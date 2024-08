L'oroscopo del mese di settembre anticipa l'arrivo di giornate cariche di nostalgia ma anche di voglia di ripartire dopo un'intensa stagione estiva: la Vergine sarà baciata dalle stelle, posizionandosi sul gradino più alto della classifica; mentre in fondo a tutti i segni zodiacali ci sarà lo Scorpione che si ritroverà a sostenere delle sfide. Con il Sole in Vergine c'è chi dovrà affrontare delle discussioni in famiglia o delle novità lavorative.

Gli ultimi classificati di settembre

12° Scorpione - Settembre porterà alcune sfide da combattere, ma anche delle giornate di tregua in cui riposarsi e riprendere fiato.

Eventuali difficoltà familiari saranno gestite al meglio. Dovreste lasciar andare gli amori estivi, anche se vi hanno reso la vita più leggera e vivibile. Se siete in coppia, niente di nuovo da segnalare. Potreste ottenere un avanzamento lavorativo o magari incassare entrate extra, quindi non esitate a sfruttare opportunità di networking che potrebbero rivelarsi utili in futuro. Potrebbero esserci tensioni con colleghi o superiori, ma sarà importante mantenere un atteggiamento professionale. Chi dovrà tornare a scuola potrebbe provare timori e insicurezze e alcune novità potrebbero non essere gradite. Evitate di cadere in vecchie abitudini o schemi: mantenere una mentalità aperta vi permetterà di scoprire nuovi orizzonti.

11° Capricorno - Settembre sarà un mese turbolento, con molti eventi in arrivo. Ci saranno momenti di nervosismo, ma anche giornate positive. Avrete da sistemare questioni finanziarie o professionali. Sul piano affettivo e sentimentale potrebbero sorgere discussioni di coppia riguardanti la casa o i figli. Una situazione familiare sarà al centro della vostra attenzione per gran parte del mese.

Nonostante tutto, il resto procederà senza intoppi. Sarete fortunati e riuscirete a lasciarvi alle spalle le brutte esperienze dei mesi passati. Attenzione a possibili imprevisti per chi viaggia spesso: una giornata potrebbe essere particolarmente sfortunata. Rivedrete persone a cui tenete molto. Potrebbero esserci colpi di fulmine o magari un amore nato nel corso dell'estate potrebbe tornare a farsi sentire.

10° Ariete - Questo mese potrebbe presentare alcune difficoltà, dovute alla transizione tra l'estate e l'autunno. Sarà necessario dire addio alle lunghe giornate di sole, al caldo e alle ore trascorse in dolce compagnia. A metà mese, potreste trovarvi al centro di un cambiamento, sia estetico che mentale. Chi lavora in proprio potrebbe concedersi una vacanza fuori stagione, anche se non è detto che questo sia possibile, a causa di potenziali imprevisti che potrebbero scombinare i piani. In ambito lavorativo o scolastico, dovrete affrontare questioni delicate, ma con la giusta diplomazia riuscirete a superarle. Possibili discussioni in famiglia o con un parente sono all'orizzonte. In amore, la situazione è più favorevole, soprattutto per chi è in coppia, e un progetto comune potrebbe concludersi con successo.

Previste visite dal medico o dal dentista.

9° Cancro - Per voi, settembre rappresenta un nuovo inizio ma anche una nostalgica fine. Dopo un agosto ricco di esperienze che difficilmente dimenticherete, arriverà l'ora di tornare al lavoro o agli studi, riprendendo in mano la consueta quotidianità. In certe giornate cadrete nello sconforto e nell'ansia. Cambiamenti improvvisi potrebbero sorprendervi, ma fortunatamente saprete come affrontarli. L’amore e la famiglia torneranno a essere forti e uniti. Potreste innamorarvi o divertirvi con una nuova conoscenza, magari un collega o compagno di studi. Del resto il vostro cuore è sempre pronto a innamorarsi. Preparatevi per brevi viaggi fuori porta e godetevi le prime fresche serate autunnali.

Durante il mese, rinnoverete il guardaroba, cambierete look e farete le consuete pulizie stagionali. La salute sarà in ripresa.

I segni nella nella media

8° Leone - Dopo una vivace estate, tornare al lavoro o agli studi potrebbe essere deludente. Agosto vi ha regalato numerose avventure ed emozioni, ma ora è il momento di adattarsi ai cambiamenti. Nei primi quindici giorni del mese, potrete ancora godere di qualche raggio di sole, avendo così l'opportunità di abbronzarvi e godervi gli ultimi momenti estivi. Ci saranno cambiamenti sul piano lavorativo, personale e sociale. Dovrete mantenere alta la guardia e agire con astuzia. Potreste acquistare un nuovo telefono o computer, fare una visita dal dentista o cambiare look.

Insomma, qualcosa si muoverà!

7° Sagittario - Dopo aver archiviato le vacanze e il divertimento di agosto, potreste trovare difficile affrontare il nuovo mese. Settembre richiederà impegno e concentrazione, quindi sarà importante evitare distrazioni e pigrizia. Di solito non amate l'autunno e il freddo, quindi potreste essere soggetti a sentimenti di nostalgia per le giornate estive ormai passate. Tuttavia, sarà essenziale trovare il modo di superare l'ansia che potrebbe manifestarsi in alcune giornate settembrine. Potrete dedicarvi allo shopping o a transazioni economiche, ma attenzione a non finire con il conto in rosso. Dopo aver superato la prima metà del mese, le cose inizieranno a stabilizzarsi e la fortuna tornerà a sorridervi.

Ottobre vi accoglierà con positività, quindi tenete duro.

6° Gemelli - Settembre sarà ideale per riprendere i contatti persi durante l'estate. Riceverete nuove direttive, ma questa volta sarete ben preparati per affrontarle. Nulla riuscirà a intaccare la vostra felicità interiore e sarete concentrati sui vostri obiettivi. Approfittate di questo mese per iniziare nuovi hobby o per terminare quel libro che avete in mente di leggere o scrivere da tempo. I primi quindici giorni del mese potrebbero essere caratterizzati da una certa pigrizia, dato che vi godrete ancora gli ultimi raggi di sole. Con il tempo, ritroverete la vostra naturale armonia psicofisica.

5° Pesci - Finalmente potete tirare un sospiro di sollievo: la lunga, calda e afosa estate è giunta al termine.

Dopo aver tanto desiderato un po' di tranquillità e frescura, settembre sarà un mese favorevole. Incontrerete vecchie conoscenze e non potrete fare a meno di notare quanto siano cambiate le persone. Nei mesi scorsi, forse avete messo da parte alcuni progetti o ridotto le vostre attività, ma da settembre sarete pronti a ripartire con energia. In amore, la passione sarà intensa e con il vostro partner vivrete momenti indimenticabili. Possibili brevi viaggi, anche se qualcuno potrebbe avere in programma una vacanza all'estero. Tuttavia, fate attenzione a imprevisti e ritardi, che non mancheranno. Chi ha modificato la propria dieta noterà notevoli miglioramenti.

I migliori segni zodiacali secondo le stelle

4° Acquario - Dopo le vicissitudini dei primi mesi dell'anno, non vedete l'ora che il 2024 giunga al termine. Tuttavia, settembre sarà un mese prezioso, ricco di emozioni e sorprese. Alcuni di voi potrebbero sposarsi, andare in pensione, traslocare o iniziare una convivenza. Sarà un periodo di grandi responsabilità, ma attenzione a non sovraccaricarvi. Prossimamente tornerete alla ribalta, ma per ora dovrete continuare a lavorare su voi stessi. Potreste anche essere impegnati a risparmiare per un importante acquisto o per garantire un futuro sereno. Sul fronte sentimentale, ci sarà movimento. I single potrebbero decidere di tuffarsi in nuove avventure, sebbene potrebbero ancora sentirsi a disagio a relazionarsi con estranei.

Nuove amicizie via web potrebbero farsi strada, e sarà importante prendersi il tempo necessario per tornare a fidarsi degli altri.

3° Bilancia - Settembre è sempre un mese carico di emozioni e avventure. Aspettatevi di tutto: sorprese. rientri, novità. Le cose diventeranno ancora più significative dal 23 settembre. Sarete equilibrati e prudenti, con l'armonia che regnerà sovrana. In famiglia ci saranno eventi importanti e cambiamenti che coinvolgeranno anche la vostra sfera personale e lavorativa. Entro il 10 del mese, sarà necessario risolvere situazioni urgenti. I vostri orizzonti si amplieranno, e tornerete a interessarvi a questioni pratiche o amministrative. Il vostro futuro comincerà a delinearsi e, entro il prossimo anno, potreste realizzare un sogno.

2° Toro - Un mese cruciale vi attende, in cui sarete chiamati a difendere una causa importante. Un cambiamento significativo potrebbe riguardare la vostra vita, forse una promozione o una vittoria a lungo desiderata. Potreste iniziare una nuova avventura che vi farà sentire finalmente apprezzati. Anche in amore ci sono possibilità di sviluppi importanti, ma tutto dipenderà dalla vostra volontà. Se desiderate mettere su famiglia, questo mese sarà particolarmente favorevole. Un vecchio amore potrebbe riaccendersi, ma se in passato ci sono stati tradimenti, sarà importante riflettere con attenzione. Nuove opportunità finanziarie potrebbero aprirsi, e una persona cara potrebbe trovare la felicità anche grazie al vostro sostegno.

1° Vergine - Festeggiamenti in vista durante settembre. Sarete entusiasti di iniziare una nuova avventura o di riprendere in mano la vostra attività lavorativa. Chi studia, però, potrebbe dover affrontare cambiamenti non del tutto soddisfacenti, sentendosi un po' "ingabbiato". All'orizzonte potrebbero esserci imprevisti, quindi sarà necessario mantenere la mente aperta e considerare tutte le possibilità. Alcuni potrebbero iniziare una dieta, altri sistemare la chioma maltrattata dall’estate, mentre altri ancora potrebbero affrontare delle spese. Sarà un mese ricco di eventi che difficilmente dimenticherete. Potreste trovarvi a dover prendere decisioni importanti, e sarà essenziale riflettere con calma, evitando scelte avventate.