L'oroscopo dal 12 al 18 agosto evidenzia una settimana "variopinta" per quanto riguarda l'amore. Tante belle sorprese con massima fortuna in campo sentimentale per il Capricorno, al primo posto in classifica. Sono inoltre in arrivo dei momenti unici, sia in coppia che da single anche per l'Acquario e il Sagittario, mentre Bilancia dovrà affrontare dei momenti complicati, difficili da risolvere.

Previsioni zodiacali dell'amore settimana 12-18 agosto e posizioni: gongola anche il Cancro

12° posto - Bilancia. Settimana con momenti abbastanza complicati, spesso difficili da mettere a fine, per ciò che concerne l'amore.

Qualche coppia incontrerà possibili incomprensioni, da sapere ben gestire. Prendetevi una pausa e dedicate del tempo a voi stessi e alla vostra relazione. Evitate critiche e polemiche, lasciando spazio al dialogo sereno con il partner. I single dovrebbero essere più aperti nel comunicare i propri pensieri e sentimenti, senza timore. Sebbene questa settimana Cupido possa non portare grandi novità, non perdete la speranza: il cambiamento è in arrivo, ma richiederà pazienza.

11° posto - Pesci. Momento delicato in programma, per sette giornate da dedicare in massima parte alla riflessione e all'introspezione. Potreste avere a che fare con qualche problema di scelta: il "domani" affettivo dipenderà solo da voi.

In amore, infatti, potreste dover sottostare a più di qualche ostacolo, affrontarli potrebbe ritardare altri risultati desiderati. Evitate discussioni inutili e concentratevi su ciò che è realmente importante. I single potrebbero sentirsi poco motivati, ma non tali da lasciarsi abbattere da imprevisti o delusioni. Le opportunità potrebbero arrivare, alla fine, ma richiederanno attenzione e pazienza.

10° posto - Ariete. La fiamma dell'amore cova sotto la cenere, ma a questo giro non vorrà saperne di saltar fuori. Potrebbero esserci conflitti o discussioni per punti di vista differenti, meglio mantenere la calma. Dedicate più tempo alla vostra relazione affettiva, lasciando da parte le mille preoccupazioni quotidiane. Le stelle suggeriscono di affrontare con calma eventuali ritorni di fiamma o delusioni amorose.

I single potrebbero sentirsi scoraggiati, ma non dovranno demoralizzarsi. E' il momento di reagire e cercare nuove opportunità. Confidate nel vostro intuito e date fiducia a chi merita, presto ne vedrete i risultati.

9° posto - Scorpione. Alcune delusioni amorose potrebbero riemergere dal passato recente, proprio in questa terza settimana di agosto, ma nulla di insormontabile. Sarebbe opportuno non ricadere nei soliti errori di cuore. Le stelle vi invitano a cercare stabilità affettiva. Se avete problemi in amore, è il momento di affrontarli e risolverli. I single potrebbero sentirsi giù di tono, ma un po' di relax e una buona compagnia aiuterà a ritrovare il buonumore. Affrontate con coraggio le decisioni importanti, poiché potrebbero portare a cambiamenti significativi nella vostra vita sentimentale.

8° posto - Toro. Settimana altalenante in fatto di relazioni sentimentali, passionalità e voglia di stare insieme. Non gettate la spugna, qualcosa di buono potrebbe anche succedere. Nonostante gli impegni incessanti, anche in questo periodo vacanziero, troverete il tempo per dedicare attenzione ai vostri sentimenti più intimi. Parlate apertamente con il partner riguardo ai progetti futuri, cercando sicurezza e protezione da eventuali paure del subconscio. I single intanto, dovrebbero essere chiari e sinceri con la persona che interessa. Venere sarà dalla vostra parte, difendendo i vostri ideali e scegliete con cura chi vi dovrà accompagnare nel percorso amoroso.

7° posto - Leone. Per voi del segno si presume possa essere una settimana abbastanza discreta, anche se relativamente statica in alcune giornate.

Ovviamente, non sarà un periodo negativo sotto il profilo sentimentale. In media avrete giornate senza grandi novità o sorprese. Siate prudenti nelle situazioni delicate. In amore, la Luna in Scorpione e poi in Sagittario vi darà un tocco di fascino e mistero, rendendo piccanti alcuni aspetti della relazione. I single dovrebbero abbandonare la malinconia e aprirsi a nuove amicizie. Mantenete la pazienza, poiché i risultati arriveranno presto, dissolvendo ogni ostacolo sul vostro cammino.

6° posto - Vergine. Le previsioni astrologiche indicano passabile la settimana prossima, relativamente all'amore. Buona la comunicazione, ma attenzione a non essere troppo critici con chi amate. Positivi soprattutto i giorni martedì, mercoledì e il giovedì di Ferragosto.

È il momento giusto per aprirsi con il partner e discutere delle aspettative a medio o lungo termine, magari anche risolvere eventuali tensioni pregresse. I single potrebbero scoprire nuove esperienze che definiranno meglio le loro esigenze sentimentali. Siate flessibili e pronti ad accogliere le novità, mantenendo l’impulsività sotto controllo per avere successo.

5° posto - Gemelli. Sette giornate mediamente positive riguardo affetti e sentimenti. In alternanza, momenti piacevoli e divertenti ad altri, quasi completamente sommersi dalla solita routine. Periodo promettente per chi saprà giocare bene le proprie carte. In amore, il momento è semi-favorevole per realizzare qualcosa di importante.

Nella vita di coppia, l'intesa fisica e comunicativa sarà al centro dei comuni interessi, portando gioia e serenità. I single dovrebbero prestare maggiore attenzione a chi bussasse al loro cuore, poiché potrebbe nascere un’intesa speciale, anche senza volerlo. Siate attenti ai dettagli e alle persone che vi circondano.

4° posto - Cancro. Settimana certamente positiva: pronti a gongolare in amore? Diversi momenti saranno assai propizi, nel caso si volesse tentare di rafforzare eventuali legami in crisi. E' tempo anche di riflessione per chi si sente un po' confuso. In amore, emozioni nuove vi faranno brillare. Rafforzate il legame di coppia con gesti affettuosi e spontaneità, senza pianificare troppo.

I single potrebbero finalmente aprire il cuore a chi da tempo cerca la loro attenzione, trovando così la felicità. Momenti interessanti si prospettano anche sul fronte amicale o famigliare, con possibilità di recuperare affetti un po' persi.

3° posto - Sagittario. Cuore e sentimenti a braccetto per molti del segno. Grande energia e sensualità, con occasioni davvero magiche da sfruttare. In effetti, avrete sette giorni assai positivi, e non solo in ambito amoroso ma anche a livello interpersonale, amicale e famigliare. Riuscirete a vivrete intensamente in compagnia di chi vi fa battere il cuore. Proponete una breve vacanza al partner nel caso voleste ravvivare il rapporto. Godere di momenti speciali insieme a chi vorreste, se single, potrebbe avverarsi.

In tanti vivrete una settimana armoniosa, stimolanti e soddisfacente. Siate aperti al dialogo per risolvere eventuali controversie e vivere in sintonia con chi vi circonda.

2° posto - Acquario. Ottima settimana, con una meravigliosa sintonia di coppia in primissimo piano. Momenti di grande complicità anche nelle relazioni nascenti, con crescita delle possibilità di fare nuove conquiste amorose. In arrivo anche diverse giornate davvero fortunate, grazie agli astri favorevoli. In molti casi, vivrete giorni di serenità e romanticismo, con il partner che ricambierà ogni vostro gesto affettuoso. I single dovrebbero organizzarsi meglio, però, lasciando spazio alla chiarezza e all'ordine nelle relazioni.

Anche nelle amicizie sarà una settimana significativa: sfruttate il vostro senso pratico per risolvere eventuali malintesi e concludere il periodo con un sorriso.

1° posto - Capricorno. Le stelle della settimana vi riserveranno massima fortuna in amore, con armonia e felicità nelle relazioni sentimentali. Insomma, sette giornate tutte all'insegna della passione e della sensualità. Settimana in cui comincerete a vedere anche eventuali frutti di impegni precedenti. In generale, la vostra vita sentimentale si illuminerà di passione e dolcezza anche grazie al partner, che risponderà ad ogni vostro gesto affettivo con ardore. I single saranno al centro dell’attenzione sociale, con ottime opportunità per viaggiare e coltivare nuove relazioni. A metà settimana, una buona notizia vi stimolerà a realizzare un sogno tenuto in serbo nel cassetto.