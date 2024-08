L'oroscopo del 26 agosto predice un lunedì scintillante per il segno dei Gemelli, primo in classifica. A dare forza e fortuna al predetto simbolo astrale l'ingresso di una spettacolare Luna d'amore nel segno. Inizio settimana molto convincente anche per Cancro, Scorpione e Sagittario, pronosticati in giornata a cinque stelle. Periodo decisamente "no", invece, per i nativi del Toro e del Capricorno, rispettivamente inseriti in classifica al penultimo e ultimo posto.

Previsioni zodiacali del 26 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Questo lunedì vi sentirete abbastanza passionali, grazie ad un irresistibile sex appeal.

Avrete l'opportunità di soddisfare ogni desiderio con il partner, che in questo momento rappresenta perfettamente tutto ciò che desiderate. Single, la giornata inizierà con una carica di energia positiva e una rinnovata sicurezza in sé stessi. Potreste ricevere una notizia positiva che non farà altro che migliorare l'umore. Sfruttate questa ondata di entusiasmo per dare spazio alla creatività e riprendere in mano quei progetti che avete lasciato in sospeso. Sul lavoro, l'ottimismo raggiungerà nuovi picchi, rendendovi pronti ad affrontare qualsiasi sfida con rinnovata fiducia. Qualunque siano le ragioni di questo buon umore, l'importante è che vi sentiate finalmente brillare come stelle.

Toro: ★★★.

Primo giorno della settimana poco promettente. In amore, la chiave del successo sta nel coltivare il silenzio e la calma, aspetti in cui potreste sentirvi meno forti. L'importante è fare un passo indietro, riconciliandovi sinceramente con il partner. Anche perché un tale gesto di apertura vi ripagherà con gli interessi, migliorando notevolmente la relazione.

Single, il rischio di prendere una cantonata e ritrovarsi in una storia poco gratificante sarà alto. Pertanto, mantenete un profilo basso e, se possibile, restate single ancora per un po'. Prevenire è meglio che curare. La giornata lavorativa potrebbe essere segnata da un nervosismo latente e da energie non del tutto positive.

Vi troverete a fare i conti con atteggiamenti supponenti, specie da chi considerate meno capace di voi.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata di inizio settimana "alla grande", merito della Luna nel segno. In amore, sarà un giorno perfetto per dare voce ai sentimenti. Grazie all'influenza lunare, sarete particolarmente affascinanti e magnetici. Sfruttate questa fase favorevole per dedicare tempo all'amato bene, riscoprendo il piacere della della vicinanza emotiva. Single, ottime notizie in arrivo, soprattutto in ambito sentimentale: l'energia della Luna vi farà sentire quanto questa giornata sia speciale. Lasciatevi trasportare dalle dolci vibrazioni dell'armonia amorosa e godetevi il momento.

Il periodo favorirà idee straordinariamente vincenti sul lavoro: cogliete l'attimo e mettetele in pratica senza indugio, sfruttando al meglio questa fase di grande ispirazione.

Cancro: ★★★★★. Lunedì sarete pienamente soddisfatti di tutto ciò che intraprenderete. L'abilità e l'istinto vi guideranno con successo in ogni iniziativa, facendovi guadagnare stima nella relazione. Nettuno, continuerà a favorirvi, infondendo ispirazione e gratificazione in ogni progetto sentimentale che condividerete con il partner. Per i single, questa sarà la giornata perfetta per vivere l’amore e lasciarsi amare. Con Venere al vostro fianco, vi sentirete più audaci, e numerosi incontri potrebbero ampliare gli attuali orizzonti sentimentali.

Sul lavoro, la capacità di persuasione raggiungerà il massimo, diventando un elemento chiave per conquistare posizioni di rilievo. L'eloquenza scorrerà fluida, permettendovi di emergere con successo.

Leone: ★★★★. La comunicazione con il partner scorrerà in modo più semplice e fluido rispetto ai giorni scorsi. Sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli inizi di una nuova storia, questa sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sembrerà perfetto. Se siete single, avrete l'opportunità di aprire la mente a nuove esperienze e prospettive meravigliose. Abbandonate i pregiudizi e non temete di spingervi oltre i limiti: perché la fortuna che vi accompagnerà vi permetterà di affrontare con successo qualsiasi problema.

Sarà sicuramente una giornata straordinaria per chiunque abbia intenzione di avventurarsi in un nuovo progetto lavorativo. Con ottimismo, potrete andare molto lontano.

Vergine: ★★★★. La settimana comincerà abbastanza positivamente per voi nativi. Se siete una coppia solida e stabile, il periodo sarà ricco di momenti felici, il che rafforzerà ulteriormente il vostro legame. Questo lunedì per certi aspetti vi sorriderà, e la comunicazione fluirà senza ostacoli, creando spazi di profonda complicità con il partner, aprendo anche la strada a nuovi entusiasmanti progetti per il futuro. Se siete single, vi sentirete più sicuri di voi stessi, capaci di evitare eccessi e di prendervi cura del vostro fisico con equilibrio e soddisfazione.

Marte vi sosterrà, dandovi la determinazione necessaria per perseguire i vostri desideri. Una lieta notizia sul lavoro, vi riempirà di entusiasmo: sarete così più energici e propositivi del solito: riceverete complimenti per i risultati.

Oroscopo e stelle del 26 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo prevede un lunedì piuttosto equilibrato, con influenze miste che non altereranno eccessivamente la routine. La Luna in Gemelli porterà una leggera positività, mentre Venere potrebbe creare qualche piccola difficoltà. In amore, potrebbe esserci un rallentamento causato dalla momentanea assenza della dolce metà. Nei prossimi giorni, il partner non sarà fisicamente vicino, quindi dovrete accontentarvi di mantenere viva la relazione attraverso mezzi virtuali.

Non preoccupatevi, presto tornerà tra le vostre braccia, e nel frattempo la tecnologia sarà vostra alleata. Per i single, potrebbero esserci alcune turbolenze, ma senso dell'umorismo e l'allegria aiuteranno a sdrammatizzare situazioni affettive complicate. Sul fronte lavorativo, potreste percepire un rallentamento generale e avere l'impressione che alcune situazioni siano create appositamente per mettervi alla prova. Procedete con cautela.

Scorpione: ★★★★★. Ripresa settimanale con una bella novità, probabilmente capace di ridare ottimo umore. Curiosi di sapere quale? Ebbene, in amore finalmente arriverà quella risposta attesa da tempo: un lieto evento, una convivenza oppure, chissà, un matrimonio con tanti invitati.

Sarete pieni di vitalità e saprete trasmettere questo entusiasmo a chi amate. La relazione di coppia recupererà quella complicità che sembrava un po' perduta. Per i single, questa sarà una giornata di grande allegria e desiderio di avventura: con un po' di iniziativa, riuscirete a realizzare i vostri desideri. Sfruttate ogni opportunità, anche quelle più piccole, che questo periodo vi offrirà. Nel lavoro, i risultati dei vostri sforzi precedenti inizieranno a manifestarsi. Continuate a impegnarvi, presto vedrete i frutti del vostro lavoro.

Sagittario: ★★★★★. Lunedì inizierà in modo brillante e si concluderà ancora meglio, dando il via a una settimana piena di energia positiva. L'influsso di Mercurio spingerà a riprendere il controllo della propria vita, oppure a organizzare la giornata in modo da renderla indimenticabile.

Le previsioni sono particolarmente favorevoli per l'amore: sembrate dei veri esperti nell'arte della seduzione, ogni parola o gesto che farete vi renderà irresistibili agli occhi del partner e delle persone care. Per i single, le stelle vi sorrideranno con affetto, rendendovi affascinanti e magnetici. Questo è il momento giusto per lasciarvi andare e brillare sotto i riflettori, attrarrete l'attenzione di chiunque incroci il vostro cammino. Sul fronte lavorativo, finalmente i vostri sforzi saranno riconosciuti e questo vi riempirà di entusiasmo. Le stelle vi supporteranno, offrendo l'occasione di mostrare tutto il vostro talento.

Capricorno: ★★. L'avvio della settimana sarà complicato, con una giornata poco promettente.

In questo inizio settimana, le previsioni suggeriscono che alcune relazioni affettive potrebbero incontrare ostacoli significativi, rendendo più difficile mantenere l'armonia. In amore, la mancanza di nuove occasioni renderà meno pazienti e, forse, un po' scontrosi anche con il partner. Sarà meglio evitare di prendere decisioni impulsive o di esporsi troppo; lasciate che le situazioni si risolvano da sole. Per i single, se vi sentiste stanchi o affaticati, prendetevi il tempo per riposare e affrontare i problemi irrisolti con calma. Non è il momento ideale per azioni decisive, aspettate che le stelle siano più favorevoli. Sul lavoro, portate pazienza: le difficoltà attuali sono temporanee e presto le cose miglioreranno.

Confidate nelle vostre capacità e aspettate tempi migliori.

Acquario: ★★★★. Questo lunedì promette di essere sereno e soddisfacente, con buone prospettive per chi saprà affrontare la giornata con equilibrio e razionalità. In amore, il vostro atteggiamento più aperto e comprensivo vi permetterà di ristabilire l'armonia nella vostra vita affettiva, riducendo i conflitti con il partner. Per i single, è importante non lasciarsi sopraffare da pensieri negativi; le stelle vi sorrideranno e porteranno nuove possibilità. Nel lavoro, ci saranno cambiamenti favorevoli: potrete ambire a posizioni di maggiore responsabilità, a patto che dimostriate determinazione e impegno. Questa è l’occasione giusta per fare un passo avanti nella vostra carriera.

Pesci: ★★★★. Il primo giorno della settimana buono, ma con un finale da stress. In molti ambiti, comunque, poteste già intuire risultati positivi, ma è sempre utile avere un piano B nel caso qualcosa non vada come previsto. In amore, il periodo sarà favorevole quanto basta: godetevi la serenità e la passione e c'è, vivendo ogni momento al meglio. Sarete come al solito irresistibili e pieni di fascino, capaci di riempire la giornata del partner di dolcezza. Per i single, l'amore sarà un tema dominante: i sogni e le fantasie romantiche vi accompagneranno e una nuova amicizia potrebbe evolversi in qualcosa di significativo. Nel lavoro, evitate decisioni avventate e lasciate che le cose si stabilizzino. Meglio conservare le risorse per momenti opportuni.