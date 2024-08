L'oroscopo della giornata di lunedì 26 agosto prevede la Luna approdare nel segno dei Gemelli, che cercherà di dare una piega differente al rapporto col partner, mentre la Bilancia si dimostrerà preparata ed efficiente in campo professionale. Vergine potrebbe essere un po’ contraddittoria nei confronti del partner, mentre Mercurio permetterà ai nativi Leone di avere una visione chiara dei propri progetti. Buona intesa di coppia per lo Scorpione.

Previsioni oroscopo lunedì 26 agosto 2024 segno per segno

Ariete: inizierete la nuova settimana con il sorriso, grazie anche a una bella Luna che vi guarderà dal segno dei Gemelli.

Sarete pieni di vitalità, desiderosi di regalare un momento di piacere alla persona che amate. Nel lavoro, questo cielo sarà ben allineato nei vostri confronti e vi spingerà a dare di più per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: un po’ di buona sorte è proprio quello di cui avrete bisogno per vivere una relazione di coppia equilibrata e, con Venere in trigono dal segno della Vergine, avrete ciò che vi serve per costruire una relazione di coppia forte e appagante. Per quanto riguarda il settore professionale, invece, farete a pugni con Mercurio in quadratura che potrebbe procurarvi qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vedrà la Luna approdare nel vostro segno, secondo l'Oroscopo.

Il rapporto con il partner sarà ancora altalenante, ma in questo lunedì potreste sentirvi un po’ più vicini alla persona che amate. Sul fronte professionale, avrete la situazione sotto controllo e progetti importanti prenderanno finalmente forma. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un lunedì pieno di emozioni per voi nativi del segno grazie a questa piacevole Venere in sestile.

Single oppure no, è il momento di mostrare le vostre emozioni e far comprendere alla vostra fiamma quanto ci tenete. Sul fronte professionale, avrete bisogno di un po’ di tempo per portare avanti i vostri progetti, ma alla fine, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno una bella Luna in sestile durante questo lunedì di agosto.

Vi sentirete più vicini al partner, ma non sempre ci saranno momenti estremamente romantici. In campo professionale, avrete una visione chiara dei vostri progetti grazie a Mercurio. Con il tempo, riuscirete a fare importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, potreste essere un po’ troppo contraddittori nei confronti del partner, nonostante Venere sia a favore. Questo vostro atteggiamento potrebbe dare vita a qualche crepa in amore, per cui fate attenzione a quello che potreste dire o fare. Nel lavoro, valutate bene ogni situazione prima di mettervi all'opera. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva in questa giornata di lunedì. La Luna sarà dalla vostra parte e vi spingerà a vivere il vostro rapporto con maturità.

In campo professionale, questo cielo sarà dalla vostra parte e vi metterà nelle giuste condizioni per poter gestire in maniera ottimale ed efficiente le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Scorpione: ritroverete una buona intesa con la persona che amate, secondo l'oroscopo. Sarete aiutati da Venere in sestile che metterà in risalto le emozioni che proverete per la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, le competenze non vi mancheranno, dovrete soltanto trovare la giusta ispirazione. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un lunedì poco entusiasmante in campo sentimentale per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non avrete molte possibilità per poter vivere una relazione di coppia appagante.

In ambito lavorativo, Mercurio sarà dalla vostra parte, ma con Marte e Giove opposti, non sempre avrete le risorse necessarie per gestire come volete i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo piacevole in amore per voi nativi del segno. Anche se la Luna non sarà più così favorevole, potrete contare su Venere in trigono per costruire un legame forte con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. In campo professionale dovrete avere pazienza per portare a termine i vostri progetti. D'altronde, il potenziale non vi mancherà. Voto - 8️⃣

Acquario: il rapporto con il partner si rivelerà più romantico e maturo in questa giornata di lunedì. La Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli vi permetterà di costruire un legame migliore con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro, conoscete bene i vostri limiti e cercherete di fare del vostro meglio senza prendervi troppi rischi. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continua a essere deludente per voi nativi del segno. La Luna si sposterà in una posizione più scomoda per voi, aggiungendosi a questa Venere negativa. In campo professionale, non sarà un periodo particolarmente proficuo a causa di questo cielo. La vostra creatività sarà scarsa e i buoni risultati faticheranno molto ad arrivare. Voto - 6️⃣