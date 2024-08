L'Oroscopo del 7 agosto è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 7 agosto 2024. L'Astrologia del giorno pronostica un ottimo giro di boa infrasettimanale al segno dei Gemelli, in vetta alla classifica a stelline di giovedì. Positiva la giornata anche per i nati in Ariete, Bilancia e Sagittario. Periodo "no", invece, per quelli del Cancro.

Previsioni zodiacali del 7 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Giornata di grandi rivelazioni: il partner si mostrerà particolarmente comprensivo e riuscirete a instaurare un'inaspettata armonia di coppia.

Approfittate di questo momento per affrontare discorsi importanti sul futuro, ridaranno fiducia e solidità al vostro amore. Single, presto scoprirete quanto sia vero il detto "al cuor non si comanda". Di fronte a una scelta sentimentale, vi renderete conto di sapere esattamente a chi rivolgere le vostre attenzioni. Avrete dentro di voi una forza nascosta, una riserva di energia vitale che emergerà solo nei momenti di necessità. Sarà questa forza a guidarvi e a garantirvi il completamento degli impegni anche nel lavoro.

Toro: ★★★★. Venere sarà dalla vostra parte, offrendovi ottime opportunità per ristabilire l'equilibrio nella relazione. Se ci sono state incomprensioni con il partner, già domani potrebbe essere il giorno ideale per risolverle, ricomponendo i pezzi del puzzle e concedendovi un periodo sereno e disteso.

Single, le stelle saranno parzialmente a vostro favore: vi sentirete pieni di energia e avvolti da un fascino irresistibile, accompagnati da un umore decisamente positivo. Supererete le recenti giornate difficili e vi godrete una piacevole serata in compagnia degli amici. Al lavoro, dimostrerete di avere una marcia in più: schiacciate il piede sull'acceleratore!

Gemelli: 'top del giorno'. Se siete in una relazione stabile, mercoledì avrete l'opportunità di rinnovare profondamente il legame amoroso, portandolo a un livello sorprendente. Le stelle vi illumineranno con la loro saggezza, aiutandovi ad agire con lungimiranza e a costruire un futuro appagante. Single, l'allineamento planetario vi offrirà la spinta necessaria per scoprire qualcosa di intrigante.

Esplorate le possibilità che si dovessero presentare, prestando particolare attenzione alle reazioni emotive. Aprite il cuore a nuove esperienze, perché gli incontri promettenti che farete potrebbero trasformarsi in storie importanti. Sul lavoro, sarete infaticabili come sempre. Con una ferrea volontà, riuscirete a portare a termine tutti gli impegni accumulati.

Cancro: ★★. Periodo "no". In una storia d'amore travagliata, ci sono quelli che si lasciano guidare e quelli che si ribellano; probabilmente voi fate parte di questa seconda categoria. Così, gli equilibri che sembravano solidi potrebbero iniziare a vacillare, mettendo a dura prova la stabilità della relazione. Single, potreste ritrovarvi con un umore altalenante, passando rapidamente dalla felicità alla frustrazione.

Sfogarvi potrebbe aiutarvi a ritrovare la calma, ma scegliete con cura la persona con cui confidarvi. Evitate chi tende a gettare benzina sul fuoco solo per il gusto di vedervi irritati. Sul lavoro, se non presterete attenzione ai consigli dei colleghi, rischierete di perdere più di quanto pensavate di guadagnare.

Leone: ★★★★. Ci sono tante attività che potreste condividere con la persona amata. In questa giornata, basterà scegliere quelle che si adattano meglio ai vostri desideri, ritrovando così un equilibrio affettivo che vi permetterà di godere piacevoli istanti insieme. Single, ci potrebbe essere un colpo di fulmine all'orizzonte. La chiarezza delle emozioni, sin dal primo incontro saranno inequivocabili.

Sfruttate al massimo l'occasione e, se vi interessa davvero, non esitate a esprimere apertamente le vostre intenzioni. Sul lavoro, è il momento di darsi da fare: non lasciatevi sfuggire una opportunità in arrivo. Presto partirete con il piede giusto verso una nuova impresa.

Vergine: ★★★★. Avvertirete un forte bisogno di ritrovare serenità e armonia con la persona che amate. È il momento di mettere da parte qualsiasi tentazione di esibizionismo e di concentrarvi sulla cura del rapporto, in modo concreto. Quando lo desiderate, infatti, sapete dimostrare un impegno profondo verso chi amate, favorendo la stabilità della relazione. Single, la giornata sarà attraversata da colpi di fulmine e intriganti storie clandestine, ma non preoccupatevi: con Plutone, maliziosamente dalla vostra parte, non sarete scoperti facilmente, e potrete godere di un po’ di felicità segreta.

Sul lavoro, la creatività sarà il vostro asso nella manica. Con il giusto mix di simpatia e abilità conquisterete nuovi traguardi.

Oroscopo e stelle del 7 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. Giornata positiva per tantissimi di voi, con gli astri che indicano un miglioramento nelle questioni economiche e un'atmosfera stabile in amore. Potrebbero emergere cambiamenti importanti, sia per chi sta considerando una nuova relazione che per chi desidera rafforzare un legame esistente. Per le coppie, il dialogo sarà fondamentale per mantenere viva l'intesa. I single potrebbero scoprire che un'amicizia sta per trasformarsi in qualcosa di più significativo: in arrivo momenti di vera felicità. Nel lavoro, la vostra meticolosità e l'esperienza accumulata vi permetteranno di ottenere risultati apprezzabili.

Scorpione: ★★★★. Un buon periodo in arrivo, anche se non privo di leggere difficoltà nascoste. L’amore vedrà un periodo di rinnovata complicità, con il vostro potere di seduzione al massimo. Sfruttate questa energia per rafforzare il legame con la dolce metà, allentando i vincoli che limitano la solita quotidianità. I single dovrebbero affidarsi all'intuito e alla propria leggerezza, per risolvere tensioni e cogliere nuove opportunità. Nel lavoro, la situazione si avvia verso un miglioramento graduale. Possibilità di nuovi guadagni o sviluppi positivi.

Sagittario: ★★★★★. Questa parte centrale dell'attuale settimana di prevede possa iniziare sotto buoni auspici. Intanto, un'atmosfera serena sicuramente favorirà la condivisione e l'allegria in amore.

Pianificate una serata romantica con la persona amata, per godere appieno di questa ritrovata armonia. I single si sentiranno sicuri e fiduciosi, pronti a riflettere su come migliorare la propria vita sentimentale. Sul lavoro, la vostra abilità nell’investire e gestire le risorse finanziarie vi garantirà risultati positivi. Se siete soliti alla distrazione, un consiglio: cercate di evitare rischi inutili.

Capricorno: ★★★. Questo mercoledì di prossimo arrivo partirà in modo davvero lento, con un’atmosfera che richiederà pazienza e calma. In amore, cercate di rivitalizzare il rapporto di coppia, evitando di farvi trascinare in discussioni futili o in battibecchi che non servono a nulla. Mostrate il vostro lato più romantico, con gesti inaspettati e tanti sorrisi.

I single saranno di buon umore, pronti a lasciarsi alle spalle rancori e ad aprirsi a nuove esperienze. Nel lavoro, sarà una giornata impegnativa, con molte interferenze da affrontare. Mantenete la calma e la concentrazione, perché passerà presto.

Acquario: ★★★★. In previsione un centro settimana ordinario, ma in alcuni momenti anche assai favorevole per esprimere il vostro potenziale, in vari ambiti. I rapporti con amici e familiari saranno particolarmente armoniosi, grazie alla vostra risaputa quanto invidiata intelligenza. In amore, un vostro ultimo progetto sentimentale potrebbe concretizzarsi facilmente. Pensate positivo, il resto arriverà quanto prima. I single sentiranno un forte desiderio di compagnia, quindi è il momento di agire: adesso o mai più!

Sul lavoro, attenzione a quelle strane pulsioni: potrebbero portare a fare spese avventate; siate cauti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 7 agosto, preannuncia una giornata discreta, ma con opportunità da cogliere a metà pomeriggio. In amore, la buona disposizione astrale vi offrirà l’occasione di rafforzare l’intesa con il partner, ovviamente dovrete metterci molto di vostro per avere buoni risultati. I single, grazie al loro fascino innato, attireranno attenzioni positive. Nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro, sarà una giornata produttiva: lo spirito d'iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Rimboccatevi le maniche.