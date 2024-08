L'oroscopo dell'11 agosto passa in rassegna il manto stellato anticipando una giornata da primo posto per il Cancro e piena di vigore per i nati sotto il segno del Pesci. Dall'amore alla famiglia, dal lavoro alle relazioni sociali, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche e relativa classifica decrescente di tutti i segni zodiacali.

Gli ultimi classificati

Acquario - 12° - Con il passare degli anni, è naturale che le vostre esigenze cambino. Non rimanete ancorati al passato: accettate che siete cresciuti e abbracciate l’evoluzione personale.

Se avete un segreto che vi turba, è il momento di liberarsene: come si suol dire, "meglio togliersi un peso subito". Sul lavoro, sarà necessario esplorare nuove strade. A volte basta un piccolo dettaglio per rivoluzionare un intero progetto. Considerate di alzarvi un po’ prima al mattino, ma evitate cambiamenti drastici nelle vostre abitudini, altrimenti il rientro potrebbe risultare difficile.

Vergine - 11° - La vostra attenzione sarà rivolta principalmente a voi stessi e alle vostre relazioni. Potrebbe essere il momento di rivedere alcune amicizie e allontanare quelle tossiche: non si può progredire con un peso al piede. In famiglia c’è una situazione instabile da affrontare, forse legata alla cura di una persona cara con limitata autonomia.

Questa settimana, i problemi saranno di piccola entità, quindi cercate di rilassarvi e di ridurre le preoccupazioni. Una situazione particolare troverà presto una soluzione. I più spensierati potranno divertirsi con gli amici.

Sagittario - 10° - Rispetto ai giorni precedenti, l’11 agosto sarà più tranquillo, anche se potrebbe risultare un po’ noioso.

Tuttavia, cercate di rendervi utili: occupatevi della casa, cucinate, risolvete qualche problema o preparatevi per il Ferragosto. La serata promette di essere divertente ed emozionante, specialmente se avete in programma qualcosa di interessante. Negli ultimi mesi vi siete isolati, precludendovi molte opportunità, ma ora è il momento di riemergere e di riprendere a vivere pienamente.

I vostri sogni stanno per realizzarsi, continuate così!

Toro - 9° - Un velo di insoddisfazione, sia sul lavoro che in amore, potrebbe togliervi il sonno. Forse soffrite di insonnia e, prima di addormentarvi, la mente vaga su ciò che avreste potuto fare diversamente. Tuttavia, non potete cambiare il passato: guardate avanti e cercate di avere una visione d'insieme. Approfittate di questa domenica per chiarire tutte le situazioni ambigue. Presto potrebbe esserci un cambiamento importante, che sia legato alla casa o al lavoro. Novità potrebbero emergere nelle prossime 24 ore.

I segni zodiacali con giornata nella media

Ariete - 8° - Ogni cambiamento va affrontato gradualmente, altrimenti si rischia di incorrere nella noia o nel desiderio di abbandonare.

Annotate i vostri progressi e premiatevi per ogni traguardo raggiunto. In queste 24 ore avrete l'opportunità di cambiare rotta, ma tutto dipenderà dal vostro istinto, che dovrete seguire con attenzione. I single potrebbero desiderare di innamorarsi, ma le aspettative troppo alte potrebbero essere un ostacolo. Ricordate che la perfezione non esiste: sono proprio i piccoli difetti che rendono una persona o una cosa unica e speciale.

Bilancia - 7° - Le stelle vi invitano a investire sul vostro intelletto. Avete capacità notevoli e siete naturalmente portati al successo, anche se a volte tendete a sottovalutarvi. Non restate con le mani in mano: ogni giorno è buono per inventare o costruire qualcosa.

Siete attratti dalla tecnologia e dalle novità, mentre detestate la falsità e i tradimenti. In amore, la relazione di coppia potrebbe fare un salto di qualità. Sul lavoro, potreste avere problemi con i colleghi o trovare il vostro capo troppo dispotico. Presto potreste avere l'opportunità di cambiare lavoro o di avviare un'attività in proprio.

Leone - 6° - Siete determinati a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere i vostri obiettivi. Tuttavia, potreste sentirvi in soggezione a causa di fattori esterni. Cercate di affrontare il problema alla radice e di prendere coscienza del vostro potere. In queste 24 ore, l’amore potrebbe riservarvi delle sorprese. Con il partner, potreste vivere una straordinaria sintonia, sia fisica che mentale.

Per i single, questo è un periodo emozionante, ricco di sguardi, incontri e nuove conoscenze.

Gemelli - 5° - Aspettatevi delle notizie! Non cambiate per compiacere gli altri. La vita è un viaggio e vale la pena viverla essendo fedeli a se stessi. Non potete piacere a tutti, ma è importante rimanere autentici. Circondatevi di persone che vi apprezzano per quello che siete. Se non vi sentite accolti in un certo ambiente, cambiate direzione: il mondo è pieno di opportunità. "Non arrendersi mai" sarà il vostro mantra del giorno.

Oroscopo del giorno per i segni fortunati

Scorpione - 4° - Potreste ritrovare slancio sia in amore che nella vita personale. È importante non mescolare il lavoro con la vita privata: lasciate lo stress fuori dalle mura di casa.

Una volta a casa, dedicatevi al riposo e al divertimento. Sarà una giornata tranquilla, ideale per godervi un programma che vi piace o per passare del tempo in famiglia. Non abbiate fretta nelle vostre attività!

Capricorno - 3° - "Volere è potere" è il vostro motto e non vi tirate mai indietro. Questa giornata potrebbe trasformarsi in un’occasione magica in campo romantico. Il romanticismo non mancherà, ma ricordate che l’amore richiede impegno reciproco. Siate disposti a fare il primo passo. È anche un buon momento per un cambiamento estetico: recatevi dal parrucchiere o dall’estetista. Una conversazione inaspettata potrebbe restare impressa nella vostra mente. Incontrerete una persona di vecchia conoscenza e noterete dei cambiamenti in lei.

Pesci - 2° - La giornata di domani potrebbe portare un evento che vi farà gioire. Vi sveglierete leggeri e affronterete la giornata con energia, grazie a una buona colazione. Riceverete delle notizie interessanti. Siete persone esigenti, perfezionisti e sognatori. In queste 24 ore, è importante portare a termine i progetti in corso, soprattutto in vista di un Ferragosto ricco di avventure. Le coppie potrebbero sentire il bisogno di nuove esperienze per ravvivare la relazione. I single nascondono bene una cotta, ma è evidente che qualcosa bolle in pentola.

Cancro - 1° - L’Oroscopo dell’11 agosto vi vede partire con il piede giusto, pieni di energia e di voglia di fare. Finalmente troverete del tempo per voi stessi, godendo di una buona forma fisica e mentale.

Se nei giorni scorsi avete avuto problemi muscolari o articolari, oggi potreste sentirvi meglio. Qualcosa di piacevole potrebbe accadere, come un incontro appagante o un elogio inaspettato. È un buon giorno per cambiare look, magari con un nuovo taglio di capelli. Sul lavoro, state dando il massimo per raggiungere il successo, ma ricordate che è importante concedersi dei momenti di riposo. In amore, le coppie vivono un periodo eccellente, con una grande sintonia.