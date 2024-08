L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre 2024 riserva belle sorprese e preziosi indicazioni per affrontare al meglio i sette giorni a venire e riserva un momento molto positivo ai Gemelli che si meritano un 10 in pagella.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni astrologiche e pagellino settimanale dal 2 all'8 settembre, primi sei segni

Ariete - La settimana inizia nel migliore dei modi, con una marcia in più. Siete combattivi, decisi e pronti ad affrontare qualsiasi sfida senza esitazioni. In amore, la carica vitale sarà irresistibile, creando momenti di grande complicità con il partner.

Questo è il momento giusto per riscoprire la passione e rafforzare il legame affettivo. Per i single, sarà un periodo assai ricco di opportunità: gli incontri entusiasmanti non mancheranno e potreste essere sorpresi da una nuova conoscenza che risveglierà il vostro interesse. Sul fronte lavorativo, la vostra determinazione sarà il vostro punto di forza. Nessun ostacolo vi sembrerà insormontabile e la vostra capacità di prendere decisioni rapide e efficaci vi permetterà di avanzare nei vostri progetti. Martedì si prospetta come la giornata più favorevole: le stelle vi consigliano di sfruttare al massimo questa giornata per prendere decisioni importanti e fare passi significativi. Venerdì, invece, potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza; rimanete calmi.

Voto 8.

Toro - La settimana porterà con sé un velo di tristezza e nuvole di malinconia. È come se, d’improvviso, il ritmo lento e rilassato dei giorni passati venisse sostituito da una rumba frenetica, che vi fa sentire fuori sincronia. In amore, questa malinconia potrebbe manifestarsi come una lieve sensazione di insoddisfazione.

È importante non ignorare questi sentimenti, ma piuttosto affrontarli parlando apertamente con il partner. Condividere le vostre emozioni vi aiuterà a trovare un equilibrio e a rafforzare il legame di coppia. Per i single, questa settimana potrebbe sembrare una strada in salita. Le occasioni per fare nuove conoscenze potrebbero essere scarse e potreste sentirvi un po' demotivati.

Non perdete la speranza, perché anche se il momento giusto sembra tardare, le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro, lunedì l’atmosfera potrebbe essere tesa. Sorgono situazioni che richiedono una valutazione attenta e ponderata. Voto 5.

Gemelli - Nella settimana che sta per arrivare, avrete un’energia completamente diversa. Il mondo non riuscirà a starvi dietro, quindi nessuno riuscirà a trattenervi o a limitare la vostra libertà; non vi sentirete ingabbiati né costretti e nessuno soffocherà le vostre idee o spegnerà il vostro entusiasmo. Sarete pieni di vitalità, esuberanza e gioia. In amore, la vostra intraprendenza unita alla passione saranno contagiose, portando momenti di grande intesa con il partner.

I single potrebbero incrociare persone interessanti e intriganti. Sul lavoro, la vostra determinazione vi aiuterà a risolvere qualsiasi problema. Giovedì sarà una giornata particolarmente propizia per iniziare nuovi progetti, mentre lunedì potrebbe essere più impegnativo e richiedere maggiore pazienza e calma. Voto 10.

Cancro - Il fine settimana non è stato il massimo in questo ultimo periodo e Mercurio sta per iniziare una quadratura poco gradevole per il vostro segno. Comunque, il bilancio generale è sufficientemente positivo. Parlando di questo inizio settimana, certamente non è poi così malvagio. Potreste organizzare tutto con più ordine e dare una spinta decisiva alle questioni che avete in sospeso.

In amore, potreste sentirvi un po’ insicuri di voi stessi, ciò potrebbe portare a dubitare anche della persona amata. I single intanto, visto il periodo, potrebbero avere difficoltà a stare in comitiva. Con gli amici, cercate di gestire qualsiasi situazione in collaborazione. Sul lavoro, cercate di non prendere decisioni affrettate e valutate attentamente ogni opzione a disposizione. La giornata negativa, mercoledì; quella a maggior garanzia di positività, domenica. Voto 6,5.

Leone - I nati della prima decade stanno viaggiando da un pezzo con una marcia in meno, mentre quelle di seconda e terza decade si accoderanno ai primi proprio questa settimana. Sarebbe il caso di verificare bene cosa c’è che blocca o genera l’incertezza.

In qualche caso può essere anche una vostra pretesa esagerata nei confronti della vita, chissà. Questa settimana intanto, cercate di capire cosa vi sta frenando e affrontate le vostre insicurezze. In amore, potreste sentirvi un po’ insicuri, sbagliando ogni tanto il modo di porvi nei confronti di chi amate. I single potrebbero avere difficoltà a intessere relazioni piacevoli. Certo, non sarà un periodo facile, l'importante è non disperarsi, il momento per legarsi ad un'altra persona arriverà. Sul lavoro, cercate di non prendere per oro colato ogni voce di corridoio. La giornata più impegnativa sarà mercoledì, mentre sabato sarà la vostra giornata migliore. Voto 6.

Vergine - Questa settimana potreste sentirvi meno impeccabili del solito.

Alcuni di voi, specialmente quelli della terza decade, potrebbero avere dubbi sulla loro visione e sui loro progetti. Non è escluso che ci siano dettagli da chiarire o che qualcosa vi faccia perdere tempo inutilmente. In amore, potreste sentirvi un po’ insicuri, ma è importante comunicare apertamente con il partner. I single potrebbero avere difficoltà a fare incontri o conoscenze a scopo sentimentale. Ma non disperate, il momento giusto arriverà anche per voi della Vergine, prima o poi. Sul lavoro, cercate di non prendere le cose senza opportuna riflessione. Valutate attentamente ogni opzione a disposizione, senza fretta. La giornata più impegnativa sarà mercoledì, mentre sabato potrebbe essere essere la vostra giornata top.

Voto 6.

Gli ultimi sei segni, previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia - Non vi manca la grinta né la passione. L’inizio della settimana può essere rombante, perché quando decidete di cambiar passo diventate assai travolgenti, più di chiunque altro. In amore, aspettatevi momenti di grande intensità e passione. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande intesa con un rilancio della sensualità. I single potrebbero fare scelte importanti, forse rinunciare a qualcosa di certo per l'incerto. In fondo, lasciare cose belle per altre ancora più belle, non ha prezzo! Un'amicizia sta per trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro, la vostra energia e determinazione vi permetteranno di affrontare qualsiasi problema con successo.

Non abbiate paura di prendere iniziative e di proporre nuove strade da seguire. La giornata più fortunata sarà giovedì, ideale per nuove iniziative e progetti, mentre lunedì potrebbe essere un po’ più dura da portare a fine. Richiesta molta pazienza e tantissima calma. Voto 8.

Scorpione - Questa settimana, nel lavoro o nei dialoghi d’amore, potreste trovarvi a riflettere su qualcosa di importante. Potreste essere arrivati a un punto della vita che necessita di riflessione: alcune situazioni stanno vivendo impasse o momenti statici e curiosi. Vorreste sbloccare la situazione, ma non è facile. Prendetevi il tempo necessario per analizzare le cose con calma e cercate di non forzare troppo gli eventi.

La pazienza sarà la vostra alleata. In amore, potreste sentirvi un po’ insicuri, ma è importante comunicare apertamente con il partner. I single potrebbero avere difficoltà a fare nuove amicizie, ma non per questo devono disperare; il momento giusto arriverà. Sul lavoro, cercate di non prendere decisioni affrettate e valutate attentamente ogni opzione. La giornata più impegnativa sarà mercoledì, mentre sabato potrebbe portare qualche sorpresa positiva. Voto 5,5.

Sagittario - Anche se la freccia è veloce come un fulmine, non significa che non abbia un obiettivo chiaro. Sa sempre dove deve arrivare e non si perde in domande inutili lungo il percorso. Questa settimana, la vostra determinazione vi guiderà verso obiettivi certi, senza esitazioni.

In amore, aspettatevi momenti caldi e appassionati. Le stelle vi sorridono, portando energia positiva nelle vostre relazioni. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande intesa e complicità. I single avranno ottime possibilità di trovare l'amore: una conoscenza significativa potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro, energia e determinazione vi permetteranno di affrontare qualsiasi sfida con successo. Non abbiate paura di prendere iniziative e di proporre nuove idee. La giornata più fortunata sarà giovedì, ideale per nuove iniziative e progetti, mentre lunedì potrebbe dare qualche problema, richiedendo calma. Voto 7,5.

Capricorno - Questa settimana vi distinguerete per la vostra magnifica regolarità.

Non vi impantanate mai, nemmeno nelle situazioni più complesse. Anche nella metropoli più intricata, sapete sempre dove andare e non avete bisogno di chiedere indicazioni. La vostra capacità di orientamento vi guida in ogni momento. In amore, Giove vi invita a lasciarvi andare e a vivere le emozioni con più spontaneità. Se siete in coppia, approfittate di questo periodo per rafforzare il legame con il partner. I single potrebbero trovare nuove e interessanti amicizie. Sul lavoro, la determinazione vi permetterà di affrontare qualsiasi intoppo, con successo. In famiglia, mantenete un equilibrio armonioso, dedicando concentrazione ai bisogni di ogni componente. La giornata più fortunata sarà martedì, ideale per prendere decisioni importanti, mentre venerdì potrebbe richiedere un po’ più di pazienza. Voto 7.

Acquario - Le vostre idee sono sempre aperte alle novità e questa settimana avrete una grande capacità di ascoltare e comprendere. Cercate di affrontare tutto con rapidità, evitando di appesantire le situazioni. Anche in amore, preferite un approccio frizzante e sciolto. Le stelle vi sorridono, portando energia positiva nelle vostre relazioni. Se siete in coppia, aspettatevi momenti di divertimento, mentre i single potrebbero fare incontri stimolanti o amicizie interessanti. Sul lavoro, la capacità di adattamento vi permetterà di gestire con successo qualsiasi situazione. Potrebbero arrivare nuove opportunità che richiederanno prontezza di riflessi. In famiglia, mantenete un’atmosfera armoniosa, dedicando tempo ai vostri cari. La giornata più fortunata sarà giovedì, ideale per nuove iniziative e progetti, mentre lunedì potrebbe essere un po’ più impegnativo. Voto 7,5.

Pesci - Dopo un fine settimana rigenerante, iniziate il lunedì con una chiarezza mentale invidiabile. La settimana si prospetta positiva, con i progetti che prenderanno forma grazie alla determinazione. Le stelle favoriscono i legami affettivi: se siete in coppia, aspettatevi momenti di intimità, mentre i single potrebbero fare incontri, specialmente verso metà settimana. Sul fronte professionale, la coerenza sarà premiata; potrebbero arrivare riconoscimenti o nuove opportunità. Non abbiate paura di proporre le vostre idee, saranno ben accolte. I rapporti familiari saranno sereni, quindi dedicate del tempo ai vostri cari, specialmente durante il weekend, quando le energie saranno più favorevoli per attività condivise. Mercoledì sarà una giornata particolarmente positiva, ideale per prendere decisioni importanti o iniziare nuovi progetti, mentre venerdì potreste sentirvi un po’ stressati. Voto 7.