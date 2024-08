L'oroscopo dedicato alla settimana che va da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre annuncia che la vita amorosa dei nati dell’Ariete sarà invasa da qualche dubbio. Inoltre arriverà qualche tempesta nella vita amorosa dei nati in Toro che vivono in coppia. Parlando del settore finanziario, sarà una settimana stabile per le persone Bilancia, problematica per i Gemelli e invece positiva per il Cancro. Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i segni con o relativi voti.

La settimana 26 agosto-1 settembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In una relazione può sorgere qualche dubbio. Questa può essere un'opportunità per riflettere attentamente sulla vostra relazione d’amore. Single, le stelle vi offrono l’opportunità di costruire una relazione seria, ma non dimenticate i vostri preziosi alleati: pazienza e perseveranza. Le sfide sorgono sul lavoro, ma sono alla vostra portata. È tempo di dimostrare le vostre capacità, senza lasciarvi sopraffare. Date la priorità ai compiti importanti e sappiate come delegare se necessario. Il fine settimana vi permetterà di respirare un po'. Sfruttate questo periodo per fare il punto della situazione e pianificare cosa accadrà in futuro.

Grazie a Giove, il sovrano della fortuna, e a Urano, il pianeta delle sorprese, i vostri guadagni dovrebbero aumentare e sarete in grado di gestire i vostri investimenti in modo efficiente. Attenzione a Urano: questo pianeta vi incoraggia a correre dei rischi. Anche se siete ben protetti da Giove, non fatevi coinvolgere in qualcosa di troppo audace.

Voto: 7,5

Toro – Per le coppie si prepara una tempesta. Risolvete i conflitti con delicatezza, non dimenticate il dialogo. Single, incontrate persone stimolanti che allargheranno i vostri orizzonti. Assaporate questi momenti di libertà e di scambi arricchenti, potrebbero riservarvi una bella sorpresa. Attenzione alle polemiche sterili e alle parole dette senza pensare.

Fate un passo indietro prima di reagire. Le decisioni affrettate non faranno altro che peggiorare la situazione. Sul fronte lavorativo, approfittate di questo clima planetario per rafforzare la vostra perseveranza e la vostra capacità di navigare in acque tempestose. Nelle questioni finanziarie sarete riluttanti a essere ragionevoli ma dovrete esserlo, altrimenti vi troverete di fronte a grossi problemi di soldi. Senza arrivare a stringere la cinghia, cercate almeno di limitare le spese superflue. Inoltre, non lasciatevi coinvolgere in operazioni finanziarie rischiose. Voto: 6

Gemelli – Coppie, la differenza di interessi può ferirvi. Cercate di stabilire obiettivi comuni per riaccendere la scintilla.

Single, una collaborazione professionale potrebbe sorprendervi. Fate attenzione a non mescolare affari e sentimenti. Le emozioni fugaci dovrebbero essere apprezzate in maniera saggia. La settimana 19-25 agosto promuove le interazioni professionali. Affidatevi alla comunicazione per risolvere i conflitti. Prestate attenzione ai dettagli, contano più di quanto pensate. Siate flessibili. Questa configurazione astrologica è un segnale d'allarme che indica che nell'immediato futuro sarete sottoposti a una notevole pressione finanziaria. Sembrano probabili problemi di natura immobiliare, che potrebbero comportare spese importanti e talvolta impreviste. Cercate di anticipare ogni evento, per non essere colti alla sprovvista e subire danni.

Lasciatevi un ampio margine di manovra. Voto: 7

Cancro – In amore, la settimana si preannuncia all'insegna dell'onestà. Voi che vivete in coppia, non lasciate che la sensazione di abbandono prenda piede. Parlate, condividete le vostre preoccupazioni con il partner. Per le anime solitarie, permettete ai sentimenti di rivelarsi in maniera graduale. Coltivate l’arte della pazienza e della comprensione. A volte navigate in acque agitate al lavoro. Mantenete la calma, anche se alcune sfide sono all'ordine del giorno. Mantenere la concentrazione e la calma tiene lontani i potenziali conflitti. A volte dovete abbassare il tono di voce in modo che gli altri possano capire meglio i vostri suggerimenti.

Mantenete la discrezione su ciò che fate e non esitate a speculare sul mercato azionario o immobiliare, tenendo conto dei rischi. Potreste mettere a segno un'operazione spettacolare che vi farebbe invidiare da molti. Voto: 9

Previsioni astrologiche per la settimana dal 26 agosto al 1° settembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per i cuori solitari del segno, l’amicizia romantica scalda il cuore. Potreste coltivare una relazione unica che aggiunge scintilla alla vostra vita. In coppia, gli aspetti del Sole e di Mercurio dissipano i dubbi sulla fedeltà. Un dialogo chiaro e sincero rafforza il vostro legame e instaura un solido clima di fiducia. Fidarsi dei membri del proprio gruppo di lavoro ripaga.

Delegate senza paura, guadagnate in efficienza. Sole e Mercurio ispirano dialoghi costruttivi, creano forti legami per il futuro. Vi accontenterete di vivere alla giornata e vi sarà più difficile mettere da parte un po' di denaro. Tuttavia, se sarete disposti a mostrare un minimo di rigore nella gestione della vostra situazione economica, non avrete grosse preoccupazioni. Potrete persino realizzare operazioni redditizie, come l'acquisto o la vendita di immobili. Voto: 8

Vergine – In amore sorgono tensioni. Se la vostra relazione è in crisi, l'Oroscopo consiglia di affrontare l’argomento spinoso, solo così porterete l’arcobaleno nella vostra vita. I single che stanno portando avanti una conoscenza devono indagare meglio sui propri sentimenti prima di prendere un impegno imprudente.

Questa settimana, il troppo lavoro potrebbe influenzare il vostro umore. Cercate di connettervi in modo sottile e sfumato con i vostri colleghi per mantenere la vostra soddisfazione e produttività. Siate determinati. Aumentate le vostre entrate, cercando una promozione professionale o investimenti vantaggiosi. Siate più rigorosi nella gestione del vostro budget, dovete essere metodici e seri per evitare spiacevoli sorprese. Voto: 6

Bilancia – Per le coppie, questo è il momento di stabilire basi solide. L’armonia richiederà impegno ma i risultati ne varranno la pena. Single, potrebbe spuntare un amore inaspettato. Sappiate apprezzare la sorpresa senza affrettare le cose, l'amore ha bisogno di tempo per sbocciare.

All’inizio della settimana rimanete concentrati sui vostri obiettivi. L'atmosfera può essere vivace, ma voi rimante padrone del vostro destino. La tensione Sole-Luna rende complicato il lavoro di gruppo, quindi, cercate di organizzare e pianificare una strategia chiara. Siate audaci. Non ci saranno influenze planetarie importanti nel settore dedicato ai soldi. Il vostro bilancio sarà quindi stabile, Plutone e Saturno vi aiuteranno a migliorare la vostra situazione e a riempire i vostri portafogli. Voto: 7,5

Scorpione – Per le anime solitarie, grandi tormenti del cuore: l'effervescenza della Luna spinge alla ricerca dell'anima gemella. Per quanto riguarda le coppie, è sostanzialmente il momento perfetto per rafforzare il vostro sostegno reciproco.

Tra l’energia combattiva di Marte e le vostre ambizioni, è all’opera un’alchimia produttiva. Concentratevi sui vostri obiettivi, evitate commenti inappropriati. La tenacia conta più che mai. State per entrare in un periodo in cui le vostre finanze saranno sotto i riflettori. Potrete approfittare della presenza di Urano, ma a due condizioni: dovrete evitare l'impulsività e diffidare di accordi un po' dubbi. Se non prenderete decisioni alla leggera e se rispetterete scrupolosamente la legge, potrete iniziare ad accumulare un bel gruzzolo. Voto: 7

Astrologia e previsioni settimanali 26 agosto-1° settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se vivete in coppia, esprimere i vostri desideri birichini potrebbe rafforzare la vostra relazione.

Create momenti intimi e condividete i vostri desideri. Single, il vostro fascino attirerà molti sguardi. Non trascurate le vostre passioni personali, potrebbero donarvi opportunità sorprendenti. Non ha senso preoccuparsi delle sfide future. Prendete il toro per le corna e non lasciatevi destabilizzare da eventuali valutazioni sfavorevoli. L'equilibrio è importante tanto nel vostro lavoro quanto nei vostri passatempi, ricordatelo sempre. Tutto bene per le vostre finanze. Nessuno dei tanti pianeti che turbano il vostro destino sta influenzando il settore finanziario. È vero, non farete improvvisamente fortuna, ma almeno sarete al riparo da brutte sorprese. Voto: 8

Capricorno – Coppie, continuate a scoprire voi stessi: ogni giorno porta una nuova sfaccettatura da esplorare.

Il dialogo è essenziale. Saturno potrebbe creare malintesi. Single, se stai partecipando a una festa, una connessione istantanea con qualcuno di speciale sembra promettente. Concentratevi sulla costruzione di relazioni forti con i vostri colleghi, anche quando sorgono disaccordi. Saturno incoraggia il rispetto reciproco. Siate più aperti possibile. Il settore dedicato ai soldi non sarà sotto l'influenza di nessuna stella questa volta, il che dovrebbe garantirvi un buon equilibrio finanziario. Sarete efficienti. Migliorerete il vostro equilibrio finanziario grazie alla lungimiranza e all'organizzazione, e anche grazie al sostegno della fortuna. Voto: 8

Acquario – Grande opportunità per stabilire forti connessioni. Apprezzate i momenti condivisi, niente di simile può cementare il rapporto di coppia. Single, potrebbe delinearsi un rapporto benevolo con Marte e Giove che offriranno nuove opportunità. Essere single porta libertà e indipendenza. Aiuta anche a comprendere meglio le vostre esigenze. Il domani appartiene a coloro che sognano oggi. La chiave è essere sempre concentrati su un obiettivo. Le tensioni percettibili possono distrarre dai vostri progetti. Tuttavia, il Sole in aspetto favorevole rende lo sforzo fluido e produttivo. Soprattutto, lasciatevi guidare dal vostro intuito. È sorprendente dove questo possa portarvi. La vostra situazione finanziaria, più o meno instabile negli ultimi tempi, dovrebbe portare meno problemi nella vostra vita. Nessun pianeta influenzerà il settore del denaro, questo significa che le stelle vi proteggeranno da eventuali contrattempi. In secondo luogo, Nettuno sarà molto meno caotico. Attenzione, però, alla mancanza di chiarezza e ai malintesi, che potrebbero giocarvi qualche scherzo. Voto: 7,5

Pesci – Dal punto di vista sentimentale, le coppie trarrebbero beneficio dal concedersi reciprocamente tempo di qualità. Per le anime solitarie, giovedì la vostra seduzione sarà sotto l'incantesimo di Venere. Tuttavia, cercate di fare attenzione alle vostre emozioni per evitare disillusione. Nel vostro lavoro l’organizzazione sarà la vostra alleata. Con questo aspetto di Marte, preparate elenchi e date priorità ai vostri compiti. Il venerdì potrebbe essere scandito da un traguardo importante. Non contate su Urano per uscire da una situazione difficile quando si tratta di gestire il denaro. In particolare, non lanciatevi in operazioni speculative senza prima esservi assicurati che ci siano alte probabilità di successo. Vi renderete conto che il rischio è il più delle volte troppo grande per il guadagno reale che otterrete dall'operazione. Voto: 7,5