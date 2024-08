L'oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1° settembre è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in merito all'amore. Sotto i riflettori astrali, tutti e dodici i segni dello zodiaco, valutati sia con la previsione settimanale che con la classifica a cuori. A dominare la settimana a cavallo tra agosto e settembre, Bilancia con sei cuori, ovviamente in prima posizione nella scala di valori. A seguire a ruota, Cancro, Gemelli e Sagittario, appaiati con cinque cuori. Periodo un po' così per lo Scorpione, questa settimana indicato con solo due cuori.

La settimana dell'amore, le ultime posizioni in classifica: Scorpione da '2 cuori'

Scorpione - ❤❤. Questa settimana l'amore potrebbe mettere alla prova più di qualche nativo. Potrebbero nascere discussioni con il partner che vi porteranno a riflettere profondamente sullo stato della relazione. Affrontate questi conflitti con calma, cercando di comprendere le motivazioni dell'altra persona. Il vostro cielo suggerisce una certa carenza di affettività, sia in famiglia che in generale, portando a concentrarsi sugli aspetti più pratici della vita. Potrebbe essere il momento di mettere ordine nelle questioni quotidiane e pianificare il futuro. Il nervosismo accumulato si riverserà inevitabilmente sulle relazioni affettive.

Fate attenzione a non lasciarvi sopraffare, altrimenti rischierete di compromettere la serenità nei rapporti più importanti.

Ariete - ❤❤❤. In amore, questa settimana potreste avvertire che qualcosa non sta funzionando, causando disagi significativi. Sarete inclini a cercare conforto nei consigli degli amici, sperando di trovare serenità nelle loro parole.

Le questioni familiari potrebbero rivelarsi più complicate del previsto, richiedendo pazienza e calma nell'affrontarle. Chi sta attraversando una leggera crisi sentimentale dovrebbe cercare di riscoprire la passione dei tempi passati. I cuori solitari, grazie alla loro sincerità, attireranno nuove conoscenze. La sfera affettiva potrebbe apparire monotona: trovare nuovi stimoli sarà essenziale per migliorare il proprio stato d'animo.

Per chi appartiene alla seconda o terza decade, questa sarà una settimana leggermente più dinamica rispetto agli altri. Consiglio: cercate di evitare di essere eccessivamente puntigliosi.

Pesci - ❤❤❤. Pensare all'amore in questo periodo potrebbe causare un po' di agitazione. Sarete impazienti rispetto ad alcune dinamiche di coppia che si trascinano da tempo, e questo potrebbe portare a malintesi. Anche con la famiglia, potreste manifestare irritabilità, lasciando poco spazio al romanticismo. Attenzione a non sacrificare la vostra preziosa indipendenza per qualcuno che in questo momento potrebbe non essere in grado di amarvi come desiderate. Prendete decisioni che vi facciano sentire emotivamente appagati.

Finché le questioni amorose rimarranno distanti, riuscirete a godere di una tranquillità interiore che vi permetterà di riflettere su ciò che desiderate veramente.

Toro - ❤❤❤. Alcune questioni sentimentali in questi giorni potrebbero subire cambiamenti importanti, portando emozioni intense e altre contrastanti. Con il partner, riuscirete a ristabilire un equilibrio più solido, che influenzerà positivamente anche le amicizie. Preparare una sorpresa per la persona amata sarà un ottimo modo per manifestare i sentimenti in maniera tangibile. Tuttavia, dovrete trovare il coraggio di superare la timidezza, specialmente in un momento così cruciale. A metà settimana, potreste essere colti di sorpresa da una delusione imprevista, il che vi lascerà un po' scossi.

La compagnia di amici sinceri vi aiuterà a superare le difficoltà, offrendo il sostegno necessario. Nel weekend, comunque, potrebbero emergere piccoli contrasti tendenti a sfociare in delusione.

Settimana buona per i segni valutati da quattro cuori

Capricorno - ❤❤❤❤. La passione tornerà a illuminare alcune giornate - ma non tutte - riportando un rinnovato romanticismo che vi farà guardare al futuro con maggiore ottimismo. Gli incontri di questo periodo porteranno nuove emozioni, aprendo la strada a relazioni sufficientemente buone. Sarà un momento propizio per riscoprire la bellezza delle piccole cose e delle relazioni umane. Chi ha già un ottimo rapporto amoroso, sarà circondato da un'aura di complicità e intimità, creando progetti che rafforzeranno i legami sia familiari che amorosi.

La capacità di creare armonia sarà essenziale per affrontare con successo le responsabilità del momento. In questo periodo, crescerete notevolmente a livello personale, arricchendo le relazioni di autenticità e profondità.

Vergine - ❤❤❤❤. Questa settimana sarete sorpresi da momenti di passionalità e romanticismo che vi spingeranno a esprimere apertamente i sentimenti alla persona amata. Trascorrerete giornate all'insegna del relax e della tenerezza, creando un'atmosfera accogliente e coinvolgente con il partner. Se siete single, nuove amicizie vi aiuteranno a distogliere la mente dalle questioni familiari che vi hanno messo sotto pressione, permettendovi di vivere momenti di leggerezza e serenità.

Le serate saranno dedicate alla condivisione e al recupero dell’armonia. Per chi ha un ascendente meno influente, si prospetta una settimana di calma e stabilità, anche se non mancheranno momenti di noia. Le amicizie saranno un valido supporto per rendere le giornate più leggere, offrendovi svago e divertimento.

Acquario - ❤❤❤❤. Le previsioni dell'oroscopo preannunciano una settimana buona in ambito amoroso. Certamente, mostrerete una maturità crescente, pronti a fare quel passo avanti che la vostra relazione attende da tempo. Le amicizie, quelle che contano veramente, regaleranno momenti di puro svago, mentre in famiglia godrete di attimi di completa serenità. Questa combinazione di amore, amicizia e tranquillità familiare renderà la settimana particolarmente piacevole e armoniosa.

Affrontare la vita con un atteggiamento rilassato non solo vi aiuterà a distendere le tensioni, ma permetterà anche di vivere momenti spontanei con chi si ama. Questa nuova attitudine vi aiuterà a rafforzare il legame. Un ambiente sereno darà senz'altro benefici.

Leone - ❤❤❤❤. Alcune vostre vicende sentimentali nei prossimi sette giorni potrebbero vivere un'improvvisa svolta positiva, offrendo opportunità di riconciliazione che stavate aspettando da tempo. La determinazione in amore sarà premiata, e le relazioni familiari vedranno una rinnovata stabilità. Questo è il momento ideale per risolvere vecchie incomprensioni e rafforzare i legami con chi vi sta a cuore. Pensate a una sorpresa per la persona amata, potrebbe essere l'occasione perfetta per esprimere il vostro affetto e avvicinarvi anche alla famiglia.

Gli incontri di questo periodo non saranno da sottovalutare, poiché potrebbero portare alla nascita di nuove e splendide amicizie. Lasciatevi guidare dall'entusiasmo e dalla voglia di costruire rapporti significativi.

Amore, settimana 'alla grande' per i primi quattro segni in classifica

Sagittario - ❤❤❤❤❤. Le questioni di cuore, specialmente quelle che necessitassero di aggiustamenti o interventi risolutivi, questa settimana saranno al centro dei vostri pensieri, coinvolgendovi profondamente. L'amore avrà un ruolo di primo piano, ma anche le amicizie si riveleranno fondamentali per il benessere emotivo. Le serate promettono incontri indimenticabili, capaci di arricchire la vita affettiva di chi è single.

In programma emozioni intense e durature. Venere guiderà molti verso momenti di grande coinvolgimento sentimentale, offrendo la possibilità di fare nuove conoscenze perfettamente in linea con i vostri desideri. Le preoccupazioni familiari troveranno finalmente soluzione: in arrivo una ventata di serenità.

Gemelli - ❤❤❤❤❤. Ultima settimana d'agosto all'insegna della felicità e della sensualità: Nessun ostacolo si frapporrà tra voi e il vostro partner, rendendo il legame che condividete ancora più solido. Questo periodo vedrà la vostra unione brillare di complicità e armonia, alimentata dalla condivisione di esperienze ed emozioni. Sarete al centro dell'attenzione anche tra gli amici, vivendo situazioni che vi riempiranno di orgoglio e felicità.

L'affetto sarà il protagonista di queste giornate, portando gioia e soddisfazione nelle vostre relazioni. Approfittate di questo momento per rafforzare i rapporti e costruire ricordi indelebili. A fine settimana una bella notizia potrebbe rallegrare molti del segno.

Cancro - ❤❤❤❤❤. Aspettatevi una settimana eccezionale per i sentimenti, caratterizzata da una profonda sintonia di coppia. Sarete protagonisti di momenti di grande intimità, che rafforzeranno ulteriormente le relazioni nascenti. Le stelle favoriranno incontri fortunati, aumentando le possibilità di fare conquiste amorose importanti. Vivrete giornate piene di serenità e dolcezza accanto al partner, godendo di ogni istante insieme.

Per i single, sarà importante organizzarsi e mantenere chiarezza nelle relazioni, così da creare spazi autentici di serenità e passione. Anche nel campo delle amicizie, si prospettano giorni significativi: usate il vostro innato senso pratico per appianare eventuali malintesi e rafforzare i legami.

Bilancia - ❤❤❤❤❤❤. Settimana vincente: sei cuoricini e primi in classifica! Questa settimana l'amore vi sorriderà con una straordinaria dose di fortuna. Sarete avvolti da un'atmosfera di passione e sensualità, finalmente inizierete a raccogliere i frutti degli sforzi fatti in passato. La vostra vita sentimentale brillerà di una luce nuova e il partner risponderà con entusiasmo a ogni gesto d'affetto, accendendo il fuoco della complicità. I single saranno il fulcro dell'attenzione sociale, con molteplici occasioni per incontrare persone nuove e stimolanti. Verso metà settimana, una notizia positiva vi darà la spinta giusta per realizzare un sogno che custodite nel cuore.