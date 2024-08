L'oroscopo del mese di settembre regalerà nuovi inizi ad Ariete, Gemelli e Leone. Per il Sagittario è tempo di chiudere un capitolo importante e lasciare spazio alle pagine ancora da scrivere. Pesci e Acquario saranno chiamati a lavorare su se stessi. Per Capricorno in arrivo una persona importante.

Previsioni del mese per la prima sestina: Cancro forte

Ariete: vi sentirete rigenerati e avrete voglia di novità nella vostra vita. Le stelle ascolteranno i vostri bisogni e porteranno un periodo di rinnovamento, sia in amore che nel lavoro. Chi è in coppia potrebbe sentirsi pronto a fare un passo importante e chi è single saprà cogliere al volo i segnali per una relazione importante.

Al lavoro arriveranno ottime opportunità per dimostrare quanto valete.

Toro: il mese di settembre vi sembrerà un po' pesante. Con la fine dell'estate avrete la sensazione di dover portare al termine una valanga di impegni, ma tutto dipenderà da come affronterete la vita. Vi basterà solo aprirvi di più per vedere che c'è tanta gente pronta ad aiutarvi. In amore ci sarà bisogno di più dialogo per far funzionare la coppia, mentre chi è single non avrà voglia di avventure.

Gemelli: inizierà per voi un periodo molto positivo che vi regalerà tutti gli strumenti per affrontare l'autunno con forza e coraggio. In amore sarete particolarmente attratti da persone che fino a poco fa non avreste degnato di attenzioni.

Il cambiamento sarà al centro delle vostre giornate e non potrà che arricchirvi.

Cancro: dopo un'estate non proprio al top sarete pronti a rialzarvi più forti di prima. Vi lascerete alle spalle situazioni poco chiare per aprire le porte alla leggerezza. Avrete voglia di divertirvi e stare in compagnia e se siete single in questo sarete avvantaggiati.

In coppia ci sarà un po' di malumore e potreste sentirvi legati.

Leone: sarete un vulcano in eruzione in questo settembre che per voi inizierà con un'ondata di positività. Le idee non mancheranno, ma non dimenticate di valutare bene ogni progetto. Spinti dall'entusiasmo, potreste ritrovarvi a fare delle scelte troppo affrettate.

In amore sarete romantici e attenti.

Vergine: sarà un mese importante per esprimervi e per attrarre a voi chiunque desideriate. Avrete un fascino non indifferente e grazie alla vostra energia non ci saranno conquiste impossibili. Uno spasimante, in particolare, potrebbe catturare più degli altri la vostra attenzione e dare il via a qualcosa di importante.

Seconda sestina: sfide interessanti per Scorpione

Bilancia: il mese di settembre sarà ricco di opportunità, ma starà a voi andare incontro alla fortuna. Non ci saranno eventi che busseranno alla vostra porta, dovrete impegnarvi per ottenere dei risultati che certamente arriveranno. In amore sentirete il bisogno di farvi delle domande sulla storia in corso.

Scorpione: le sfide non mancheranno, ma voi avete sempre avuto grinta da vendere. Non vi fate spaventare da piccoli imprevisti, perché nei mesi scorsi avete costruito delle basi solide su cui poter contare anche nei momenti di difficoltà. In amore tutto sarà stabile, ma i single potranno essere tentati da storie impossibili.

Sagittario: se avete avuto qualche difficoltà sul lavoro, settembre vi offre l'opportunità di rimediare. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di comunicare con i superiori che certamente apprezzeranno i vostri sforzi. In amore avrete bisogno di guardare avanti e voltare pagina, anche se avrete paura di soffrire.

Capricorno: settembre sarà il mese ideale per i nuovi progetti che non riguarderanno necessariamente soltanto il lavoro.

Nella vostra vita potrebbe arrivare qualcuno in grado di rivoluzionare tutto. Ci saranno ottime notizie dal punto di vista sentimentale e sarete travolti dalla positività.

Acquario: vi aspetta un mese di alti e bassi che metterà a dura prova il vostro autocontrollo. Ci saranno molte emozioni positive e dovrete concentrarvi su queste, senza dare peso alle persone che vi deluderanno. Ricordate che dopo la tempesta arriva sempre il sereno.

Pesci: qualche tensione nei rapporti vi farà partire con il piede sbagliato, ma non arrendetevi. La chiave per risolvere i problemi è la comunicazione: non tenetevi tutto dentro, ma provate a spiegare come vi sentite davvero. Chi vi vuole bene è sempre pronto a capirvi, anche se a volte non lo pensate.