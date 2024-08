L'Oroscopo del mese di settembre sulla fortuna si appresta a svelare quali segni zodiacali saranno baciati dalla buona sorte. Tra i simboli zodiacali che si prevede avranno il massimo successo c'è l'Acquario, in prima posizione. Subito dopo, a poca distanza, scopriamo il Cancro e l'Ariete, ambedue benedetti dalla buona sorte e nella zona alta della classifica.

Per quanto riguarda il segno dei Gemelli vivranno un periodo poco fortunato.

Previsioni zodiacali della fortuna del mese di settembre e posizioni: assai bene anche Scorpione

12° posto - Gemelli.

Sulla carta, a priori, si prevede un mese poco o per niente fortunato. Le stelle in questo caso consigliano di rimanere sereni e riflettere attentamente prima di prendere decisioni importanti. L'inizio di settembre sarà impegnativo per voi Gemelli. In amore, l'affinità con il partner non sarà del tutto compromessa; dovrete concentrarvi sugli aspetti positivi della persona amata e mettere da parte le critiche. Chiedetevi come vi sentireste se foste voi a essere sempre rimproverati e agite di conseguenza. Single, la fortuna non sarà dalla vostra parte, quindi fate attenzione ai primi approcci amorosi per evitare imbarazzi. Nel lavoro, gli equivoci con i colleghi si risolveranno presto, ma evitate di invadere campi altrui per mantenere l'armonia ritrovata.

Cercate una collaborazione sincera piuttosto che competere.

11° posto - Leone. Le prossime settimane potrebbero portare poche opportunità fortunate, con qualche oscillazione occasionale. Settembre sarà probabilmente caratterizzato da incertezze e fluttuazioni in diversi settori. In taluni casi potrebbe darsi che il periodo non inizi nel modo più agevole per voi del Leone.

La fatica accumulata nelle settimane passate, con un agosto sofferto a causa del caldo torrido, rischierà di complicare le cose con il partner. Quindi, sarà importante concentrarsi sui fatti più che sulle parole. Per i single, il periodo non sarà brillante: potreste desiderare di allontanarvi da tutto e da tutti. Poi però ci ripenserete e tornerete alla solita vita di sempre.

Tuttavia, sul lavoro l'esperienza vi permetterà di distinguervi e ricevere apprezzamenti.

10° posto - Vergine. Il successo non sarà di parte in questa fase: potreste attraversare momenti di sconforto. Nonostante tutto, il sostegno di familiari e amici sarà fondamentale per superare eventuali periodi di stallo. Analizzando le effemeridi del periodo, il mese di settembre dovrebbe presentarsi a voi più come una sfida da onorare che un periodo da vivere in rilassatezza. In amore, di fatto non rinuncerete ai vostri soliti desideri, solo che desideri sono e tali resteranno, per adesso. Anche perché il partner potrebbe essere riluttante a ciò che vorreste fare: cercate un dialogo aperto in grado di convincere chi amate.

I single dovranno mettere da parte l'orgoglio per far spazio all'amore. Nel lavoro, ci saranno piccoli imprevisti, ma nulla che non si possa rimediare.

9° posto - Toro. A settembre, la dea bendata potrebbe osservare una pausa riflessiva più o meno lunga. Sarà quindi un periodo di introspezione e di attesa, durante il quale riconsidererete vari aspetti della vita, in particolare quelli sentimentali. Per tanti di voi il dopo-vacanze estive inizierà abbastanza sottotono o con alcune situazioni da chiarire. La seconda settimana sarà cruciale: segnata da tensioni, alterchi e ritardi sul lavoro. Dovrete mantenere la calma e affrontare ogni cosa con pazienza. In altri casi, invece, lamentarsi non serve: date fiducia al partner e lasciatevi guidare dai suoi suggerimenti.

I single dovranno smettere di guardare al passato ma dovranno iniziare ad aprirsi a nuove esperienze.

8° posto - Bilancia. Settembre sarà un mese di transizione, con fortuna altalenante e alcuni ostacoli da affrontare. Le relazioni interpersonali richiederanno concentrazione. La parte centrale del periodo sarà quella maggiormente positiva: la seconda e la terza settimana porteranno spunti di buona fortuna e tanta serenità a molti di voi della Bilancia. In amore, vi sentirete in pace con voi stessi e pronti a costruire un ambiente armonioso con il partner. I single dovranno rivedere una situazione che hanno a cuore, giusto per ottenere ciò che desiderano. Mantenendo schietta la mente e un certo autocontrollo sulle emozioni, sicuramente andrete molto avanti.

Sul lavoro, ponetevi obiettivi ambiziosi e concentratevi su voi essi. Raggiungerete diverse mete.

7° posto - Capricorno. Il destino o il fato - fate vobis - sarà variabile, portando un mese pieno di nuove opportunità e qualche sorpresa. La vostra flessibilità potrebbe risultare essenziale, specialmente in ambito professionale. Il cielo astrale del periodo poi, certamente vi regalerà allegria e una rinnovata voglia di divertirsi in amore o con gli amici di sempre. In coppia, la vostra relazione mostrerà segni di evoluzione positiva, portando cambiamenti significativi da sfruttare prossimamente. Per i single, le stelle offriranno nuove opportunità amorose, con un inizio tranquillo che potrebbe trasformarsi in una relazione appassionata.

Nel lavoro, ci saranno ancora momenti di incertezza. Sarà fondamentale orientare le energie verso obiettivi raggiungibili, senza drammatizzare.

6° posto - Pesci. Il mese settembrino, secondo l'oroscopo, avrà un destino moderato. Sarà un periodo generalmente positivo, anche se con alcune piccole difficoltà. Le relazioni personali necessiteranno di cura e concentrazione. La routine caratterizzerà l'inizio di settembre, ma in campo sentimentale ci saranno opportunità di godere di nuove gioie. In coppia, alcuni di voi riusciranno a sentirsi in piena sintonia con la persona amata, un evento raro da sfruttare appieno. La vita di relazione procederà quindi senza sorprese, mantenendo un'atmosfera di armonia.

Single, avrete molte occasioni da cogliere per dare una svolta alla vita sentimentale. Fondamentale sarà agire con consapevolezza dei propri sentimenti. Sul lavoro, periodo positivo a patto che manteniate un controllo attento sulle spese. Mostratevi cauti verso promesse di guadagno facile.

5° posto - Sagittario. La fortuna sarà stabile e le stelle vi favoriranno, specialmente sul fronte finanziario. Godrete di buona stabilità e momenti di felicità. Sarà un mese tranquillo, ma con una routine quotidiana che richiederà prontezza di riflessi. Settembre porterà anche giornate molto positive, anche se non straordinarie. In amore, l'intesa di coppia migliorerà condividendo non solo i doveri quotidiani, ma anche i piccoli piaceri della vita.

Single, abbiate pazienza nel portate avanti i vostri progetti, senza timore dei cambiamenti. Evitate di vedere complotti inesistenti e fidatevi di più delle persone. Nel lavoro, le prospettive saranno ottime, anche se richiederanno un impegno maggiore del previsto. Una piacevole sorpresa in programma.

4° posto - Scorpione. La buona sorte questo mese in arrivo sarà bilanciata, portando diversi momenti di tranquillità. Avrete opportunità per brillare, soprattutto grazie alla vostra risaputa intelligenza. Il romanticismo poi, di certo darà modo di rilanciare l'amore in ogni stadio della vita. Settembre sarà anche un periodo tranquillo per fare o eventualmente disfare, agevolando tanti di voi. In amore, i prossimi trenta giorni saranno in massima parte dolci, piena di passione, grazie a un'attrazione fisica che riaccenderà desideri sopiti.

La Luna porterà un turbinio di emozioni e nuove sensazioni, qualunque sia la vostra situazione sentimentale. Intanto, non lasciatevi prendere dal panico se avete problemi di comunicazione; riuscirete a rimettere in sesto un rapporto iniziato male. Sul lavoro, avrete le carte in regola per realizzare qualsiasi cosa, a patto di crederci fino in fondo.

3° posto - Ariete. La dea bendata a questo giro è pronta a far splendere di luce buona il prossimo mese. Settembre, infatti, sarà pieno di emozioni regalando soddisfazioni a dritta e a manca. In amore, chi è in coppia riceverà nuovi slanci di passione, grazie al favore delle stelle. Vi sentirete più vicini al partner, vivendo momenti di grande intensità emotiva che rafforzeranno il vostro legame.

I single godranno di un'insolita quantità di fortuna, con un magnetismo che potrebbe portare a incontri determinanti per il futuro. Le stelle vi guideranno verso esperienze nuove e appassionanti, capaci di cambiare la vostra prospettiva amorosa. Sul lavoro, raggiungerete enormi soddisfazioni e tutto vi sembrerà più facile. I problemi di routine si trasformeranno magicamente in opportunità di crescita e sviluppo. In arrivo riconoscimenti meritati e gratificazioni.

2° posto - Cancro. La fortuna questo prossimo settembre sarà presente e concreta, portando giornate estremamente positive e grandi successi sia in amore che nel lavoro. Il carattere a la determinazione faranno il resto, aprendo nuove strade per grandi traguardi.

Il mese in generale sarà scorrevole e privo di inconvenienti. In amore, grazie alla Luna pronta e di parte, arriveranno soluzioni per le relazioni in difficoltà. Chi è in coppia dimenticherà le preoccupazioni accumulate e vivrà momenti sereni. Single, gli astri vi daranno energia e favoriranno nuove relazioni sentimentali o buone amicizie. Ovviamente starà a voi saper gestire al meglio ogni situazione. Nel lavoro, è giunto il momento di essere più decisi e reagire a eventuali angherie. Avete il dovere, per non dire l'obbligo, di mettere immediatamente in chiaro le cose che vi angustiano: fatelo prima possibile!

1° posto - Acquario. L'oroscopo della fortuna del mese di settembre prevede una vagonata di buona sorte ed eventi fortunati per voi Acquario. Le stelle vi favoriranno in tutti gli aspetti della vita, regalandovi giornate indimenticabili. La famiglia, gli amici e le persone di fiducia saranno al centro della scena. Settembre senz'altro sarà un mese sorprendente e pieno di energia positiva per il settore sentimentale. In amore, infatti, proverete che ogni giorno può riservare sorprese: le stelle vi renderanno grintosi e affettuosi, rafforzando i legami con le persone care. Single, sarà un periodo d'oro con una girandola di emozioni, buone notizie e nuovi incontri. Sarete travolti da un'ondata di positività che ristabilirà la vostra pace interiore. Nel lavoro, riceverete gratifiche inattese e, avendone possibilità, apporterete cambiamenti significativi alla solita attività.