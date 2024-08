L'oroscopo del ventinove agosto prevede un giovedì spavaldo per il Leone, gaudente al primo posto in classifica e segnala l'avvio di un nuovo ciclo per i Pesci. Ormai vicini alla fine di un mese che ha arricchito molte vite, c'è chi farà i conti con l'amore e chi con le faccende personali. Ultimo in classifica è il Capricorno che pagherà le conseguenze della Luna in Cancro. Tra gli altri i segni dello zodiaco, baciati dalle stelle, non mancano all'appello nemmeno lo Scorpione e i Pesci. Di seguito i dettagli con la classifica decrescente e le previsioni di ciascun segno zodiacale.

Gli sfavoriti del giorno secondo l'oroscopo

Capricorno - 12° - Sarà una giornata particolarmente intensa, in cui potreste sentirvi sopraffatti dalle numerose responsabilità che vi troverete ad affrontare. La mattinata sarà dominata da impegni e scadenze che non potrete rimandare. Tra shopping, lavoro e appuntamenti legati alla salute, vi sentirete tirati da ogni parte. Anche se la tensione diminuirà nel pomeriggio, resterà comunque una sensazione di stanchezza. Per quanto riguarda l’amore, potreste sentirvi distanti dal partner. La comunicazione sarà difficile e piccoli fraintendimenti potrebbero trasformarsi in discussioni più serie. Le relazioni sembreranno più fredde e distaccate e potrebbe sorgere il dubbio che qualcosa non vada come dovrebbe.

Sarà importante non lasciarsi prendere dal pessimismo, anche se sarà difficile evitare di pensare che la fiamma della passione si stia affievolendo.

Acquario - 11° - Aggrapparsi al passato raramente porta a qualcosa di positivo e questo è il momento di guardare avanti con speranza e ottimismo. Tuttavia, la giornata di giovedì potrebbe essere piuttosto malinconica e sottotono.

Anche se proverete a concentrarvi sul futuro, il passato potrebbe continuare a tormentarvi, rendendo difficile il progresso. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per riflettere e guarire dalle ferite emotive ma non lasciate che la tristezza vi travolga. In amore, la situazione sarà particolarmente delicata. Potreste avvertire una distanza crescente con il vostro partner, o magari scoprire che alcune cose che un tempo vi univano non sono più le stesse.

Le relazioni già in crisi potrebbero subire un ulteriore colpo e non è da escludere che emergano vecchie incomprensioni. La solitudine potrebbe farsi sentire più del solito e chi è single potrebbe avere difficoltà a trovare qualcuno con cui condividere momenti di vera connessione.

Ariete - 10° - Giovedì potrebbe iniziare con qualche imprevisto o ritardo, mettendovi subito sotto pressione. Sarete impegnati a sbrigare numerose faccende entro il pomeriggio, il che potrebbe portarvi a sentirvi stressati e sopraffatti. Se avete in programma delle gite, fate attenzione a non esporvi troppo, poiché potreste trovarvi in situazioni difficili da gestire. La vostra mente sarà iperattiva, il che potrebbe aiutarvi a trovare soluzioni brillanti ma allo stesso tempo vi renderà più inclini all’ansia.

In campo amoroso, il panorama non sarà dei migliori. Potreste avvertire una mancanza di connessione con il partner, o sentire che l’affetto che una volta vi univa si è affievolito. L’incomunicabilità potrebbe essere un problema, con discussioni che sembrano non avere mai fine. Anche chi è in cerca di nuove avventure amorose potrebbe sentirsi deluso, incontrando persone che non rispondono alle aspettative o che sembrano non capire i vostri bisogni.

Toro - 9° - Questo giovedì potrebbe iniziare con un senso di lentezza e apatia, forse a causa di un calo di energia o di un'atmosfera tesa in casa. Le cose non sembreranno andare nel verso giusto e potreste trovarvi a dover affrontare tensioni e malumori.

Tuttavia, non lasciatevi abbattere: la serata porterà un po’ di serenità e potrete finalmente rilassarvi. In amore, le cose potrebbero complicarsi. Potreste sentirvi insoddisfatti, come se la relazione che state vivendo non vi desse più le emozioni di un tempo. L’abitudine e la routine potrebbero aver preso il sopravvento, rendendo difficile ritrovare la passione. Le discussioni con il partner potrebbero essere più frequenti, soprattutto se ci sono state questioni irrisolte che sono state messe da parte per troppo tempo. Anche i single potrebbero sentirsi frustrati, poiché gli incontri sembreranno non portare a nulla di concreto.

I segni zodiacali con oroscopo così così

Sagittario - 8° - Questo giovedì sarà un’opportunità in più per chiudere certe questioni lasciate in sospeso o per riposare dopo una settimana particolarmente impegnativa.

Anche se la giornata sarà meno stressante rispetto ai giorni precedenti, potreste comunque sentirvi stanchi e desiderosi di un po’ di tranquillità. La serata sarà dedicata al relax, magari davanti alla TV o con una piacevole uscita ma non aspettatevi grandi emozioni. In amore, potreste sentirvi distanti dal partner o avvertire una mancanza di intimità. Le cose non andranno come speravate e potreste trovarvi a riflettere sullo stato della vostra relazione. La comunicazione sarà difficoltosa e piccoli contrasti potrebbero trasformarsi in grandi discussioni. Se siete single, potreste sentirvi più soli del solito, con la sensazione che sia difficile trovare qualcuno con cui instaurare una connessione profonda.

Bilancia - 7° - Le previsioni indicano una giornata ispirata ma questo non significa che tutto andrà per il verso giusto. Anche se avrete l'opportunità di cogliere qualche buona occasione, in amore le cose non saranno altrettanto positive. Potreste notare che il partner sembra distante, o che qualcosa non va come dovrebbe nella vostra relazione. Le discussioni potrebbero essere più frequenti e i malintesi all’ordine del giorno. L’amore, che un tempo era una fonte di gioia, potrebbe ora sembrare più un peso che una benedizione. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che non è esattamente quello che vi aspettavate e questo potrebbe portare a delusione. In generale, la giornata non sarà delle migliori per quanto riguarda i sentimenti e sarà importante non lasciarsi abbattere da queste difficoltà.

Gemelli - 6° - Si preannuncia positivo, almeno sotto certi aspetti, questa giornata. Avrete modo di concludere l'estate con una notizia entusiasmante e potreste avviare un nuovo progetto creativo che vi darà una grande carica. Tuttavia, non tutto sarà roseo. In amore, potreste ritrovarvi a fare i conti con insicurezze e dubbi che minano la serenità della relazione. Il partner potrebbe sembrare distante, o potreste scoprire che alcune cose che un tempo vi univano non sono più presenti. Le relazioni che hanno già attraversato momenti difficili potrebbero subire un ulteriore colpo. Per chi è single, il desiderio di nuove avventure potrebbe scontrarsi con la realtà, portando a incontri che non soddisfano le aspettative.

Vergine - 5° - L'oroscopo di questo 29 agosto sarà un giorno in cui potrete finalmente ritrovare il sorriso. La giornata sarà dedicata a voi stessi e alla vostra casa, con un'attenzione particolare all'organizzazione del tempo per la prossima settimana che si preannuncia impegnativa. Sul fronte amoroso, ci saranno buone notizie. Se siete in coppia, troverete un rinnovato affiatamento con il partner. Le difficoltà recenti verranno superate e vi sentirete più vicini che mai. Le conversazioni intime saranno più profonde, portando a una comprensione reciproca che rafforzerà il legame. Per chi è single, questo sarà un momento favorevole per nuovi incontri. La vostra energia positiva attirerà persone interessanti e potreste iniziare una relazione che ha il potenziale per diventare qualcosa di speciale.

I migliori segni baciati dalle stelle

Pesci - 4° - Questo giovedì segnerà l'inizio di un nuovo ciclo, portandovi al centro dell'attenzione in modo positivo. Sarete sotto i riflettori e pronti a cogliere ogni opportunità che si presenterà. Per quanto riguarda l'amore, la giornata sarà ricca di emozioni positive. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande complicità con il partner. Le uscite insieme, che siano al parco o al centro commerciale, rafforzeranno il vostro legame e vi sentirete più uniti che mai. Per chi è single, questo potrebbe essere il momento di dare una svolta significativa alla propria vita sentimentale. Preparatevi a incontrare qualcuno di speciale che potrebbe cambiare le carte in tavola e portare una ventata di freschezza nella vostra vita.

Scorpione - 3° - Le previsioni del giorno sono ok. Ritroverete una maggior consapevolezza di voi stessi e del rapporto con chi vi circonda. Saprete anche esprimere al meglio le vostre idee. Ottimo momento per l'amore ma dovreste abbattere la gelosia e la timidezza, due elementi molto compromettenti. La vostra creatività e sensibilità saranno particolarmente apprezzate dal partner che si sentirà più vicino a voi. Le relazioni già solide diventeranno ancora più forti, grazie a una maggiore comprensione reciproca e a un rinnovato impegno nel costruire qualcosa di duraturo. Per chi è single, la giornata sarà propizia per nuovi incontri. Sarete particolarmente affascinanti e attraenti e non mancheranno le opportunità di conoscere persone interessanti.

Potrebbe essere l'inizio di una storia d'amore intensa e appagante.

Cancro - 2° - La giornata, secondo l'Oroscopo, sarà particolarmente favorevole sul fronte lavorativo e finanziario. Le stelle supporteranno soprattutto l’amore. Chi è in coppia vivrà un periodo di grande armonia e complicità, anche se alcuni avranno la forza di troncare un rapporto smorto. Il partner sarà particolarmente attento alle vostre esigenze. Vi sentirete coccolati e supportati in ogni momento. Le piccole attenzioni quotidiane rafforzeranno il legame, rendendo la relazione più solida e appagante. Tuttavia, se non siete attratti dal vostro partner, non continuate a tirarla avanti per le lunghe altrimenti vi condannerete a una vita infelice. Per i single, ci sarà l’opportunità di incontrare qualcuno di speciale o forse approfondire l'affetto provato per quella persona che ha condito le vostre recenti settimane. Non dovrete fare altro che aprirvi al mondo e lasciarvi guidare dalle vostre intuizioni. Le nuove conoscenze avranno il potenziale per trasformarsi in qualcosa di importante, regalando emozioni intense e durature. Dovreste occuparvi un po' di più del vostro lavoro e della casa, anche se non ne avrete molta voglia.

Leone - 1° - A partire da questo giovedì tornerete ad essere più spavaldi che mai. L’amore sarà uno dei settori che trarrà maggior beneficio da questa nuova energia astrale. Le relazioni di coppia, infatti, vivranno un momento di grande passione e intensità. Vi sentirete particolarmente vicini al partner, con cui condividerete dei momenti indimenticabili. Le uscite romantiche, le cene a lume di candela e le sorprese inaspettate saranno all’ordine del giorno, rendendo la vostra relazione più viva che mai. Per chi è single, ci saranno grandi opportunità anche se l'estate è ormai ai titoli di coda. L’incontro con una persona speciale potrebbe trasformarsi in una storia d’amore travolgente. Sarete al centro dell’attenzione e il vostro fascino naturale farà sì che le persone siano attratte da voi. Preparativi a vivere emozioni intense e a cogliere ogni occasione che vi si presenterà. Lavoro impegnativo ma forse rendete meglio sotto pressione.