L'Oroscopo dal 24 al 25 agosto mette in risalto un ottimo weekend per il segno del Sagittario, supportato dalla buona sorte e posizionato primo in classifica. Fine settimana scintillante per Toro, Scorpione e Ariete, con quest'ultimo emozionato.

Si pronosticano un sabato e una domenica abbastanza difficoltosi per i nati in Gemelli, sottoposti a influssi disarmonici da parte delle stelle.

Previsioni zodiacali 24-25 agosto, la coda della classifica

12° - Gemelli. In difficoltà! Questo fine settimana potrebbe sembrare che l’intero universo cospiri contro di voi, ma potrebbe essere solo un film mentale.

Gli influssi disarmonici delle stelle potrebbero farvi sentire irrequieti e nervosi. Toglietevi i pensieri negativi dalla mente e cercate di godervi la vita insieme agli altri. Single, evitate di chiudere la porta a nuove persone, anche se non fanno parte della vostra cerchia abituale. Sabato sera, purtroppo, potreste rimpiangere qualche occasione sprecata. Nel lavoro, non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osasse fare osservazioni sul vostro operato. Cercate di mantenere la calma e di non reagire impulsivamente.

11° - Capricorno. In amore, purtroppo, non tutti i desideri potranno essere soddisfatti nelle prossime ore. Tuttavia, la parte conclusiva del periodo potrebbe regalare piccoli momenti di serenità, permettendovi di riprendere il controllo della situazione.

L’amore dedicato alla famiglia aiuterà ad affrontare con più serenità eventuali complicanze, soprattutto riguardanti rapporti interessati da vecchie problematiche. Nel lavoro, la determinazione e l’impegno nella ricerca di un’occupazione migliore verranno premiati dalla fortuna. Purtroppo, ci saranno poche notizie buone a fronte di altre accompagnate da incertezze.

Un cambiamento sarà inevitabile: abbiate fede e continuate a lottare per i vostri obiettivi.

10° - Cancro. In arrivo due giornate valutate sottotono. Alcuni di voi potrebbero sentire la necessità di prendersi del tempo in più per loro stessi o per le cose impellenti da fare. Sarà importante cercare di dosare bene le energie, in modo da gestire al meglio le varie incombenze quotidiane, pur non dimenticando gli altri ambiti, come l’amore.

Nelle questioni riguardanti il cuore, bisognerà imparare a mettere da parte i propri desideri, dando maggior spazio ai bisogni della persona amata. Riguardo al profilo professionale, gli astri incoraggiano a dare sempre il meglio, dimostrando il proprio impegno. In generale, sarà necessario essere flessibili e adattarsi alle circostanze. Sicuramente vedrete i frutti degli sforzi in termini di soddisfazione o di buoni risultati.

9° - Bilancia. Questa parte conclusiva della settimana vi toccherà stare “alla finestra”. I pensieri relativi alla famiglia vi assorbiranno completamente, così le relazioni potrebbero risentirne. In particolare, con il partner avete superato già diversi ostacoli, ma ora sembra esserci qualcosa di più impegnativo che senz’altro ha bisogno di una bella sistemata.

Toccherà solamente essere bravi nello scegliere quale direzione sia la più giusta per voi. Single, non affrettate le scelte che vi si dovessero parare incontro, ma prendetevi piuttosto il tempo necessario per riflettere. Soltanto voi potete sapere cosa vi fa stare veramente bene e in pace con tutti. La Luna vi ricorda di non trascurare le intuizioni. Alcuni presentimenti sul lavoro vi indicheranno scelte ragionevoli per la carriera.

Segni a metà classifica

8° - Leone. Potreste incontrare qualcuno di importante in ambito professionale, garantendo soldi e soddisfazioni. Per quanto riguarda l’amore, non mancheranno momenti piacevoli. Se siete single, conoscete persone nuove e apritevi a nuovi amori.

Se in coppia, date spazio al dialogo. La serata di domenica sarà piacevole: godetevi questi attimi di serenità sfruttando ogni opportunità. Se qualcuno vi deve delle scuse, presto avrete una bella soddisfazione. Partecipando a qualche evento, potreste incontrare persone importanti che vi forniranno novità legate al lavoro. Non temete, avete tutte le capacità e la forza per affrontare i cambiamenti che l’universo ha in serbo per voi. Siate pronti comunque a fare un passo indietro, se necessario.

7° - Vergine. Voi della Vergine, in questo periodo dovete aspettarvi due giornate di routine. Le opportunità saranno poche, ma potreste riuscire a portare a termine con successo un progetto iniziato tempo addietro e ricevere buoni riconoscimenti.

In amore, sarete in grado di coinvolgere facilmente la persona amata ed esprimere i vostri sentimenti più profondi. Sarete sempre più determinati e pronti ad affrontare nuove sfide, anche a livello lavorativo. Nel corso di questo periodo, sarete anche più aperti nei confronti dei cambiamenti della vita. Se darete il giusto spazio alle relazioni, potrete godere di meritati progressi. Sarà un weekend discreto anche per tutti coloro che sono alla ricerca del primo amore. Approfittate delle importanti opportunità che vi si presenteranno, ricordando di rimanere focalizzati sui vostri desideri.

6° - Acquario. L'oroscopo di fine settimana prevede che si innalzerà il livello e la qualità del calore umano, regalando un buon periodo da vivere.

La voglia di amare e di essere ricambiati vi spingerà totalmente nell’abbraccio del partner. Ancora una volta darete prova del vostro slancio, della capacità che avete di incendiare cuori: sarà assai difficile per la vostra metà resistervi (figuriamoci in situazioni differenti…). Single, sarete spinti dalla Luna a dare grande rilievo ai rapporti sociali, alle frequentazioni interpersonali e a tutti quegli interessi che tanto vi attizzano. A volte, la mancanza di tempo o di energie vi obbliga a trascurare ciò che più vi piace: in questo finale di settimana, fortunatamente non sarà così. Ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà. Nel percorso lavorativo arriveranno scelte sagge.

5° - Pesci. Potrete vivere un sabato e una domenica particolarmente propizi. La parola chiave del periodo dovrà tassativamente essere “entusiasmo”. La mente sarà pertanto lucida e saprà sfruttare i transiti favorevoli per trarre ispirazione dalle situazioni più particolari. Non abbiate paura di prendere decisioni importanti in ambito lavorativo e imprenditoriale: sarete guidati con forza verso il vostro obiettivo. Nelle relazioni sentimentali, invece, concedetevi qualche spazio di riflessione. Prendendo coscienza delle circostanze potrete portare la vostra relazione su un livello fondamentale.

La classifica del weekend: le prime quattro posizioni

4° - Ariete. Un cielo estremamente positivo vi farà salire su una giostra di belle emozioni.

Insieme al partner vivrete felicemente sentimenti, sorrisi e condivisione di pensieri. La dolce metà non smetterà di lodarvi e voi stessi non porrete freni alla vostra esplosiva capacità di essere nel cuore di chi amate. Single, il vostro modo di fare sarà parecchio addolcito dalle stelle. Sarete molto gentili e avrete delle attenzioni buone per tutti. Da questo vostro comportamento scaturirà pace e armonia. Se spargerete vibrazioni positive intorno a voi, senz’altro qualcosa di grande potrebbe succedere. Tanta buona positività vi aspetta anche sul lavoro: sabato soprattutto sarete pronti a dare più spazio anche a quelle novità che di solito preferite evitare.

3° - Scorpione. Animati da un gioioso slancio, trascorrerete un sabato e una domenica radiosi, con la persona amata, grazie alla protezione di Venere, che vi sorriderà gioiosa.

Avrete la possibilità di mettere a punto alcuni progetti di coppia significativi, come matrimoni o addirittura figli, scoprendo di avere l’entusiastico appoggio della vostra dolce metà. Single, vi sentirete molto meglio di qualche tempo fa, grazie alle stelle che vi faranno sentire più leggeri e spensierati. Gli amici aspettano solo voi per organizzare qualcosa di intrigante e di divertente, soprattutto per la serata. Se vi organizzerete con intelligenza, senz’altro potrete ricordare a lungo questo fine settimana. Si prevedono sorprese con straordinarie opportunità di aumentare i guadagni o di compiere vantaggiose operazioni finanziarie anche nel lavoro.

2° - Toro. Sarete baciati dalla fortuna!

La Luna, nel segno del Toro, promette vibrazioni positive capaci di portare tanta serenità di cuore. Potrete godere di una buona energia spirituale, il che vi darà fiducia e quella spinta necessaria per prendere decisioni importanti e portarle a compimento. Anche l’amore sarà protagonista della vostra vita, forse anche già da oggi: se siete tra coloro in cerca di nuove relazioni, questo è il momento giusto per fare uscire fuori i propri sentimenti. Se invece siete già impegnati, di certo troverete un modo per ravvivare la relazione e trascorrere del tempo di qualità insieme a chi amate. Anche il lavoro è favorito, non smettete di sforzarvi nell’andare avanti. Cogliete queste giornate come un’opportunità per fare progressi significativi.

1° - Sagittario. Il Sole invoglia a vivere il rapporto con il partner come gioco e con leggerezza. Così facendo in questo weekend non ci saranno problemi, anche se la dolce metà vi chiedesse una maggiore profondità sentimentale. Cercate di seguire con delicatezza ogni desiderio proveniente da chi amate: in fondo, per un segno comunicativo ed empatico come il vostro non dovrebbe essere poi un compito così difficile! Single, sarete pronti a vivere tutto con leggerezza e spensieratezza. Un pizzico di brio vi aiuterà a gestire questa giornata in maniera frizzante, anche grazie agli amici che vi sapranno allietare con la loro continua presenza. Queste due giornate poi, potrebbero essere molto importanti per voi e rappresentare quasi un momento di svolta nel vostro lavoro. Rimanete concentrati e sfruttate ogni opportunità che si presenterà.