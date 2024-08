L'oroscopo della giornata di domenica 1° settembre vedrà buoni propositi nei nativi Leone, alla ricerca di nuove iniziative professionali, ma non solo, mentre i Gemelli dimostreranno maggiore generosità nei confronti del partner. La Bilancia avrà finalmente modo di brillare in amore, mentre il Capricorno non dovrà essere indifferente ai bisogni del partner.

Previsioni oroscopo domenica 1° settembre 2024 segno per segno

Ariete: la prima giornata di settembre vedrà la Luna in buon aspetto per voi nativi del segno. Di contro, avrete Venere in opposizione, che lentamente potrebbe erodere l'intesa che avete creato il partner.

Riguardo il lavoro, ci saranno importanti decisioni da prendere, e dovrete dimostrare di essere abbastanza preparati. Voto - 7️⃣

Toro: Oroscopo di domenica che non vi darà molte soddisfazioni in campo sentimentale. La vostra vena romantica potrebbe venire meno a causa della Luna in quadratura. Preferirete badare al sodo, preoccupandovi di ciò che la persona che amate vorrebbe da voi. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, ma non senza piccoli problemi da risolvere a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Gemelli: dimostrerete una spiccata generosità durante questa giornata di domenica grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarete capaci di costruire una bella intesa con la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro le ambizioni saranno tante, ma non potrete rispettarle tutte. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale poco brillante in questa prima giornata di settembre. Il vostro modo di amare non sarà sempre così apprezzato dal partner. Di contro, dalla vostra relazione di coppia vi piacerebbe poter avere qualcosa in più che non sia solo emozioni pure.

In ambito lavorativo avrete bisogno di trovare la giusta direzione per i vostri progetti, che al momento sembra non stiano andando come previsto. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale ottima in questa giornata di domenica. Vi godrete il resto del fine settimana, ciò nonostante sarete spinti da tanti buoni propositi, anche per il futuro.

Soprattutto in campo professionale avrete tante idee e tanta voglia di fare, soprattutto in nuove iniziative. In amore godrete di una piacevole intesa con il partner grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Anche voi single potreste riuscire a fare colpo. Voto - 9️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo neutro nei vostri confronti, almeno dal punto di vista sentimentale. Dovrete metterci del vostro per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. In campo professionale meglio evitare di imbarcarvi in progetti che non vi daranno molte garanzie. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo brillante in amore per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia si rivelerà molto interessante e romantica grazie a Venere e alla Luna.

Non mancheranno momenti di puro amore se giocherete bene le vostre carte. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, capaci di gestire al meglio ogni situazione. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di domenica poco coinvolgente per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in quadratura dal segno del Leone non sarete sempre così amorevoli nei confronti del partner. Sul fronte professionale date più spazio a nuove idee, perché alcune di esse potrebbero portare a risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata per voi nativi del segno in amore. In questa prima giornata di settembre, potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere per dare voce ai vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In campo lavorativo dovrete avere pazienza nei vostri progetti, e studiare al meglio ogni situazione per non commettere errori. Voto - 8️⃣

Capricorno: essere indifferenti nei confronti del partner non sarà così piacevole per la vostra relazione di coppia. In questo modo, non sarà facile vivere un rapporto affiatato. Riguardo il lavoro, potreste riuscire a mettere insieme buoni progetti se ci metterete impegno e creatività in quel che fate. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale oscurata da questa Luna in opposizione secondo l'oroscopo. Nonostante Venere sia favorevole, in questa prima giornata di settembre faticherete un po’ a vivere una relazione di coppia affiatata, soprattutto voi nati nella terza decade.

In campo professionale potrebbe esserci qualche imprevisto nei vostri progetti, ciò nonostante avrete comunque buone occasioni per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di domenica nel complesso valida in campo amoroso. Questo cielo sarà poco influente, e il periodo sarà adatto per cercare di ricostruire un buon legame con la persona che amate, o per fare nuove conoscenze se siete single. In ambito professionale attenzione a non correre troppi rischi per il momento, considerato Marte e Giove in quadratura. Voto - 7️⃣