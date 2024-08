L'oroscopo del nove agosto passa in rassegna il cielo stellato rivelando una giornata da primo posto per il Capricorno e ruggente per i nati sotto il segno del Leone. La buona sorte si estenderà anche al Cancro e ai Gemelli, mentre l'Acquario giace in fondo alla classifica, sentendosi spaesati e annoiati. Dall'amore alla famiglia, dal lavoro alle relazioni sociali, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche e relativa classifica decrescente di tutti i segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche del 9 agosto: gli ultimi classificati

Acquario - 12° - Annoiati e spaesati.

Una valutazione accurata di tutti gli aspetti della vostra vita vi aiuterà a distinguere ciò che è veramente importante da ciò che è superfluo. Sprecare denaro ed energie in cose futili, o in attività che non vi appassionano come vorreste, è solo un modo per sprecare il vostro tempo prezioso. Avete sete di vita, desiderate viaggiare, esplorare il mondo e conoscere nuove culture. In questi tempi incerti, potete viaggiare solo con la mente o entro certi limiti. Continuate a essere prudenti.

Sagittario - 11° - Venerdì adatto a prepararvi fisicamente e mentalmente agli sforzi della prossima settimana. I single si divertiranno in compagnia di amici o nuove conoscenze. Anche se non siete un segno particolarmente romantico, quando vi innamorate davvero, siete pronti a tutto per la persona amata.

Nelle relazioni di coppia, qualcuno potrebbe non andare d'accordo e restare insieme solo per abitudine. Riflettete sulla vostra carriera: state facendo ciò che avete sempre sognato?

Vergine - 10° - In amore c'è un velo di incertezza da dissipare. È sempre meglio parlare chiaramente piuttosto che portarsi dietro dubbi e disagi.

Questo venerdì potrebbe farvi riconsiderare questioni importanti. Forse non siete convinti di una decisione presa o di una scelta effettuata. Se siete in attesa di una risposta, dovrete pazientare fino alla fine del mese o ai primi giorni di settembre. Comunque sia, non andate nel panico per piccolezze!

Ariete - 9° - La noia si combatte con la creatività, e ne avrete in abbondanza.

Grazie al fascino magnetico che sprigionate, non avrete rivali in amore. Per i single, questo si traduce in conquiste e flirt, mentre per chi è impegnato, la giornata sarà ricca di complicità e intimità. Possibili telefonate o incontri. "Maggiore è l'ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo" diceva Molière, tenete a mente questa frase per la settimana che viene.

I segni zodiacali con giornata nella media

Bilancia - 8° - Le previsioni astrologiche di questo venerdì vi vedono in leggera ripresa rispetto al giorno precedente. Sarà utile eliminare il superfluo e concentrarsi su ciò che funziona. Mettete da parte il lavoro e riposatevi, sfruttate questo giorno per ricaricare le energie fisiche e mentali.

Se non siete convinti di una determinata situazione, rivedetela e sistematela senza troppi patemi. In amore, chiedete maggiore presenza o aiuto. C'è un tempo per correre e uno per fermarsi, cercate di essere equilibrati: è questo il segreto di una vita soddisfacente. Nel vostro futuro, sono previsti profondi cambiamenti.

Scorpione - 7° - "Chi va piano, va sano e va lontano", ma questa sarà una giornata molto impegnata. Incontrare persone care sarà una sorta di panacea per l'anima. Non vedete l'ora che l'estate finisca, forse perché non sta andando come sperato. Avete in mente un nuovo inizio e dei progetti per settembre. Sfruttate agosto per mettere nero su bianco i vostri propositi per l'anno.

Rivedete la vostra agenda e distribuite gli impegni in modo equilibrato.

Pesci - 6° - L'Oroscopo di domani prevede un venerdì impegnativo. Dovrete prepararvi a un viaggio, una visita o una festa. Chi è in vacanza in una meta esotica si sta godendo il meritato riposo, lontano dallo stress cittadino. Il pensiero del ritorno e dell'avvicinarsi di settembre vi spaventa ma vi entusiasma allo stesso tempo: non vedete l'ora di iniziare nuovi progetti e realizzare i vostri sogni! In amore tutto ok, flirt per i single.

Toro - 5° - Chi lavora nel settore del turismo o del commercio, avrà molte cose da fare fino a domenica prossima e rischierà di arrivare a fine mese esausto. Chi è in vacanza dovrà cercare di godersela senza troppi patemi.

Non permettete a nessuno di invadere i vostri spazi e rovinarvi la giornata. Gustatevi queste 24 ore con tutti i sensi, abbandonatevi alla passione e lasciatevi andare. Prendete le cose come vengono: sarà la vostra fortuna per questa giornata.

Oroscopo del giorno per i segni fortunati

Gemelli - 4° - Venerdì piacevole e movimentato. Probabilmente avrete ospiti, forse parenti o vecchie conoscenze. Alcuni saranno impegnati in festeggiamenti di paese, altri si godranno una serata all'aperto, magari sul lungomare o in un ristorante nuovo. Pizza, gelati, anguria: l'estate vi fa assaporare appieno le giornate. Nonostante amiate questa calda stagione, sotto sotto non vedete l'ora che arrivi settembre e torni la quiete.

Cancro - 3° - L’oroscopo del 9 agosto prevede il ritorno della serenità interiore. Dopo un periodo di costante preoccupazione per il futuro, queste 24 ore saranno speciali. Tornerete a vivere la vita con pieno appagamento e maggior controllo. In giornata, sarete impegnati tra i fornelli o parteciperete a un evento emozionante. Serata scoppiettante con il partner o con gli amici. "Se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili", il proverbio indiano invita a vivere nel presente con i suoi lati positivi e negativi.

Leone - 2° - Venerdì ruggente, finalmente arriva l'ora del divertimento sfrenato. "Parenti serpenti", tenetevi alla larga da domande invadenti o consigli non richiesti.

Un nuovo incontro risveglierà il vostro cuore, ma evitate i fuochi di paglia: l'amore va coltivato giorno per giorno, senza fretta. In coppia, la complicità non mancherà, anzi! Sarà possibile fare gioco di squadra e alleviare ogni difficoltà. Eventuali imprevisti saranno risolti, quindi seguite il vostro istinto.

Capricorno - 1° - "Chi non risica non rosica". Questa sarà la giornata ideale per osare e mettere alla prova voi stessi. In vista della settimana di Ferragosto potreste avrete delle mansioni da sbrigare tipo riordinare la casa, eliminare ciò che non serve più e fare spazio ai parenti o amici in visita, o forse sarete in partenza. Settembre sarà un mese di rinascita e forza. Le coppie stabili si prepareranno a una partenza o a un arrivo emozionante.

La vostra pelle, a lungo trascurata, finalmente si riprenderà. Evitate di fare troppo tardi la sera e idratatevi a sufficienza. La fortuna vi abbraccerà, fatevi avanti con quella persona che vi interessa.