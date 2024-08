L'oroscopo per la fortuna della settimana dal 19 al 25 agosto 2024 prevede opportunità di cambiamento per il segno del Cancro. Oltre alle svolte finanziarie per il segno della Vergine, ci saranno ottime novità per i Gemelli.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: ottime notizie per il segno dei Gemelli

1° Gemelli: grandi notizie professionali. Per alcuni del vostro segno zodiacale ci saranno nuove opportunità di lavoro, per altri delle promozioni che manderanno avanti la carriera. La voglia di relazionarvi con la cerchia lavorativa si farà sempre più intensa.

2° Vergine: secondo l'Oroscopo della settimana 19-25 agosto 2024, lo scenario finanziario del vostro segno si rivelerà particolarmente fortunato, in quanto riguarderà guadagni sempre più ingenti ma anche tante opportunità di crescita sul lavoro. Potrete anche fare qualcosa per voi stessi che farà la differenza.

3° Scorpione: finalmente uscirete dal cono d'ombra che la vostra situazione finanziaria vi ha procurato nelle settimane scorse. Con le stelle dalla vostra parte, comincerete a sperimentare i primi successi dopo Ferragosto. Vi sentirete anche più forti fisicamente, dunque anche più celeri sul lavoro.

4° Cancro: cambiamenti. Se fino a qualche settimana fa non c'erano molte possibilità di avanzare nel vostro lavoro, ora la perspicacia e la sicurezza che troverà riscontro in questa settimana vi renderanno unici e insostituibili sul piano professionale.

I guadagni saliranno vertiginosamente.

L'Acquario sarà stressato

5° Bilancia: stabilità economica. Raggiungerete una bella stabilità economica grazie alla vostra perseveranza ma anche alle capacità di fare progetti sempre creativi e originali. Secondo quanto riportato dall'oroscopo avrete una sorpresa molto importante che vi darà grandi soddisfazioni affaristiche.

6° Toro: continuerete a coltivare ambizioni molto promettenti per un prossimo futuro. L'oroscopo prevede una intensa attività lavorativa che vi darà molte gratificazioni, e ne preparerà il terreno per altre. Sarà tempo di spendere denaro sia in corse utili sia per poter dare un tocco in più Alla vostra vita quotidiana, oltre che al look.

7° Acquario: lo stress arriverà nella prima metà della settimana per poi scendere gradualmente. Sul lavoro la voglia di interazione potrebbe vacillare, mentre non sempre vi presenterete concentrati come al solito. Avrete qualche piccolo momento di smarrimento, ma recupererete in fretta.

8° Pesci: secondo l'oroscopo della fortuna avvertirete un periodo settimanale alquanto traballante nelle faccende finanziarie. L'atmosfera sul lavoro potrebbe essere abbastanza densa di nuvole grigie, pertanto sarà meglio occuparvi di situazioni che non prevedono forti ambizioni e che vi facciano mantenere un basso profilo.

Il Sagittario sarà molto nervoso e a corto di denaro

9° Leone: il denaro potrebbe cominciare a scarseggiare a causa delle molte spese che dovrete affrontare nel corso di questa settimana.

Sul lavoro non sarete particolarmente entusiasti, anzi, potreste essere visibilmente sottotono. Il relax sarà appannaggio di pochissimi del vostro segno zodiacale.

10° Capricorno: purtroppo le energie verranno meno a causa del rientro che molti di voi dovranno affrontare. Non sarete affatto reattivi sul lavoro, e la fortuna al momento non sarà dalla vostra parte per poter agire a vostro favore. L'ambito finanziario non vi farà sentire a vostro agio in questo momento.

11° Ariete: qualche affare molto probabilmente vi sfuggirà di mano, di conseguenza anche l'autostima potrebbe subire qualche contraccolpo significativo. La stanchezza che ancora non avete smaltito potrebbe giocare a vostro svantaggio, fare progetti ora potrebbe quindi risultare alquanto pesante e non privo di ostacoli.

12° Sagittario: dovrete ripartire da zero. Dopo le festività avrete bisogno di recuperare soldi ed energie. Non prenderete affatto bene il rientro dalle ferie di Ferragosto. Anzi, questa settimana sarà difficile da affrontare anche a livello mentale. Sul lavoro sarete sempre più nervosi e in cerca di pause.