terreno. Nel lavoro sarà necessario dare le giuste priorità ai vostri problemi, e portare a termine quelli più importanti in questa prima parte del mese, sfruttando la posizione favorevole di Marte e Mercurio. Voto - 6️⃣

Leone: piccole scintille d'amore vi permetteranno di chiudere bene quest'estate, grazie anche alla posizione favorevole di Venere. Successivamente però, dovrete essere capaci di preservare il vostro legame e dare la giusta importanza al partner, perché il pianeta dell'amore si troverà in quadratura. In campo professionale potrebbe essere finalmente il momento giusto per riscattarvi.

Mercurio navigherà in buone posizioni, portando importanti opportunità professionali che state aspettando da tempo. Voto - 8️⃣

Vergine: il pianeta Venere non sarà più nelle vostre corde in questo mese di settembre, ciò nonostante avrete ancora buoni momenti da vivere insieme alla persona che amate, dovrete soltanto metterci un po’ di più del vostro. Per quanto riguarda il lavoro arriverà Mercurio per un breve periodo a darvi una mano, dandovi quella marcia in più che serve per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: avrete buone sensazioni in campo professionale in questo mese di settembre, aiutati soprattutto da un ottimo Mercurio in buon aspetto. Attenzione però a Marte, che potrebbe togliervi un po’ di energie.

In amore ve la caverete benissimo con la persona che amate grazie a Venere, godendo di una relazione davvero romantica. Se siete single avrete buone opportunità di incontrare nuove persone, e costruire nuovi interessanti legami. Voto - 9️⃣

Scorpione: il profilo dei transiti planetari non sarà affatto male durante questo mese di settembre. In amore ci sarà una bella stabilità, che raggiungerà l'apice alla fine del mese, quando il pianeta Venere si troverà nel vostro cielo. Sul fronte professionale le prime giornate non saranno granché a causa di Mercurio. Avrete forse bisogno di riprendersi dalle vacanze, ma successivamente, riuscirete a trovare un buon ritmo, aiutati anche da Marte in trigono.

Voto - 9️⃣

Sagittario: finalmente il pianeta Venere smetterà di esservi contrario, e vi permetterà di recuperare terreno in amore. Con il partner vi sentirete meglio, e potrete provare a vivere un rapporto differente, ma soprattutto più maturo. Anche per quanto riguarda il lavoro sarete mossi da idee ed energie migliori, anche se a volte il pianeta Mercurio potrebbe causare piccoli imprevisti da risolvere. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'arrivo di Venere nel segno della Bilancia potrebbe rendervi poco mansueti nei confronti del partner in questo periodo. La vostra relazione di coppia potrebbe attraversare una parentesi difficile, che fortunatamente non durerà a lungo. In ogni caso, dovrete avere più cura della vostra anima gemella.

In campo professionale rallenterete un po’ dopo un’estate così impegnativa. Non smetterete di rendere proficue le vostre giornate, ciò nonostante non sarà facile replicare i buoni risultati raggiunti. Voto - 6️⃣

Acquario: si aprirà un periodo brillante per voi nativi del segno, grazie alla posizione favorevole di Venere. L'Oroscopo di settembre vi darà buone soddisfazioni con le persone a voi più care. Dovrete però essere in grado di mantenere forte il legame con chi ci tiene a voi, soprattutto quando il pianeta dell'amore si sposterà in quadratura. In campo professionale avrete fiducia nelle vostre capacità. Giove, e a tratti Mercurio, vi daranno una mano nei vostri progetti, con risultati a volte incoraggianti.

Voto - 7️⃣

Pesci: la configurazione astrale finalmente sarà più clemente nei vostri confronti, anche i problemi non sono ancora finiti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Dovrete fare molta attenzione a quello che fate, in particolare quando il pianeta Mercurio sarà in opposizione. Per fortuna avrete Marte e Saturno in buon aspetto. In amore ci sarà una sintonia migliore con il partner. La prima parte del mese sarà importante per ricostruire il vostro legame, per poi godere di ogni momento d'amore quando il pianeta Venere sarà in trigono. Voto - 8️⃣