L'Oroscopo è pronto a sottolineare la fortuna per le due giornate di fine settimana, quelle di sabato 3 e domenica 4 agosto, calcolando la buona sorte a ciascuno dei dodici simboli astrali. Desiderando offrire un’anteprima sui simboli favoriti dal buon destino, l’interesse si focalizza sul podio a tre gradini, nel contesto occupato da altrettanti segni zodiacali: Ariete (1° posto), Leone (2° posto) e Pesci (3° posto), tutti avvantaggiati dalla dea bendata.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 3-4 agosto e classifica: ottimo fine settimana anche per i Toro

12° posto - Acquario. Weekend con situazioni non troppo favorevoli, ma se prese con il giusto piglio, potrebbero tramutarsi in opportunità. Ricordate, la fortuna è mutevole e ciò impone che guardiate ogni situazione da diverse angolazioni: la verità, spesso, è nascosta dietro "un pel di carota". Questo fine settimana potrebbe iniziare con un'impennata d'orgoglio che vi metterà di fronte a un imprevisto. In amore, le prime ore saranno tese, con potenziali tensioni. Mantenete la calma ed evitate conflitti. Single, è il momento di prendersi cura di sé stessi e cambiare direzione. Da evitare paranoie e complotti inesistenti: proseguite con i soliti progetti, cercate il cambiamento.

Una buona notizia potrebbe arrivare domenica sul tardi.

11° posto - Vergine. Nonostante la vetta della classifica sia lontana dal vostro segno e con la fortuna non di parte, ci saranno sprazzi di momenti positivi da cogliere nel corso di questo fine settimana. Pensare e agire da positivi alla fin fine porta sempre buoni frutti.

Il weekend intanto potrebbe iniziare con qualche difficoltà, soprattutto in amore. Le relazioni di coppia saranno messe alla prova, solo i legami forti resisteranno. Dialogo e comprensione saranno essenziali per superare i problemi. Single, evitate relazioni poco convincenti e godetevi il presente senza aspettative elevate.

Nel frattempo concentratevi su obiettivi realizzabili e non inseguite traguardi impossibili, giusto per evitare di compromettere eventuali sforzi già fatti.

10° posto - Capricorno. Il weekend in arrivo potrebbe evidenziare alcuni ostacoli, forse in ambito amicale o in famiglia. Nonostante la scarsa fortuna, la vostra risaputa forza interiore vi guiderà passo passo verso la migliore soluzione. In amore, la gelosia potrebbe causare tensioni nel rapporto di coppia. Rilassatevi ed evitate sceneggiate inutili. Single, nervosismo e mal di testa potrebbero derivare da situazioni sentimentali complicate. Saturno e Plutone vi aiuteranno a gestire diversi flussi negativi. Nelle relazioni di lavoro, evitate l'irruenza nei rapporti con i colleghi: utilizzate la diplomazia per evitare conflitti e migliorare il clima.

9° posto - Cancro. Nonostante il periodo presenti delle discontinuità, avrete la capacità di trasformare eventuali difficoltà in opportunità. In queste due giornate di festa, la dea bendata potrebbe non essere dalla vostra parte: il carattere forte che avete vi aiuterà a trovare la luce. Non createvi dei problemi dove non ce ne sono, ma procedete con cautela verso ciò che vi attrae. In amore, potreste sentirvi turbati, con ripercussioni sul rapporto di coppia. Evitate conflitti inutili. Single, non lasciate che la timidezza vi impedisca di avvicinarvi a chi vi interessa. Se possibile, rilassatevi e procedete con calma, portando a termine una cosa alla volta, così eviterete di sfinirvi.

8° posto - Scorpione.

Potreste incontrare delle situazioni impegnative in questi due giorni di chiusura settimanale. Puntate tutto sulla determinazione: aiuterà a superare quasi ogni ostacolo in barba alla fortuna avversa. Recenti contrattempi, poi, stanno per cessare, portando un po' di serenità. In amore, vi sentirete più a vostro agio. Le stelle favoriscono momenti positivi nella vita di coppia. Single, brillanti e simpatici, passerete ore piacevoli con gli amici, inclusa la persona che vi fa battere il cuore. In famiglia, la fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare i momenti "no".

7° posto - Gemelli. Il weekend in arrivo si presenta equilibrato, con alti e bassi allineati alla sufficiente positività.

Nonostante la fortuna moderata, avrete l’opportunità di godere di momenti piacevoli. Concentratevi sulle vostre priorità, senza preoccuparvi del giudizio degli altri. In amore, gli astri invitano alla riflessione. In coppia, sfruttate i momenti positivi e cercate di vedere il partner da una nuova prospettiva. Single, potreste trascorrere una o due serate davvero indimenticabili con gli amici. Possibilità di fare nuovi incontri. Avrete anche l'opportunità di migliorare le finanze e ottenere soddisfazioni con l'aiuto di una persona di fiducia.

6° posto - Sagittario. Ci sarà la concreta possibilità di poter guardare con ottimismo a sabato e domenica. Ci sono buone probabilità che le cose vadano bene, con la buona sorte che ogni tanto potrebbe far capolino.

Affronterete una questione complessa, specialmente in ambito familiare, ma riuscirete finalmente a trovare una soluzione. Non cedete alle scelte facili, meglio prevenire problemi futuri. In amore, nonostante qualche incomprensione, mostrerete pazienza e sincerità per due giornate all'insegna della serenità. Single, date priorità all'amore e agli incontri interessanti. Una bella relazione potrebbe essere proprio dietro l'angolo.

5° posto - Bilancia. Il periodo di fine settimana si prevede interessato da un clima abbastanza positivo. In generale potrete contare sul parziale favore della dea bendata, a spot dalla vostra parte. Il periodo poi, potrebbe in qualche caso essere caratterizzato da momenti ripetitivi, ridondanti, il che potrà causare confusione.

Concentratevi sulle questioni amorose, abbandonando l'atteggiamento freddo: pronti a tornare dolci verso il partner? Focus su eventuali discussioni: favorite il confronto pacato. Single, una nuova amicizia potrebbe evolvere in qualcosa di più. Finalmente la fortuna inizierà a girare dalla vostra parte: date sfogo alla voglia d'amare.

4° posto - Toro. Nonostante tutto, il non essere proprio in cima alla classifica non vi comporterà quasi nulla di negativo. Avrete dei momenti felici e la buona sorte certamente si farà viva in più occasioni. Non ci sarà spazio per la noia, e questo è già un punto a vostro favore. Gli amanti delle avventure sentimentali, invece, dovranno essere cauti. In amore, i rapporti saranno pacifici e armoniosi, con la possibilità di appianare contrasti ed esprimere desideri.

Single, le stelle saranno favorevoli, portando progressi nelle esperienze affettive. Nella quotidianità reagirete ad alcune regole imposte e finalmente esprimerete voi stessi.

3° posto - Pesci. Queste ultime due giornate della settimana saranno molto propizie, con opportunità positive bene in vista. La fortuna sarà concretamente dalla vostra parte, dall'inizio alla fine. Gli astri favorevoli vi aiuteranno a fare progressi in amore: dedicate tempo ai sentimenti, per vivere un sabato e una domenica vivaci e gioiosi, non solo con il partner ma anche con amici e famigliari. Single, la vita sentimentale porterà soddisfazioni, a patto di abbandonare la timidezza. Sarete propensi al dialogo, ottenendo carta bianca su questioni importanti.

Nel corso del periodo, una buona notizia vi metterà di buon umore e vi darà grosse soddisfazioni a livello emotivo.

2° posto - Leone. Sabato e domenica saranno quasi perfetti, con il favore delle stelle decisamente dalla vostra parte. La buona sorte questa volta sembra proprio essersi ricordata di voi Leone. Nettuno, dal segno dei Pesci regalerà risposte attese da tempo. In amore, sarete solari e radiosi, conquistando nuovi modi per guadagnare rispetto e affetto, magari anche risolvendo situazioni relazionali in stallo. Single, ritroverete la voglia di amare: cercate l'amore giusto, quello capace di lasciare senza fiato: sappiate che potrebbe essere molto vicino. In questi giorni, poi, otterrete opportunità e soddisfazioni, trovando soluzioni a eventuali problemi oppure facendo scelte importanti per il futuro.

1° posto - Ariete. L'oroscopo della fortuna del weekend dal 3 al 4 agosto prevede due giornate festive davvero straordinarie. Sarete altamente favoriti dal buon destino, svettando sopra tutti gli altri segni dello zodiaco. Il periodo, poi, di certo sarà spettacolare in campo sentimentale, grazie alla presenza della Luna nel segno del Leone - segno di Fuoco come il vostro. In amore, organizzate programmi divertenti con amici o con il partner. Prendetevi cura della prole, se presente, prendendo parte a qualsiasi iniziativa che possa legarvi a loro. Single, presto vi sentirete al posto giusto e nel momento giusto: ergo, la persona giusta per voi non potrà certo mancare! Nelle relazioni interpersonali, sarete apprezzati per i vostri gusti, ciò aumenterà la fiducia in voi stessi. Si stanno per aprire le porte a un radioso futuro.