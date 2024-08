L'oroscopo del fine settimana del 24 e 25 agosto vedrà un Toro più vivace in amore, mentre l'Acquario non dovrà essere geloso o possessivo nei confronti del partner. Vergine riuscirà a essere intrigante in amore, mentre i Gemelli avranno il pieno controllo sui propri progetti professionali.

Previsioni dell'oroscopo del weekend del 24 e 25 agosto segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana discreto per quanto riguarda i sentimenti. Sarete più spensierati, ma attenzione a dedicare sufficienti attenzioni alla persona che amate. In ambito lavorativo, Mercurio sarà dalla vostra parte e sarà di grande aiuto per ottimizzare il carico di lavoro.

Voto - 7️⃣

Toro: vi sentirete più vivaci in campo sentimentale in questo periodo, forti della posizione benevola della Luna e di Venere. Single oppure no, saprete come attirare l'attenzione della vostra fiamma e poter dare vita a momenti molto interessanti, soprattutto se appartenete alla prima decade. Nel lavoro piccole pause saranno d'aiuto al fine di ottimizzare i risultati. Voto - 9️⃣

Gemelli: ora che Mercurio sarà nuovamente dalla vostra parte, con Marte e Giove in congiunzione, avrete il pieno controllo delle vostre mansioni in campo professionale. Sarà il periodo più adatto per portare al successo alcune mansioni per voi importanti e che potrebbero darvi risultati a lungo termine. In amore ci saranno ancora delle tensioni tra voi e il partner e non vi sentirete sempre a vostro agio, faticando a superare alcuni ostacoli.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale dolcissima nel corso di questo weekend di agosto. L'ultima parte di quest'estate non sarà affatto male per voi. Single oppure no, avrete ancora interessanti occasioni romantiche da vivere. Nel lavoro state dimostrando impegno verso nuove iniziative affinché tutto possa essere perfetto in ogni sua sfaccettatura.

Voto - 9️⃣

Leone: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo, sarete capaci di prendere le giuste decisioni con i vostri progetti professionali. Tenete a mente però che il successo richiederà del tempo, dunque non abbiate fretta. In amore fate attenzione a questa Luna di traverso che vi renderà un po’ nervosetti, anche in situazioni da poco.

Voto - 7️⃣

Vergine: sarete piuttosto intriganti in campo amoroso in questo weekend, capaci di poter vivere un rapporto più romantico oltre che maturo. Un po’ di passione in più non guasterà di certo. Sul fronte professionale dovrete riflettere bene su come gestire le vostre mansioni, soprattutto considerato che Mercurio si è allontanato dal vostro cielo. Voto - 8️⃣

Bilancia: i guadagni in campo professionale aumenteranno non poco nel prossimo periodo grazie al sostegno di Mercurio, nuovamente in sestile. Insieme a Marte e Giove, sarete nelle condizioni giuste per fare importanti progressi. In amore avrete cura del vostro rapporto, ma i momenti di romanticismo non saranno molti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Toro potrebbe causare spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate nel prossimo fine settimana.

Nulla di così grave, considerato Venere in sestile, ciò nonostante, fate attenzione a quello che potreste fare o dire. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe essere fonte di distrazione, impedendovi di gestire i vostri progetti come vorreste. Voto - 7️⃣

Sagittario: non sarà un fine settimana eccellente in campo amoroso. Tra voi e il partner ci saranno alcuni problemi da risolvere, e con Venere in quadratura non sarà affatto facile. Sul fronte lavorativo Mercurio vi aiuterà a riflettere meglio sui vostri progetti in corso, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga e in salita. Voto - 6️⃣

Capricorno: questo weekend di agosto vi regalerà molte soddisfazioni in campo sentimentale. Secondo l'Oroscopo, sarete aiutati dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi spingeranno a essere più comprensivi e romantici nei confronti della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro, la vostra produttività sarà molto buona. Nonostante il caldo, non trascurerete i vostri impegni. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna e Mercurio in cattivo aspetto, potreste assumere un atteggiamento geloso o addirittura possessivo in campo sentimentale, che non farà affatto piacere alla persona che amate. Anche sul fronte professionale potrebbero esserci spiacevoli imprevisti che v'impediranno di esprimere al meglio il vostro potenziale. Voto - 6️⃣

Pesci: Mercurio non vi darà fastidio per un po’, e la Luna in sestile porterà un po’ di ottimismo, ma in ogni caso, i problemi della vostra vita quotidiana vi saranno ben chiari. Proprio per questo motivo, potrebbe essere un buon momento per sfruttare la parte buona di questo cielo per cercare di risollevare la vostra vita quotidiana, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Voto - 7️⃣