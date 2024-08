L'oroscopo settimanale dal 26 agosto al 1° settembre porta in primo piano le previsioni della settimana con la classifica a stelline e voti in pagella. Sotto i riflettori astrologici i segni della prima sestina. I sette giorni di prossima venuta presentano tre transiti di spicco relativi alla Luna, dapprima in Gemelli con 5 stelle, poi in Cancro, top in classifica, infine in Leone sempre con 5 stelle. Periodo abbastanza complicato, invece, per la Vergine, interessato da flussi astrali negativi.

Oroscopo, stelle e voti in pagella per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Questa settimana si prospetta all’insegna della serenità e della pace, specialmente a metà periodo. In amore, vi troverete a vivere un periodo di calma e tranquillità, con poche turbolenze emotive. Il vostro cuore sarà sereno, ma venerdì o sabato potrebbe mancare un po' di passione, forse anche la complicità con il partner. Sfruttate la vostra voglia di amare per ravvivare la relazione, introducendo qualche novità. Per i single, saranno giornate tranquilla ma di attesa, ideali per rilassarsi e staccare la spina dopo un periodo stressante. Godetevi il momento, senza preoccuparvi di nulla. Nel lavoro, una nuova proposta potrebbe attirare la vostra attenzione.

Avrete l’opportunità di crescere e svilupparvi professionalmente. Valutate con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 27 e mercoledì 28;

★★★★ lunedì 26, giovedì 29 e domenica 1;

★★★ sabato 31 agosto;

★★ venerdì 30 agosto.

♉ Toro: voto 6. Periodo valutato abbastanza positivamente, diciamo sulla media della sufficienza.

Giovedì e domenica saranno due giornate pienamente sereno e con massima positività, cariche di energia buona e tanta voglia di fare. In amore, dedicatevi ad ascoltare i bisogni del partner, mettendo da parte eventuali egoismi. Questo atteggiamento vi avvicinerà di più alla persona amata, migliorando l'armonia di coppia. Per i single, ci saranno occasioni per vivere nuove emozioni, con la possibilità di incontrare qualcuno di speciale.

Apritevi alle opportunità senza riserve. Nel lavoro, dopo un periodo di attesa, state per raccoglierete i frutti del vostro impegno. A breve, la pazienza vi ricompenserà con successi e soddisfazioni.

La classifica settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 29 e domenica 1;

★★★★ mercoledì 28, venerdì 30 e sabato 31;

★★★ lunedì 26 agosto;

★★ martedì 27 agosto.

♊ Gemelli: voto 9. I sette giorni a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre si presentano tutti con piena positività. Lunedì 26 agosto, proprio a inizio settimana, potrete godere di una giornata splendida, illuminata da una "goduriosa" Luna in Gemelli. In amore, vivrete momenti intensi, pieni di passione e tenerezza. Se siete in coppia da tempo, preparatevi a un fine settimana ricco di intimità e complicità.

I single avranno finalmente imparato l'arte della seduzione e, con il loro fascino, saranno semplicemente irresistibili. Sul lavoro, sarà un periodo di riscatto: riuscirete a dimostrare il vostro valore, anche a chi in passato ha dubitato di voi. Le soddisfazioni non mancheranno.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 26 agosto (Luna in Gemelli);

lunedì 26 agosto (Luna in Gemelli); ★★★★★ martedì 27 e venerdì 30;

★★★★ mercoledì 28, giovedì 29, sabato 31 e domenica 1.

Il report astrale per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. Primi in classifica con il massimo voto in pagella e la corona del segno "top della settimana". In amore, segnatevi la giornata di mercoledì: offrirà ottime possibilità di realizzare qualche vostro piano romantico, magari una dichiarazione d'amore, chissà.

La Luna, in armonia con il vostro segno, regalerà un’intesa di coppia fuori dal comune. Godetevi questi momenti fortunati, senza preoccupazioni o titubanze: il tempo passa, e non ritorna! Per i single, nuove conoscenze sono all’orizzonte, alcune delle quali potrebbero trasformarsi in solide amicizie, mentre altre potrebbero evolversi in relazioni più profonde. Nel lavoro, vi sentirete sereni e soddisfatti. I vostri sforzi passati inizieranno a dare frutti, e il riconoscimento professionale sarà un premio gradito.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno mercoledì 28 agosto (Luna in Cancro);

mercoledì 28 agosto (Luna in Cancro); ★★★★★ lunedì 26, giovedì 29 e domenica 1;

★★★★ martedì 27, venerdì 30 e sabato 31;

♌ Leone: voto 8.

La settimana prossima promette gioia e buone opportunità in diversi ambiti. In amore, preparate un giaciglio alla Luna, prossima a entrare nel segno. Se state attraversando un momento difficile, usate la vostra fantasia per riaccendere la scintilla. Le vostre doti creative vi permetteranno di intraprendere iniziative che porteranno piacevoli sorprese. Fate attenzione agli sbalzi d’umore e alle lamentele inutili. I single saranno aperti a nuove esperienze e situazioni inaspettate. Saranno in generale sette giornate interessanti per innamorarsi o, almeno, per vivere qualcosa di molto piacevole. Nel lavoro, i vostri sforzi saranno finalmente ripagati. Avrete la possibilità di espandere gli attuali orizzonti, magari puntare a obiettivi ambiziosi.

La valutazione settimanale:

Top del giorno venerdì 30 agosto (Luna in Leone);

venerdì 30 agosto (Luna in Leone); ★★★★★ mercoledì 28 e sabato 31;

★★★★ lunedì 26, martedì 27 e giovedì 29;

★★★ domenica 1°settembre;

♍ Vergine: voto 5. Questa settimana potrebbe portare un po’ di nostalgia e ripensamenti, specialmente al giro di boa infrasettimanale. Gli influssi astrali suggeriscono prudenza in amore. Prendetevi del tempo per riflettere, se necessario, e fate chiarezza con il vostro partner. Le cose stanno cambiando, sarà importante prendere decisioni con calma e lucidità. Per i single, in arrivo un periodo stimolante, sebbene quest'ultimo richiederà un po' di impegno in più. Nel lavoro, sarà utile fare il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse.

Le stelle suggeriscono di mantenere la calma e continuare sulla solita strada. Possibilità di "inciampare" in ostacoli o qualche attimo di tensione con quel collega che sapete.

La classifica settimanale con le stelle:

★★★★★ sabato 31 agosto;

★★★★ lunedì 26, martedì 27, venerdì 30 e domenica 1;

★★★ giovedì 29 agosto;

★★ mercoledì 28 agosto.

Si può proseguire con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale.