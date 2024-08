L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto è pronto a rivelare le previsioni con le relative pagelle riguardanti i segni della prima sestina. La penultima settimana di agosto offre tre transiti davvero interessanti, ovviamente favorevoli soprattutto per i simboli astrali direttamente interessati. A metà della settimana, precisamente giovedì 22 agosto, osserveremo l'entrata della Luna in Ariete e del Sole in Vergine. Sabato, infine, la Luna in Toro offrirà spunti di fortuna in amore al predestinato simbolo di Terra.

Previsioni zodiacali e valutazioni settimanali per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. La settimana dal 19 al 25 agosto si preannuncia promettente. In amore, grazie alla Luna, avrete energia da vendere che vi permetterà di recuperare l'entusiasmo perso. Dopo alcuni giorni difficili, ritroverete serenità nel rapporto di coppia. I single potranno finalmente lasciarsi corteggiare da chi interessa, senza timori. Sul lavoro, il periodo sarà soddisfacente: riuscirete a consolidare la posizione e la vostra simpatia vi aiuterà a conquistare tutti. Questo è il momento ideale per lanciare idee o cercare opportunità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 22 agosto (Luna in Ariete);

giovedì 22 agosto (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 20 e venerdì 23;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25.

♉ Toro: voto 8.

La settimana in rilievo sarà allietata dalla Luna, soprattutto nella parte centrale e finale, anche se potrebbe esserci qualche momento stressante alla partenza. In amore, nonostante i numerosi impegni, avrete energia a sufficienza per occuparvi dei bisogni del partner. Se single, il proprio spirito naturale unito alla positività aprirà nuove porte; avrete il coraggio di dichiarare i vostri sentimenti?

Sul lavoro, è il momento di pensare al futuro: programmate con attenzione ogni nuova idea e impostate chiaramente eventuali affari.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 24 agosto (Luna in Toro);

sabato 24 agosto (Luna in Toro); ★★★★★ giovedì 22 e domenica 25;

★★★★ mercoledì 21 e venerdì 23;

★★★ martedì 20 agosto;

★★ lunedì 19 agosto.

♊ Gemelli: voto 6.

Questa settimana si prospetta sufficientemente positiva, anche se con due giornate difficili. La buona notizia è che finalmente qualcuno di voi sta superando una fase di stress che è durata troppo a lungo. In amore, in programma un periodo tranquillo, soprattutto per le coppie di lunga data. La maggior parte di voi potrà rilassarsi, sicuri che questo lunedì, come pure domenica, porteranno sorprese piacevoli. I single più audaci o amanti delle avventure potrebbero trovarsi in situazioni ingarbugliate: fate attenzione! Sul lavoro, la metà settimana sarà un po’ lenta a causa di alcuni pianeti in lieve dissonanza. Tuttavia, non rinunciate a portare avanti i vostri progetti, anche se piccoli, perché potrebbero portare guadagni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 19 e domenica 25;

★★★★ martedì 20, venerdì 23 e sabato 24;

★★★ giovedì 22 agosto;

★★ mercoledì 21 agosto.

Pagella settimanale, i voti per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. Settimana segnata in calendario come la penultima del mese corrente si prevede abbastanza delicata. Perciò il periodo, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, sarà da affrontare con molta cautela e altrettanta pazienza. In amore, fate attenzione al rapporto con il partner per evitare che piccole incomprensioni si trasformino in grandi litigi. I single, se una persona non mostra interesse, è meglio cambiare obiettivo. Sul lavoro, il cielo non promette nulla di positivo: meglio rimandare nuovi progetti a momenti più favorevoli.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 19 agosto;

★★★★ martedì 20, mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25;

★★★ venerdì 23 agosto;

★★ giovedì 22 agosto.

♌ Leone: voto 7. Settimana tranquilla e quasi sicuramente portatrice di una bella novità ad inizio periodo. In ripresa decisa diverse relazioni sociali, ultimamente in leggero calo. In amore, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti e siate affettuosi con il partner. In coppia riuscirete a realizzare con la persona amata una magica alchimia: una perfetta intesa sessuale renderà il periodo euforico e a tratti coinvolgente. I single, la situazione sentimentale potrebbe essere in evoluzione, quindi evitate di fare progetti a lungo termine.

Sul lavoro, potrete finalmente vedere realizzati alcuni obiettivi, ma agite con prudenza.

La valutazione giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 19 agosto;

lunedì 19 agosto; ★★★★★ martedì 20 e mercoledì 21;

★★★★ giovedì 22 e venerdì 23;

★★★ domenica 25 agosto;

★★ sabato 24 agosto.

♍ Vergine: voto 8. Settimana certamente molto positiva, a tratti persino brillante, soprattutto in amore. L'arrivo del Sole nel vostro segno vi renderà energici e smaglianti, pronti a vivere situazioni nuove e intriganti. Al giro di boa infrasettimanale la passionalità crescerà, portandovi a desiderare maggiore vicinanza con il partner. Potrebbero aprirsi nuovi desideri da vivere in due. I single, intanto, visto il periodo fortunato, avranno la possibilità di fare nuove amicizie, a patto di saper gestire bene le opportunità offerte dalle stelle.

Sul lavoro, cercate di essere flessibili nei giudizi, soprattutto verso un/una collega che conoscete poco.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 23 agosto;

venerdì 23 agosto; ★★★★★ giovedì 22 (Sole in Vergine) e sabato 24;

★★★★ martedì 20, mercoledì 21 e domenica 25;

★★★ lunedì 19 agosto.

Si può proseguire con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale.