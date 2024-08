L'Oroscopo del weekend sulla fortuna svela come saranno le giornate conclusive dell'attuale settimana, ovviamente interessanti il lasso temporale del 24 e del 25 agosto. Sul podio della fortuna veleggiano a pieno merito tre segni: Toro al primo posto con lo Scorpione e il Cancro rispettivamente in seconda e terza posizione, tutti baciati dalla buona fortuna.

Per quanto concerne il segno meno fortunato, il Leone, sarà un fine settimana impegnativo con poche occasioni di successo.

Previsioni astrologiche della buona sorte con le posizioni in classifica: ottimo weekend per Gemelli

12° posto - Leone. Sarà un fine settimana abbastanza impegnativo, con le opportunità di successo ridotte al lumicino, soprattutto nei rapporti interpersonali. Mantenete la calma e cercate di evitare conflitti non necessari. Il weekend sarà anche caratterizzato da piccole schermaglie e incomprensioni in ambito amoroso: sarà importante chiarire un vecchio equivoco con il partner per ritrovare l’armonia di coppia. Agite presto, ma fatelo con prudenza, ascoltando eventuali segnali di stress provenienti dal partner. I single invece potrebbero sentirsi malinconici: l’ottimismo sarà la chiave per superare questa fase.

Per alcuni Leone sarà necessario fare ordine e risolvere rapidamente alcune questioni in sospeso. Mantenete la concentrazione e riorganizzatevi per affrontare al meglio ogni questione.

11° posto - Bilancia. Gli astri a questo giro non saranno molto favorevoli, causando qualche ostacolo in questi due giorni. Pertanto, saranno nulle o quasi le occasioni fortunate.

Cercate di mantenere la serenità e di evitare malintesi in ambito affettivo e nei rapporti interpersonali in generale. Sabato e domenica porteranno nervosismo e tensione, soprattutto in coppia. Evitate critiche non coerenti con le situazioni, mantenete la calma, questo darà modo di evitare conflitti inutili. I single dovranno mettere da parte la testardaggine e cercare di essere più flessibili e meno puntigliosi nelle scelte.

Se vi fossero problemi con una persona appena conosciuta, cercate il dialogo aperto e sincero per risolvere. Le giornate si concluderanno con un possibile miglioramento.

10° posto - Acquario. Fine settimana un po’ sottotono, con limitate possibilità di contare sulla buona sorte e tanta flemma sul groppone. Il weekend in media sarà impegnativo, con poche prospettive di miglioramento in amore. Ignorare i problemi attuali, specialmente in alcune coppie, non li farà sparire, anzi, li potrebbe peggiorare. Il partner potrebbe reagire con frustrazione a una vostra presa di posizione. I single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno di assai piacevole alla vista, ma tutto il resto rimarrà nell'incertezza più totale: prima di fare un passo, indagate.

Nel periodo potreste anche dover affrontare una crisi temporanea: cercate supporto da un amico/a fidato. La situazione migliorerà con pazienza e dialogo.

9° posto - Cancro. Sarà un weekend piuttosto lento e forse anche con qualche piccola complicazione da rendere innocua. In merito all'amore, potreste avere a che fare con decisioni importanti da prendere e poche occasioni fortunate. Sabato e domenica porteranno un po' di malinconia e tensione generale. In coppia, sarà importante riflettere su se stessi prima di pretendere di più dalla persona amata. I single dovrebbero evitare di sprecare energie in situazioni stressanti e attendere giorni migliori. Inutili girare intorno a una situazione che non promette nulla di positivo: meglio passare oltre.

In ambito famigliare, il carico di responsabilità potrebbe causare stress, ma presto si apriranno nuove opportunità per rimediare a errori fatti in precedenza.

8° posto - Ariete. Le influenze astrali del periodo porteranno qualche novità interessante, ma le occasioni fortunate saranno moderate o addirittura presenti col contagocce. Il weekend promette buone opportunità in amore. In coppia sarete in grado di mettere da parte i problemi e far emergere una nuova passione con il partner. Sabato sera, insieme a famigliari o amici stretti, vivrete un evento "paesano" oppure qualcosa di verace. I single riceveranno alcune risposte, da molto tempo in attesa: forse questa volta un nuovo entusiasmo pervaderà la vita sentimentale, chissà.

In generale, il successo sarà alla quasi portata di molti: approfittate di questa energia per convincere chi vi sta intorno.

7° posto - Sagittario. Importante mantenere uno spirito positivo alzando il tasso di fiducia generale. In diversi casi il fine settimana potrebbe preparare qualcosa di fortunato. Sabato e domenica porteranno una certa routine in amore, con qualche momento di ansia. Per mantenere la serenità, sarà utile cercare di essere meno lunatici. Una passeggiata all'aria aperta, magari lungomare a prima sera insieme a chi più vi piace, potrebbe aiutare a calmare i nervi e ad allontanare lo stress. I single potranno sfruttare le attuali amicizie per fare comunella, oppure iniziare insieme qualcosa di simpatico.

Un consiglio: affrontate con coraggio gli ostacoli che si presenteranno, trasformandoli in opportunità per fare esperienza e crescere.

6° posto - Vergine. Giornate abbastanza positive, con piccole piacevoli emozioni da gustare in serenità e con una leggera dose di fortuna. In generale, evitate confronti inutili ma curate rapporti e convivialità sempre con il sorriso. Il weekend inizierà bene, con un sabato senza troppi ostacoli. In amore, se sarete decisi e intraprendenti, domenica risveglierete la passione e ritroverete la gioia di un tempo. In coppia, sarà il momento di esprimere chiaramente nuovi desideri. I single avranno l'opportunità di comprendere meglio i propri sentimenti: ascoltate i consigli di una persona fidata per rimettere ordine nella vostra mente.

Un po' di coraggio in più farà la differenza. Dedicate tempo alla cura del corpo e del look.

5° posto - Capricorno. Parte conclusiva dell'attuale settimana preventivata abbastanza piacevole, con un buon rapporto tra positività e negatività, anche se qualche piccola difficoltà potrebbe esser presente. In generale, sarà un weekend accompagnato da una discreta fortuna. Periodo abbastanza positivo, anche se con qualche intoppo da superare, in ambito amoroso: sabato potrebbe risultare tranquillo; domenica invece mettendo un po' di tenerezza e passione nel rapporto, godrete di momenti speciali. I single avranno bisogno di svago: organizzate qualcosa con gli amici o date spazio a nuove conoscenze. La calma e l'astuzia saranno le vostre carte vincenti per ottenere il successo.

Attenzione a non lasciare nulla al caso, la precisione sarà fondamentale. Ottime prospettive per chi desiderasse fare un breve viaggio.

4° posto - Gemelli. In programma un sabato e una domenica davvero vincenti, con splendide soddisfazioni in diversi ambiti e una bella scorta di eventi fortunati che potrebbero fiorire a spot, qua e là. Il weekend pertanto inizierà in modo eccellente per ciò che concerne l'amore: sorprenderete il partner con gesti romantici, riscoprendo un'intimità speciale. I single vedranno la loro curiosità riprendere vita, aprendo nuove possibilità di fare conquiste a stampo affettivo. Nel periodo, la Luna favorevole faciliterà piccoli ma significativi progressi: approfittatene per avanzare nei vostri progetti.

Una situazione lasciata in sospeso meriterà attenzione. Avvicinatevi a chi conta nella vostra cerchia di amici.

3° posto - Pesci. Un weekend davvero "da favole" si appresta a fare capolino, con la Luna in Toro pronta a dare spazio a iniziative a stampo affettivo e amicale, il tutto condito da una bella scorta di buona fortuna. Sabato sarà una giornata perfetta, specialmente in amore. La complicità di coppia sarà intensa, riaccendendo la passione e l'allegria anche in relazioni durature. I single potrebbero considerare di adottare un animale per riempire il cuore di affetto. Domenica riuscirete a risolvere una situazione complessa, grazie a un vostro intervento provvidenziale. Non abbiate paura di affrontare discorsi importanti in famiglia.

La fortuna sarà dalla vostra parte nei giochi di azzardo, ma con moderazione.

2° posto - Scorpione. Pronti a gioire di felicità? Certo che si, l'Astrologia pronostica due meravigliose giornate, entrambe supportate da tanta generosa positività e con un livello di fortuna superiore. Le relazioni affettive saranno stabili e soddisfacenti, con momenti di grande romanticismo. Il weekend in massima parte si preannuncia fortunato in amore: apprezzerete la vivacità del partner e scoprirete nuovi lati del suo carattere. I single saranno di ottimo umore, trasmettendo positività a chi li circonda. Parlando in generale, non fatevi sfuggire un’opportunità unica: il momento per agire è adesso, non lasciate passare il "treno della fortuna".

Valutate con attenzione nuove spese. Il tempo passato con amici stretti vi regalerà energia positiva.

1° posto - Toro. L'oroscopo della fortuna del weekend dal 24 al 25 agosto promette un fine settimana estremamente fortunato. Le relazioni affettive saranno piene di energia positiva e tanto benessere. Il periodo in larga misura sarà dominato dalla passionalità e dalla facilità nei rapporti. In amore, le vostre sensazioni vi guideranno verso nuove vibrazioni, parlatene con il partner per rafforzare il legame. I single potrebbero fare incontri intriganti, specialmente domenica. In generale, abbiate il coraggio di esprimere le vostre idee: sarà il momento giusto per mettere in luce diversi progetti. Un'attività ricreativa potrebbe rilassare e portare a nuove ispirazioni. Dedicatevi alla cura dei legami familiari.