L'Oroscopo dell'amore e del lavoro rivela che la prima settimana di settembre porterà successo nella vita matrimoniale dei nativi dell’Ariete e tante soddisfazioni in quella dei nati in Toro. Per i single che appartengono al segno della Bilancia potrebbe scoppiare un amore a prima vista. Parlando di lavoro, i Gemelli saranno costretti ad adattarsi a una situazione complicata. Per saperne di più, approfondiamo le previsioni degli astri e le pagelle dedicate alla settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 settembre.

L'atmosfera amorosa e professionale durante la prima settimana di settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Venere, la bellissima dea dell'amore, si troverà in una buona posizione nel settore che riguarda la vita di coppia. Questo dovrebbe garantire una vita matrimoniale di successo! Il vostro rapporto di coppia filerà liscio e sarete in grado di stabilire un rapporto stretto e tenero con la vostra anima gemella. Se siete single, verrà scritta una pagina importante della vostra vita sentimentale. Per alcuni di voi, un'amicizia di lunga data prenderà una piega più intima. Altri proveranno un'attrazione irresistibile per una persona attraente; molto presto non si tratterà solo di desiderio, ma di amore.

Nella vostra vita professionale non accadrà nulla di rilevante. Vi concentrerete sulla risoluzione di una questione in sospeso da qualche settimana e, per il resto, vi accontenterete di portare avanti gli affari come al solito. Voto: 9

Toro – Il cielo sarà più sereno per voi sul fronte coniugale. La Luna in ottimo aspetto preparerà il terreno per una settimana armoniosa e facilmente gestibile.

Nettuno e Urano daranno il massimo, offrendovi una vita di coppia più soddisfacente. I single avranno un maggiore desiderio di conoscere nuove persone. Accetteranno di buon grado anche le relazioni lampo. Tuttavia, alcuni di loro potrebbero sognare un matrimonio. Nel vostro ambiente di lavoro sarete spaventosamente efficienti, in grado di superare i vostri concorrenti più agguerriti.

Tuttavia, è probabile che questa efficienza non sia altro che un fuoco di paglia, in quanto viene a scapito della vostra salute. Non vincerete le battaglie che vi logorano anima e corpo. Di conseguenza, il miglior percorso professionale che potreste intraprendere sarebbe quella di imparare a conservare le vostre energie, a riposare e a rilassarvi. ‘Un arco teso a lungo perde la sua forza’, recita così un noto proverbio cinese. Voto: 7,5

Gemelli – Questo ambiente astrologico, dominato da Venere, dovrebbe riportare alla ribalta i vostri rapporti di coppia. Sarà il momento di negoziare per trovare un buon modus vivendi. Stimolati da Marte, le anime solitarie del segno saranno di umore gioioso e molte persone saranno felici di frequentarle.

Difficilmente passerete inosservati e il vostro fascino attirerà molti complimenti. Mentre negli ultimi tempi avete avuto mano libera e ne avete approfittato per accrescere il vostro prestigio professionale senza farvi troppi problemi, questa volta sarete costretti ad adattarvi a una situazione complicata. Dovrete stabilire delle priorità, fare delle scelte ed essere più combattivi. Voto: 7

Cancro – L'atmosfera planetaria della prima settimana di settembre propende per una certa cupezza nella vostra vita di coppia. Probabilmente sarete tentati di combattere a tutti i costi la noia che deriva dall'abitudine e dalla routine quotidiana. Andate avanti senza esitazioni, dando libero sfogo alle vostre fantasie.

Un incontro importante potrebbe segnare questo periodo e cambiare la vita dei single. Alcuni potrebbero rinnovare vecchie conoscenze. Sul fronte lavorativo, riceverete la luce di Mercurio che vi permetterà di formulare giudizi rapidi e fondati. Approfittatene per mettere a punto tutti i vostri progetti e per anticipare i vostri concorrenti. Potreste anche iniziare a fare delle speculazioni, non alla cieca, ovviamente, ma dopo un'attenta valutazione. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo settimanale 2-8 settembre sull'amore e professione: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Con Giove e Venere insieme che influenzano il vostro settore matrimoniale, non dovrete temere sconvolgimenti o cambiamenti inaspettati nella vostra vita coniugale.

Benessere e serenità saranno all’ordine di questo periodo. In caso di discussioni accese, questa settimana offrirà l’opportunità di una riconciliazione, che rafforzerà ancora di più il rapporto con il vostro partner. Se siete single, un rapporto di amicizia inizierà a cambiare impercettibilmente e vi accorgerete improvvisamente di essere innamorati. Non sarete affatto infelici per questo, anzi! Vi sentirete a disagio nel vostro ambiente di lavoro. Potreste ritrovarvi a discutere per via di un progetto o del ruolo sociale che siete chiamati a svolgere. Avrete l'impressione di fare un lavoro che non vi si addice, che è estraneo alle vostre aspirazioni più profonde. Voto: 7

Vergine – Siete soli da molto tempo e vorreste cambiare le cose?

Ancora un po' di pazienza, perché presto dovrete dire addio alla vostra vita da single. Il pianeta Venere dovrebbe regalarvi un incontro all'altezza delle vostre aspettative. La vita di coppia non sarà facile in questo periodo. Senza parlare di un aperto disaccordo, è probabile che la comunicazione con il partner non sia delle migliori e che, ad eccezione dei momenti condivisi con la famiglia, sia un caso di ‘ognuno per sé’. Per quanto riguarda il settore lavorativo, dovrete fare molta attenzione agli errori. Avrete la tendenza a essere maldestri e a parlare a sproposito, soprattutto al lavoro. Tenete sotto controllo il vostro atteggiamento impulsivo e goffo, altrimenti rischiate di cacciarvi in situazioni difficili.

Voto: 6

Bilancia – Sarete in uno stato di euforia, sia che siate single sia che abbiate una relazione. Questa configurazione di Venere rilancerà la vita sentimentale di molti di voi in modo inaspettato e decisivo. Le persone sole saranno particolarmente desiderose di stabilizzare la loro vita sentimentale e di mettere radici durature. Per alcuni single, l'amore a prima vista può nascere da un viaggio all'estero o da un incontro casuale con uno sconosciuto. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che il clima astrale crei un'atmosfera di agitazione che non favorisce la concentrazione. È quindi essenziale che facciate molti lavori di preparazione e di impostazione. Dopodiché, se la vostra attività è in regola, tutto andrà bene.

Basta controllare regolarmente tutto. Voto: 7

Scorpione – Secondo l'oroscopo della settimana 2-8 settembre, la vostra vita matrimoniale sarà messa in discussione. Vi troverete di fronte a scelte difficili e sarete costretti a guardare in faccia la realtà. Se siete single, la vostra vita sentimentale sarà probabilmente molto complessa e instabile. Sarete molto incostanti, fluttuanti e vi accorgerete con piacere di essere molto attraenti. Incontrerete qualcuno e forse avrete anche una relazione. Ma il vostro cuore rimarrà insaziabile e insoddisfatto per il momento. I conflitti che possono essere sorti al lavoro negli ultimi tempi si sono attenuati e la calma è tornata nel vostro gruppo di lavoro.

Ma per il momento non ci saranno grandi svolte. Voto: 6,5

Amore e lavoro secondo le previsioni settimanali dal 2 all'8 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grazie ai bellissimi aspetti planetari, sperimenterete una rinnovata passione per la persona che attualmente condivide la vostra vita. Perché non concedersi una fuga romantica e rivivere i giorni felici della luna di miele? Se siete single, non fate nulla di avventato; soprattutto, evitate di compromettere la vostra attuale relazione a causa di un'avventura piacevole ma di breve durata che il dispettoso pianeta Mercurio non mancherà di risparmiarvi in questo periodo. Sostenuti da Giove, sarete estremamente dinamici sul posto di lavoro.

La vostra attività sarà così potente che nessun ostacolo vi si frapporrà e nessun problema pratico rimarrà irrisolto. Se necessario, ricorrerete al piano B. Almeno per una volta, il vostro ingegno si dimostrerà ineguagliabile. Non dimenticate di risolvere i problemi in sospeso da tempo. Voto: 7,5

Capricorno – Il clima astrologico per l'amore è complesso. Venere proteggerà il vostro rapporto di coppia e sarà favorevole a un incontro per chi vive da solo. Ma Mercurio potrebbe complicare i legami. Sarete costretti a fare uno sforzo per comunicare con lui o lei. Fate molta attenzione a ciò che dite per evitare malintesi. Sul lavoro non ci sarà motivo di accusarvi di essere testardi. Ben sostenuti da Marte, seguirete le vostre idee e porterete a termine i vostri progetti senza il minimo rischio di abbandonarli lungo il cammino.

Una bellissima vittoria su voi stessi! Voto: 7

Acquario – Se siete sposati, questa volta sarete in buoni rapporti con il vostro partner, ma dovrete fare attenzione a non destabilizzarlo. Se siete single, non esitate a fare le valigie e ad andare all'estero: è probabile che l'amore sia alla fine del vostro viaggio. Tuttavia, non è detto che si arrivi necessariamente al matrimonio, il che può rassicurare tutti quei nativi anticonformisti che detestano i legami di lunga durata. Per quanto riguarda il lavoro, avrete difficoltà a svolgere compiti di routine o amministrativi. Eppure, non vorrete trascurarli! D'altra parte, la vostra creatività e inventiva saranno più sviluppate che mai e sarete in grado di portare a termine progetti creativi ambiziosi. Voto: 7,5

Pesci – Questa volta Venere presiederà al vostro destino amoroso. Se siete in coppia, il vostro rapporto con il partner sarà caratterizzato da tenerezza, complicità e una bella sensualità. Se siete dei rubacuori, Venere potrebbe regalarvi un incontro emozionante. L'unica cosa da tenere d'occhio è l’impulsività. Controllate i vostri sentimenti e i vostri impulsi e tutto andrà bene. Potrete puntare tutto sul vostro lavoro e sulla vostra coscienza professionale. I vostri superiori saranno sicuramente conquistati e potreste ricevere anche un aumento di stipendio. Voto: 8