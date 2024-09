L'oroscopo del 2 settembre evidenzia un performante lunedì per al segno della Vergine, primo in classifica. A regalare un inizio settimana molto positivo al predetto simbolo astrale di Terra, la Luna, in entrata nel segno proprio in questa giornata. Ottime chance di centrare gli obbiettivi anche per l'Ariete, Capricorno, Acquario e Pesci, tutti considerati a massima positività e con cinque stelle a corredo del segno.

Previsioni zodiacali del 2 settembre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Lunedì da considerare a massima fortuna. Se avete dei progetti in corso con il partner, questo è il momento ideale per portarli avanti con successo.

State attraversando un periodo molto positivo, e la chiave per il successo è la perseveranza: continuate su questa strada e le belle sorprese, inaspettate, non tarderanno ad arrivare. Per i single, qualcosa di nuovo è all'orizzonte. Che si tratti di un nuovo amore, di una notizia inattesa o di una proposta sorprendente, è il momento di accogliere con entusiasmo tutto ciò che di bello la vita vi offre. Se avete un'idea o una proposta valida lavorativa, questo è il momento giusto per concretizzarla. Le sensazioni positive che provate sono un segno che le stelle sono dalla vostra parte, quindi andate avanti con fiducia nelle vostre scelte.

Toro: ★★. Inizio settimana con difficoltà in campo sentimentale.

Comunque, per ogni aspetto che non dovesse funzionare nella relazione, ce ne saranno almeno dieci che andranno come sperato. State dedicando troppo tempo a concentrarvi sulle delusioni, quando invece dovreste investire l'energia nelle opportunità che avete davanti e concentrarvi sul partner. Per i single, siete stanchi di combattere contro situazioni che sembrano impossibili.

Vi ribellate, discutete, ma sapete che spesso è una battaglia persa. È il momento di trovare la pace interiore e fare scelte che siano davvero giuste per voi, senza lasciarvi influenzare dagli altri. Le preoccupazioni economiche potrebbero essere in primo piano. L’unica soluzione sarà di dedicarsi al lavoro, tenendo la mente occupata e mettendo da parte, anche solo per un momento, i continui calcoli e pensieri sul budget.

Gemelli: ★★★★. Non male la partenza della settimana. Se state cercando di ritrovare un po' di armonia perduta, il consiglio è di organizzare qualcosa di tranquillo, magari da fare ne prossimo weekend. In coppia, dedicatevi ad un hobby condiviso oppure a piccoli piaceri da gustare insieme. Il resto seguirà naturalmente, basterà avere fiducia e godersi il momento insieme a chi amate. Per i single, non abbiate paura di mettervi in gioco; lanciatevi e aspettate un segnale che indichi la strada giusta da seguire. Il destino avrà un ruolo fondamentale nell'aiutarvi a incontrare il partner ideale per una nuova relazione. Nel lavoro, mostratevi dinamici e propositivi: vedrete che si presenteranno opportunità concrete per migliorare la situazione.

Presto vedrete realizzarsi un vecchio sogno, da tempo accantonato.

Cancro: ★★★★. La vostra straordinaria capacità di giudizio e analisi, questo lunedì vi permetterà di comprendere e risolvere una questione delicata. Più di qualcuno, infatti, sta vivendo uno stato d'animo ansioso per via di un problema legato alla relazione sentimentale. Con Venere amica riuscirete a stabilire un clima sereno e una comunicazione efficace. L'attenzione ai dettagli darà modo di ribaltare situazioni scomode, portandole a vostro favore. Per i single, vi sentirete travolti dalla felicità mentre iniziate a pianificare qualcosa di davvero significativo. La gioia della condivisione sarà il vostro scudo contro eventuali piccoli dissidi, in massima parte causati da fattori esterni.

Mercurio vi aiuterà a svolgere i vostri compiti lavorativi con facilità, permettendovi di affrontare ogni impegno con energia.

Leone: ★★★★. Un lunedì identificato nella media positività, comunque non certo da buttare. Nella coppia, i sentimenti saranno in piena espansione grazie all'aspetto semi-favorevole delle stelle. Vi sentirete particolarmente calorosi e vi dedicherete al partner con grande trasporto. Non dimenticate di aggiungere quel tocco di sensualità capace di rendere tutto ancora più intenso. Per i single, la forma fisica rifletterà il vostro stile di vita attivo. Vi sentirete energici e pronti ad affrontare la giornata con successo. Concluderete la serata in compagnia dei familiari, forse insieme ad una persona amica.

Nel lavoro, invece, il vostro carattere estroverso e la parlantina spigliata vi permetteranno di superare dubbi o incertezze riguardo a un nuovo compito che vi è stato affidato di recente.

Vergine: 'top del giorno'. Ottimo lunedì in arrivo, generosamente sostenuto dalla presenza lunare in entrata nel segno. Pertanto, si prospetta una giornata intensa specialmente in amore, con la passione che prenderà il sopravvento e darà nuova vitalità al rapporto di coppia. Sarà così un giorno felice per tutti coloro che vivono una relazione stabile e sono soddisfatti di come stanno andando le cose. Per i single, questa giornata promette di essere particolarmente stimolante. Potrebbe presentarsi inaspettatamente l'opportunità di pianificare un viaggio futuro, un'esperienza emozionante da condividere con amici intimi, che vi regalerà tanta allegria.

Tutto sembra andare per il meglio sul lavoro, quindi approfittatene di questo momento per lanciarvi imprese. Create contatti che potrebbero rivelarsi preziosi nel prossimo futuro.

Oroscopo e stelle del 2 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. Questo lunedì, a detta dell'Oroscopo, avrete a che fare con un mix di sfide e opportunità, ma il bilancio finale sarà senz'altro positivo. Vi troverete ad affrontare qualche difficoltà, soprattutto nel pomeriggio, ma con un po' di impegno riuscirete a riportare tutto alla normalità. In amore, rimanete realistici e non abbiate paura di esprimere le vostre esigenze: gli astri vi sostengono e la persona che amate sarà ricettiva alle vostre proposte. Molti dei vostri desideri più profondi troveranno realizzazione.

Per i single, sfruttate il vostro fascino e la sensualità per conquistare chi vi interessa. È il momento giusto per fare la prima mossa, quindi avanti senza esitazioni. Nel campo professionale, non sottovalutate le vostre capacità. Proponete le idee con sicurezza, perché potrebbero essere accolte con favore dai superiori.

Scorpione: ★★★. Il periodo potrebbe risultare un po' faticoso e forse sottotono, quindi è importante essere prudenti. Evitate di disperarvi ma cercate di mantenere il controllo sulle situazioni più complicate. L’oroscopo consiglia di intervenire decisamente su questioni ancora irrisolte o che presentano problemi complessi. In amore, aspettatevi qualche calo di entusiasmo. Questo non significa però che tutto sia perduto; cercate di mantenere la calma e di non reagire impulsivamente.

Per i single, la giornata potrebbe sembrare meno favorevole. La Luna non sarà dalla vostra parte, quindi armatevi di pazienza e aspettate tempi migliori. In ambito lavorativo, potrebbero esserci ostacoli che vi metteranno alla prova. Rimanete lucidi e non arrendetevi, anche se le difficoltà saranno numerose: con perseveranza, riuscirete a superarle.

Sagittario: ★★★★. L'inizio della settimana è previsto abbastanza buono. Sarà comunque una giornata che rientra nella routine, con momenti piacevoli e qualche piccola incombenza. In amore, le cose procederanno abbastanza bene, sia in coppia che da single. Nel pomeriggio, una complicazione potrebbe prender piede quasi senza preavviso: sarà facilmente risolvibile, in primis con l'aiuto del partner.

Se siete single e desiderate iniziare una nuova relazione, è il momento di fare il primo passo. La chiarezza mentale e la prontezza di spirito saranno i vostri punti di forza oggi. Nel lavoro, sentirete un'ondata di energia che vi spingerà a migliorare il vostro modo di operare nell'ambito della mansione. Tuttavia non abbiate fretta, prendetevi il tempo necessario per pianificare bene ogni cosa.

Capricorno: ★★★★★. La giornata di lunedì non porterà grandi preoccupazioni, anzi, potrebbe riservare una buona notizia. Le stelle saranno dalla vostra parte, rendendo la giornata ideale per prendere decisioni importanti per il futuro. In amore, le emozioni inizieranno a manifestarsi in modo più evidente, anche se i miglioramenti più significativi si vedranno nei giorni a venire.

Anche se la fortuna vi sorride, evitate di prendere direzioni opposte al buon senso. Se siete single e avete mantenuto un rapporto superficiale per paura di soffrire, ora è il momento di considerare la possibilità di trasformarlo in qualcosa di più profondo. Sul fronte lavorativo, la giornata sarà determinante per alcune situazioni: è il momento giusto per concretizzare idee e progetti.

Acquario: ★★★★★. Si avvicina un periodo promettente per molti del segno. Alta la probabilità di vivere finalmente una giornata molto favorevole, adatta a portare a termine compiti importanti e anche per risolvere questioni che pesano. In amore, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da un dialogo aperto e sincero, e da nuovi interessi comuni che rafforzeranno il legame.

Organizzate una serata speciale per voi e il vostro partner, magari una cena intima che favorisca il dialogo. Per i single, è un buon giorno per ristabilire armonia con gli amici e, con un po’ di fortuna, potreste anche incontrare una persona speciale. Nel lavoro, sarete pieni di energia e intraprendenza, determinati a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Approfittate di questa giornata favorevole per fare dei passi avanti.

Pesci: ★★★★★. Questo lunedì prospetta un avvio settimanale davvero assai piacente, non solo per voi ma anche che chi gravita nella vostra cerchia quotidiana. In amore, sarete più socievoli e aperti del solito, riuscendo a sistemare alcuni tasselli del vostro complicato puzzle sentimentale. Se siete single, iniziate la settimana con energia e determinazione. È il momento di stabilire un contatto con la persona che da un po' vi garba, sotto molti punti di vista: i primi passi portano sempre a buone opportunità. Sul lavoro, sentirete il bisogno di lanciarvi in progetti stimolanti per il futuro. Anche se le stelle vi sono favorevoli, è importante rimanere con i piedi per terra e non esagerare con le ambizioni. Agite con prudenza, pianificando ogni mossa.