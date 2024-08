Molto interessante la giornata di venerdì 9 agosto per il segno dei Pesci. In questo finale di settimana lavorativa, l'Oroscopo valuta il predetto simbolo astrale di Acqua al primo posto nella classifica a stelline del giorno. Periodo assai convincente, pregno di momenti anche molto fortunati, per Cancro, Vergine e Bilancia. Di contro, le analisi astrologiche vedono sottostimato il segno del Toro, che insieme al Sagittario e all'Acquario occupano gli ultimi tre posti nella scaletta di giovedì.

Previsioni zodiacali del 9 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Le stelle venerdì saranno dalla vostra parte, offrendovi opportunità per concretizzare progetti in amore e nel lavoro. Potrete così, prendere il coraggio di dimostrare al partner quanto lo amate, anche attraverso un semplice gesto, purché fatto con il cuore. Single, un cielo positivo infonderà un fascino irresistibile. Sfruttate questa congiuntura favorevole per dedicarvi a ciò che vi dà piacere. Sul fronte lavorativo, una situazione complessa troverà una soluzione proprio in queste ore. Oltre a regalarvi una notevole voglia di fare, porterà significativi benefici.

Toro: ★★. Giù di tono. Nonostante il desiderio reciproco di stare insieme, attraverserete una fase poco entusiasmante in amore.

Riflettere su quale aspetto del rapporto valorizzare, permetterà di definire meglio le priorità della coppia. Single, potreste sentirvi come se steste correndo in più direzioni contemporaneamente, incapaci di portare a termine qualcosa di significativo. Le questioni irrisolte si accumulano, rendendo difficile concentrarsi. Tuttavia, non perdete la speranza: un obiettivo su cui avete investito tempo ed energia potrebbe sembrare improvvisamente in bilico.

Questo non significa che sia irraggiungibile; richiederà solo un impegno extra da parte vostra.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del 9 agosto mette in primo piano la Luna, pronta a regalare a molti una capacità di dialogo rinnovata con la dolce metà. Porterete il rapporto sentimentale a vette mai raggiunte prima, specialmente se avete appena iniziato una nuova relazione.

Per i single, questo è il momento della rivincita: le stelle sembrano sostenervi, rendendovi pronti per nuove e appassionanti avventure amorose. La serata si prospetta diversa dal solito, ma con grandi opportunità per raggiungere i desideri a lungo coltivati. Sul fronte lavorativo, è il momento di svegliarsi e prendere una nuova direzione. Abbandonate vecchie abitudini.

Cancro: ★★★★★. In perfetta sintonia con la persona del cuore, raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato: dedizione e affidabilità, senza compromessi. Avete costruito un rapporto solido e ora è il momento di godere appieno la felicità. Per i single, tenete gli occhi aperti sulle frequentazioni abituali, perché un incontro speciale potrebbe essere all'orizzonte.

Alcuni conoscenti vi presenteranno qualcuno che catturerà immediatamente il vostro interesse, trasformando la serata in un'opportunità intrigante. Sul lavoro, sarete maestri nel gestire le situazioni a vostro vantaggio. La capacità di manovrare le dinamiche professionali sarà la chiave del successo.

Leone: ★★★★. Un discreto influsso planetario permetterà di esprimere tenerezza alla persona amata. La prima parte della giornata sarà particolarmente positiva, la seconda parte invece potrebbe essere meno brillante. In coppia entrambi vi dedicherete con amore e affetto al piacere reciproco. Per i single, è il momento di smettere di nascondersi dietro un'apparenza distaccata. Venere sarà al vostro fianco, spingendovi a realizzare i desideri più sensuali.

Avvicinatevi alla persona che interessa, con sicurezza. Sul lavoro, le aspettative su di voi saranno alte: avrete l'opportunità di dimostrare il vero valore. Pronti a cogliere le novità che le stelle vi riserveranno?

Vergine: ★★★★★. In bella evidenza un'estate magica! Venere, pianeta dei buoni sentimenti, già presente nel vostro segno, continuerà a sorridervi regalando alla vostra estate un tocco di magia. Starà a voi saper cogliere i doni che vi porgerà, specialmente se siete in una relazione stabile. Lasciatevi trasportare da questa energia positiva per rafforzare il legame e vivere momenti indimenticabili. Per i single, l'entusiasmo sarà un'arma vincente, attirando le persone verso di voi.

Chi vi circonda sarà felice di avere la vostra compagnia. Sfruttate questa giornata per lasciare il segno. Nel lavoro, siate aperti alle occasioni che vi offriranno le stelle. Potrebbe essere il momento di prendere una decisione.

Oroscopo e stelle del 9 agosto, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. L'imminente fine settimana lavorativo si prospetta eccezionale, assai ricco di romanticismo e situazioni sensuali. La giornata infatti sarà vincente, soprattutto sul fronte sentimentale. In amore, vivete pienamente il momento senza paura di complicazioni. Approfittate di questa fase serena per godervi ogni istante con la persona amata. Chi è single, si sentirà in ottima forma fisica e mentale, pronto a affrontare situazioni e persone con rinnovata energia.

Sul lavoro, la fortuna sarà dalla vostra parte, rendendo ogni compito più facile da portare a termine. Potrebbero arrivare buone notizie anche dal punto di vista economico.

Scorpione: ★★★★. Una giornata piacevole, anche se con qualche tratto non troppo semplice da decifrare. Evitate di crearvi problemi inutili e godetevi il momento senza pensare troppo a tutto il resto: le cose vanno fatte man mano che si presentano, quindi inutile affollarsi il cervello con una marea di pensieri. In amore, Nettuno e Plutone porteranno emozioni intense, sia per chi è in coppia sia per chi è single. Serate appassionate attendono chi è già in una relazione stabile, mentre chi è da solo potrà vivere incontri intriganti, tipo mordi e fuggi.

Sul lavoro, si prospetta un periodo dinamico, con possibilità di concludere trattative importanti o migliorare la propria posizione professionale.

Sagittario: ★★★. Venerdì non sarà particolarmente positivo. Sentirete forse un po' di stanchezza con scarsa propensione a reagire al mondo circostante: sarà l'aria vacanziera del periodo oppure una banalissima voglia di non fare un tubo? In ambito sentimentale, il silenzio potrebbe sembrare la soluzione più semplice, ma rischierebbe di essere frainteso dal partner per poi scaturire in diatribe senza fine. Siate chiari e affrontate i dubbi con sincerità. Chi è single, potrebbe sentirsi meno incline a godersi i momenti di gioia; lasciate che le cose accadano naturalmente.

Sul lavoro, sarà una giornata normale: qualche intoppo, ma niente che.

Capricorno: ★★★★. La giornata di venerdì per tanti del segno inizierà abbastanza bene, permettendo a molti di gettare le basi per un cambiamento atteso da tempo. In amore, le probabilità di avere soddisfazioni non sono altissime, ma se dovessero presentarsi allora saranno sicuramente significative. Evitate di caricare il partner con richieste insistenti. Per chi è single, la situazione generale sarà instabile, con la possibilità di innamorarsi di nuovo o per la prima volta, ridotte al lumicino. Alcuni di voi, nel frattempo, potrebbero decidere di rinnovare/cancellare sentimenti o amicizie. Sul lavoro, chiedete aiuto se necessario, ma solo a chi merita piena fiducia.

Acquario: ★★★. Venerdì potrebbe iniziare con qualche difficoltà a causa di influssi astrali negativi. Evitate l'ironia pungente e i pettegolezzi per non compromettere la vostra immagine pubblica. In amore, potrebbero emergere dubbi o gelosie, portando a possibili conflitti con il partner. Affrontate la situazione con calma e non prendete tutto troppo sul serio. Chi è single, dovrebbe concentrarsi sui fatti piuttosto che sulle parole, apprezzando la presenza di chi vi stima davvero. Sul lavoro, le energie saranno in calo; è il momento di fare una pausa e riflettere sui progetti futuri, prima che diventino ingestibili.

Pesci: 'top del giorno'. Venerdì di forza per il segno, il che vi permetterà di sbaragliare ogni concorrenza in amore quanto nel lavoro.

Grazie all'influenza della Luna in Bilancia, il periodo sarà favorevole per le coppie: in primissimo piano la volontà di dare maggiore attenzione alle esigenze del partner. I pochi ostacoli, se dovessero in qualche caso intervenire, saranno facilmente superabili senza alcuno sforzo. Chi è single, avrà una giornata piena di speranza e certezze, con molte occasioni di stampo affettivo da cogliere. Sul lavoro invece, sarà un periodo assai positivo, ricco di nuove idee e coincidenze interessanti.