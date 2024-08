L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni per i segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. A veleggiare nei piani alti della scaletta con le stelline giornaliere, Pesci, voto dieci in pagella. A seguire, anch'essi in buon periodo, Bilancia e Scorpione. Invece, si prospetta una settimana appena sulla sufficienza per Sagittario e Capricorno.

Oroscopo settimanale e giudizi astrali per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. La settimana dal 19 al 25 agosto vi offrirà l'opportunità di risolvere eventuali malintesi in amore, ma dovrete affrontare le situazioni con calma e pazienza.

Il dialogo non sarà facile, ma cercando la collaborazione del partner riuscirete a superare ogni ostacolo. I single, questa è la vostra occasione per trasformare un'amicizia speciale in qualcosa di più. Sul lavoro, i vostri progetti porteranno risultati sorprendenti se metterete alla prova le vostre capacità e vi impegnerete a fondo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno : mercoledì 21 agosto;

: mercoledì 21 agosto; ★★★★★: martedì 20, giovedì 22;

★★★★: lunedì 19, venerdì 23;

★★★: sabato 24 agosto;

★★: domenica 25 agosto.

♏ Scorpione: voto 7. Settimana interessante, anche se con brevi momenti da non sottovalutare. In amore, la Luna vi regalerà attimi di serenità da apprezzare. Non provocate inutili tensioni con il partner, ma godetevi la tranquillità del momento.

I single avranno l'opportunità di rompere il ghiaccio in diverse situazioni affettive, quindi iniziate sin da ora a cambiare le cose, dalle più semplici alle importanti della vostra vita. Sul lavoro, un pizzico di fortuna vi aiuterà a ribaltare una situazione complessa, dandovi finalmente la soddisfazione che cercavate.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno : domenica 25 agosto;

: domenica 25 agosto; ★★★★★: lunedì 19, sabato 24;

★★★★: martedì 20, venerdì 23;

★★★: mercoledì 21 agosto;

★★: giovedì 22 agosto.

♐ Sagittario: voto 6.

La settimana numero quattro del mese di agosto non inizierà con il piede giusto, poi però si stabilizzerà su toni medio/alti. In amore, soprattutto venerdì e sabato troverete le parole adatte per discutere questioni importanti con il partner, in primis quelle riguardanti il futuro. I single prossimamente potranno avere una conversazione illuminante con qualcuno di speciale, il che cambierà diverse loro prospettive.

Sul lavoro, finalmente vedrete un miglioramento: nuovi accordi e possibilità di crescita si presenteranno, portandovi verso il successo.

La valutazione della settimana secondo le stelle:

★★★★★: venerdì 23, sabato 24;

★★★★: mercoledì 21, giovedì 22, domenica 25;

★★★: lunedì 19 agosto;

★★: martedì 20 agosto.

Previsioni zodiacali e valutazioni della settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. L'inizio, come del resto anche la fine della settimana, secondo l'Oroscopo sarà proficuo, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Chi appartiene alla seconda decade potrebbe affrontare piccole difficoltà, ma le supererà abbastanza facilmente. In amore, non lasciatevi scoraggiare: un legame in crisi potrebbe riservare sorprese piacevoli.

Prendetevi cura di chi avete accanto, non ve ne pentirete di sicuro. I single e l'amore? Diciamo che presto (ri)tornerà a occupare un posto centrale nella vostra vita, permettendovi di recuperare terreno. Sul lavoro, la creatività sarà premiata: a fine periodo potrebbe arrivare una buona notizia, forse anche in famiglia.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★: lunedì 19, domenica 25;

★★★★: martedì 20, mercoledì 21, sabato 24;

★★★: giovedì 22 agosto;

★★: venerdì 23 agosto.

♒ Acquario: voto 6. I prossimi sette giorni in calendario si prospettano discreti, se presi nel complesso. A dare maggiori soddisfazioni però, martedì e mercoledì: queste due giornate regaleranno sorprese piacevoli in amore, con l'opportunità di scoprire nuovi aspetti del partner.

Per i single, sarà un periodo di grande ispirazione: esprimete le vostre opinioni con sicurezza, ma senza esagerare. Sarete in ottima forma e pronti a iniziare una nuova avventura sentimentale. In ambito lavorativo, non cambia nulla rispetto alle precedenti settimane. Forse per metà settembre potrebbero esserci novità concrete, quindi per adesso pazientate..

La valutazione settimanale:

★★★★★: martedì 20, mercoledì 21;

★★★★: lunedì 19, giovedì 22, domenica 25;

★★★: venerdì 23 agosto;

★★: sabato 24 agosto.

♓ Pesci: voto 10. La settimana in analisi si prevede possa portare tantissima positività in ogni ambito della quotidianità. La prima parte del periodo inizierà positivamente, con l'arrivo nel vostro segno di una meravigliosa Luna.

L'Astro d'Argento vi darà occasione per spingere al limite del possibile progetti, situazioni e rapporti di qualunque genere. La favorevole spinta lunare si dimostrerà necessaria per raggiungere diversi vostri obiettivi. In amore, avrete tante idee per migliorare il rapporto con il partner, e il vostro entusiasmo sarà contagioso. I single: preparatevi a incontrare qualcuno che vi farà sognare , questa volta per davvero! Sul lavoro, sarete dinamici e determinati, pronti a cogliere l'occasione per un grande successo.

La graduatoria settimanale con le stelle: