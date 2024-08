L’oroscopo settimanale dal 26 agosto al 1° settembre racconta che in questo periodo i nati in Pesci dovranno fare molta attenzione alle spese eccessive.

Pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Con Venere in posizione sfavorevole, potreste avere qualche dubbio sui vostri sentimenti, oppure aver a che fare con un partner momentaneamente indifferente. Non fate di tutta l’erba un fascio: le cose torneranno presto alla normalità. Se siete single, non sembra essere una settimana buona per incontrare qualcuno, ma non fatevi prendere dal panico, questa situazione non durerà a lungo.

Siate pazienti. Avrete la possibilità di fare delle transazioni finanziarie vantaggiose e vorrete approfittare di questa opportunità invece di pensare solo alle feste. In questo periodo potreste anche risolvere una disputa di vecchia data. Voto: 6

Toro – In amore, l'atmosfera sarà festosa e allegra, con l'influsso di Venere che risveglia la vostra sensualità e il vostro desiderio di amare. Se avete una relazione amorosa, fate attenzione ai possibili malintesi: cercate di evitarli il più possibile e, se si verificano, prendete le misure necessarie per dissiparli al più presto. Se vivete da soli, la felicità busserà alla vostra porta: un incontro molto importante avverrà in modo del tutto inaspettato.

Da un po' di tempo Saturno, pianeta piuttosto difficile da gestire, ha un ascendente sul vostro denaro. Inutile dire che questa configurazione non favorisce il successo finanziario e molti di voi hanno appena attraversato un periodo di stagnazione in questo settore. Tuttavia, in questo periodo Saturno non influenzerà più la vostra vita finanziaria e, di conseguenza, sarete in grado di migliorare velocemente il vostro potere d'acquisto.

Voto: 7,5

Gemelli – Con questo aspetto di Venere, si entra in una fase importante e positiva sul fronte amoroso. Le coppie troveranno nuova linfa, tranne in quei rari casi in cui la disarmonia è tale da far prevedere solo una separazione o una rottura. Per chi è single, la settimana sarà molto propizia: le stelle promettono un incontro romantico e passionale.

Non assumetevi la responsabilità dei problemi finanziari degli altri. Pensate piuttosto a gestire il vostro patrimonio in modo rigoroso e vigile. Evitate di concludere transazioni finanziarie o commerciali in questa settimana: il risultato potrebbe essere deludente, se non catastrofico. Voto: 8

Cancro – Se siete felici con il vostro partner, gli influssi planetari di questa settimana prometteranno di farvi vivere momenti di tenerezza ma anche qualche piccola tensione. Tuttavia, alcuni nativi della seconda decade si innamoreranno di qualcun altro; attenzione, il rischio di tradire il vostro partner sarà alto, quindi siate consapevoli delle conseguenze. Se siete single, questo aspetto di Urano scaccerà tutti i dubbi e le paure di una relazione amorosa.

Attenzione: dovrete mettere in ordine la vostra vita prima di decidere di impegnarvi seriamente. Il vostro equilibrio finanziario resterà stabile. Non avrete quindi nulla di cui preoccuparvi. Dovrete, però, fare attenzione all'impatto di Urano, che potrebbe darvi la voglia di fare acquisti costosi e poco utili. Attenzione, in particolare, a non innamorarvi di abiti che possono essere molto belli, ma di cui potreste fare a meno. Voto: 8

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per quanto riguarda la vostra vita di coppia, la felicità sarà a portata di mano. Dovrete però mettervi alla prova ed evitare di essere troppo critici nei confronti del vostro partner: potreste rovinare tutto per delle sciocchezze.

Per coloro che si sentono soli, sembra possibile un incontro romantico. Coloro che hanno avviato da poco una relazione potrebbero avere difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti avviati dal nuovo partner. Il benessere economico, il comfort e la soddisfazione dei vostri gusti estetici saranno al centro dei vostri pensieri. Tenderete a spendere molti soldi per soddisfare questi bisogni. Di conseguenza, correte il rischio di sbilanciare seriamente il vostro bilancio, a meno che non apparteniate alla seconda decade. In questo caso, potreste beneficiare di opportunità eccezionali attraverso incontri, ritrovamenti, coincidenze, regali, donazioni, sconti amichevoli. Voto: 7,5

Vergine – Giove in aspetto armonico favorirà la vostra vita di coppia.

Vivrete momenti caldi che potrebbero farvi venire voglia di allargare la famiglia o di impegnarvi in un progetto con il vostro partner. Il dialogo, la serenità e la tenerezza saranno il piatto forte. Per i single, i vostri affari di cuore saranno molto movimentati: sarà meglio avere i nervi saldi per affrontarli tutti a testa alta. Sarà difficile e a volte persino doloroso, ma non ne farete un dramma perché vi piace questa vita. Sul fronte finanziario, questa volta non avrete la consueta lucidità di giudizio. Astenetevi quindi dal trattare affari importanti o dal fare operazioni finanziarie delicate. Non recupererete il vostro buon intuito prima della metà di settembre. Voto: 7,5

Bilancia – Stimolati da Urano, rifiuterete le finzioni e le situazioni poco chiare in amore.

E se di recente avete avuto divergenze di opinione con il vostro partner, cercherete di risolvere questi problemi una volta per tutte, in modo che la vostra relazione possa ripartire. I vostri sforzi daranno presto i loro frutti e sarete felici insieme. Se siete single, vorrete sfruttare al massimo la vostra libertà. Tuttavia, un incontro decisivo potrebbe farvi cambiare idea da un momento all’altro. Il vostro settore finanziario sarà influenzato da pianeti favorevoli, come Giove e Plutone, che decuplicheranno i vostri guadagni. Ma anche da pianeti più preoccupanti, come Saturno, che potrebbero trasformarvi in un caso disperato. Ma alla fine il vostro destino sarà nelle vostre mani: se agirete con prudenza, evitando investimenti troppo casuali e spese frivole, riuscirete ad arrotondare il vostro capitale.

Voto: 7

Scorpione – Sotto la spinta di Venere e Giove, vi metterete alla ricerca della persona con cui condividere il nido d’amore, crescere dei figli e vivere una vita familiare da favola. Se siete sposati, avrete bisogno di certezze sulla vostra vita di coppia. Purtroppo, a causa della posizione di Plutone, nuoterete nella confusione. Il vostro partner si divertirà molto a confondere le acque. È nel vostro interesse prendere tutte le decisioni necessarie riguardo alla vostra situazione finanziaria. Vedrete le cose con chiarezza e le vostre scelte saranno particolarmente oculate. Voto: 7

Pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se volete instaurare un rapporto di coppia duraturo e piacevole, questo è il momento giusto per farlo.

L'amore coniugale, infatti, godrà degli aspetti planetari più costruttivi possibili. Se appartenete alla seconda decade, beneficerete particolarmente di questi influssi. Se siete single sotto i 30 anni, la vostra situazione potrebbe risolversi rapidamente grazie a un incontro organizzato dal pianeta Venere. Le cose saranno un po' più difficili se siete più anziani, ma avrete le vostre possibilità. Parlando di soldi, vorreste prendervi cura della vostra casa. Sarà un'ottima cosa, soprattutto perché la casa, quando vi sentite a vostro agio, è per voi un fattore di equilibrio. Voto: 8

Capricorno – Questa settimana avrete voglia di iniziare una nuova partita d’amore. È una buona idea mettere in discussione le vostre relazioni coniugali di tanto in tanto.

Affinché questo rinnovamento sia benefico, finite sempre per ascoltare ciò che il vostro partner ha da dire prima di dire la vostra. Se siete single, vorrete condividere gioie e dolori con qualcuno che vi capisca e vi accetti così come siete. Allora preparatevi a fare un incontro decisivo secondo i vostri desideri. Dal punto di vista finanziario sarete meno protetti rispetto al passato. Questo non significa affatto che subirete un vero e proprio calo delle entrate, ma più semplicemente che potrete aspettarvi delle difficoltà se prenderete troppi rischi. Sono quindi da evitare gli investimenti pericolosi e le spese folli a cui siete abituati. Voto: 6,5

Acquario – L'oroscopo dell'amore promette una settimana densa di emozioni forti.

Se aspirate a una vita matrimoniale serena, dovrete evitare gli argomenti che potrebbero mettervi contro il vostro partner. Single, affascinanti e molto seducenti, non vi lascerete sfuggire nemmeno una piacevole avventura, tanto più che Venere decuplicherà il vostro sex appeal. La posizione di Giove dovrebbe incoraggiarvi a essere un po' più cauti quando si tratta di finanze. La protezione di cui avete goduto negli ultimi tempi non sarà più così efficace. Questo non significa che sarete nei guai. Tenete semplicemente presente che, se spendete troppo o fate affari rischiosi, questa volta non potrete contare sulla fortuna. Voto: 7

Pesci – Nettuno non solo non vi farà del male, ma rallegrerà anche il vostro cuore.

Sarete in grado di vedere ogni cosa in maniera chiara. Se dovete prendere una decisione importante per la vostra vita di coppia, saprete fare la scelta giusta. Se siete single, il frutto proibito avrà un sapore particolarmente delizioso per voi. Per questo riuscirete a dare alle vostre relazioni amorose un'aria clandestina. Date libero sfogo alle vostre fantasie. Dovrete stare attenti alle spese eccessive che sarete tentati di fare per mettervi in mostra con chi vi circonda. “Spesso ci roviniamo per sostenere che siamo ricchi” (Gustave Le Bon). Voto: 7