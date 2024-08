L'oroscopo della giornata di domenica 11 agosto prevede uno Scorpione avventuroso e ottimista, desideroso di fare qualcosa di nuovo, di diverso, mentre alcune dissonanze potrebbero mettere in crisi i nativi Pesci. Il Cancro dovrà cercare di mettere in pratica le proprie idee, mentre il Leone dovrà reagire a questa situazione professionale poco appagante.

Previsioni oroscopo domenica 11 agosto 2024 segno per segno

Ariete: periodo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti. Godrete di una storia d'amore stabile, ma non troppo romantica, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro mantenete la calma e riflettete bene sulle vostre mansioni, cercando di trovare la soluzione più adatta ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale un po' traballante in questa giornata di domenica a causa della Luna in opposizione. Venere sarà dalla vostra parte, ma con il partner non ci sarà un benessere costante. Sul fronte professionale sfide e opportunità si alterneranno in questo periodo. Con Mercurio in buon aspetto, saprete come gestire ogni situazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: il pianeta Venere potrebbe mettervi alle strette durante questa domenica, causando spiacevoli momenti con la vostra anima gemella. Se siete single faticherete un po' a entrare in empatia con le persone intorno a voi.

In ambito lavorativo avrete buone possibilità di svolgere bene le vostre mansioni, ma attenzione a non peccare di presunzione, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Cancro: vita sentimentale splendente durante questa domenica di agosto grazie alla Luna e Venere. Con il partner vi sentirete bene, cercando di dare il vostro contributo per la vostra famiglia e per la persona che amate.

In campo professionale dovrete essere capaci di mettere in pratica le vostre idee, superando eventuali ostacoli tra voi e il successo. Voto - 8️⃣

Leone: ultima giornata della settimana discreta per voi nativi del segno. In amore la Luna sarà in quadratura, e potrebbe essere fonte di piccole discussioni con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere in grado di reagire a questo periodo sterile di guadagni. Marte e Giove saranno dalla vostra parte, e vi daranno una mano a risalire la china. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale dolcissima in questa domenica di agosto per voi nativi del segno. Con Venere in congiunzione e la Luna in sestile sarete nelle giuste condizioni per godere di una relazione di coppia unica. In ambito lavorativo il vostro impegno sarà apprezzato e ripagato. Sentitevi soddisfatti degli obiettivi che raggiungerete. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata di domenica discreta per la vostra relazione di coppia. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma per i momenti di passione, dovrete metterci del vostro.

Sul fronte professionale potrete contare sul sostegno di Marte e Giove per mettere in risalto le vostre potenzialità e poter aspirare più in alto. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo interessante per quanto riguarda i sentimenti, ma non solo. Sarete in vena di avventure con il partner, spinti da un cielo davvero sereno. Il vostro ottimismo poi, influenzerà anche il partner a fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro sarà un periodo tranquillo per voi, ma comunque produttivo a sufficienza. Voto - 9️⃣

Sagittario: questo cielo non avrà molto da offrirvi neanche in questa calda domenica di agosto. Con il partner continuerà a non esserci una splendida intesa, ciò nonostante, sappiate che per risollevare il vostro rapporto, dovrete fare qualcosa voi per primo.

Nel lavoro avrete spesso buone intenzioni, ma i risultati purtroppo non rispecchiano le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà una domenica intrigante sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Troverete spesso un buon motivo per sentirvi vicini al partner e dare vita a momenti piuttosto piacevoli e carichi di emozioni. In campo professionale dimostrerete sicurezza grazie a Mercurio, ma dovrete anche saper mettere in pratica le idee che vi verranno in mente. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in cattivo aspetto durante questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner non sarà sempre così appagante, ciò nonostante cercherete di fare il possibile per risparmiare un momento di litigio.

Nel lavoro sarete particolarmente attivi grazie a Marte e Giove in trigono, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Pesci: nonostante la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione, ci saranno delle dissonanze tra voi e il partner in questa giornata di domenica. Anche nel lavoro faticherete a gestire al meglio i vostri progetti. Con Marte, Giove e Mercurio in cattivo aspetto, non sempre sarete capaci di trovare soluzioni adeguate. Voto - 6️⃣