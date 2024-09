L'Oroscopo rivela che l'ultima settimana di settembre vedrà migliorare notevolmente i rapporti familiari del Toro. Anche per i Gemelli, le stelle prometteranno giornate tranquille e piacevoli con i familiari. Al Leone, si consiglia caldamente di non immischiarsi in qualcosa che possa danneggiare la propria situazione finanziaria. Infine, la dea bendata prometterà di portare fortuna nella vita finanziaria alle persone dello Scorpione nate nella seconda decade. A seguire, le previsioni astrologiche su famiglia e finanze con le pagelle dedicate alla settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 settembre.

Pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Cercherete di mantenere l'armonia e l'equilibrio nelle vostre relazioni familiari. Vi godrete i piaceri della casa, sentendovi sicuri e tranquilli. E se avete figli, vi avvicinerete a loro attraverso discussioni costruttive e ricchi scambi emotivi e intellettuali. Questa è una settimana eccellente per discutere delle vostre finanze e dei vostri investimenti, se ne avete. Meditate sui consigli ricevuti e seguiteli. Sono possibili buoni affari in questo momento. D'altra parte, non esitate ad abbellire la vostra casa senza svuotare il vostro conto in banca. Voto: 9

Toro – Dopo i recenti disaccordi familiari che hanno sconvolto la vostra vita, i rapporti con le persone a voi vicine miglioreranno notevolmente.

Tutti si mostreranno comprensivi. Tuttavia, state in guardia e non tirate fuori un vecchio litigio. La Luna che influenza la vostra vita finanziaria indica un rischio di stagnazione o addirittura di difficoltà, legate a esempio a un eccessivo indebitamento. Siate prudenti e stringete i denti. Voto: 7

Gemelli – L'oroscopo annuncia una settimana tranquilla e piacevole per la famiglia.

Tuttavia, dovete tenere sotto controllo i vostri figli, soprattutto se sono molto piccoli, perché c’è il rischio di incidenti in casa. Mettete definitivamente fuori dalla loro portata medicinali, prodotti tossici e fiammiferi. Con questo aspetto di Giove, si corre il rischio di furti o scassi. Ricordate quindi di proteggere la vostra casa ed eventualmente la vostra auto con mezzi rinforzati; non andate in giro con grandi somme di denaro o oggetti di valore.

Voto: 7

Cancro – Buoni rapporti con la famiglia. Fate attenzione, però, che i problemi di denaro non avvelenino i rapporti con le persone più vicine. Sarete piuttosto esigenti con i vostri figli. Introdurrete alcune regole più rigide, che dovranno rispettare, volenti o nolenti. Penserete a lungo prima di optare per un particolare tipo di investimento. Ma prima della fine della settimana, sarete in grado di intraprendere un'operazione finanziaria su larga scala, impegnando somme di denaro considerevoli. Il clima astrale vi sosterrà. Voto: 7,5

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Grazie alla buona influenza di Saturno, le questioni familiari, per quanto spinose, troveranno una soluzione a partire da lunedì.

L'atmosfera diventerà armoniosa, soprattutto in compagnia dei membri più giovani della vostra famiglia. Le stelle non vi favoriscono questa volta, quindi siate molto cauti nella scelta degli affari. Non lasciatevi coinvolgere in traffici illeciti o in imprese al limite della legalità. Qualsiasi violazione della legge potrebbe essere dannosa per voi nel lungo periodo. Dovete anche essere consapevoli che in alcuni momenti il vostro istinto è in grado di giocarvi brutti scherzi, quindi non fateci troppo affidamento in questo momento! Voto: 7

Vergine – Metterete tutta la dolcezza del mondo nelle vostre parole per non cedere a un capriccio irragionevole di uno dei vostri figli o del vostro partner d’amore.

Avrete perfettamente ragione a farlo, perché come recita la Sacra Bibbia ‘una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l’ira’. Per quanto riguarda i soldi, questa configurazione astrale dà forti indicazioni sui benefici di cui godrete. Questi potrebbero assumere la forma di regali, di offerte di viaggi di piacere o di agevolazioni per aiutarvi a realizzare ciò che desiderate. Voto: 7,5

Bilancia – In famiglia, non lasciate che vecchie storie, normalmente dimenticate, riaffiorino e turbino il vostro rapporto con le persone vicine. Sforzatevi di capire gli altri e di perdonarli dal profondo del cuore. Se lo farete, non solo l'atmosfera sarà molto più facile, ma vi sentirete anche molto meglio con voi stessi!

Gli influssi astrali non sembrano essere molto vantaggiosi per voi nella sfera finanziaria. Non penserete di accumulare in questo momento. Al contrario, avrete la tendenza a spendere indiscriminatamente. Riflettete bene prima di concedere un prestito e astenetevi dal chiederlo. Se vi si presenta un'opportunità immobiliare, non lasciatevela sfuggire. Voto: 7

Scorpione – Pace in famiglia in vista. Approfittatene per accelerare la realizzazione dei progetti per la vostra casa. Inoltre, potrete riporre la vostra completa fiducia in alcune persone a voi vicine e contare sul loro aiuto. Questa è la settimana ideale per pianificare la realizzazione dei vostri progetti lavorativi e finanziari. La fortuna sarà dalla vostra parte, soprattutto se appartenete alla seconda decade.

I nativi della Vergine potrebbero esservi di grande aiuto. Voto: 9

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra idea di tempo libero in questo periodo si riduce a una cosa: tutto per la famiglia. È vero che, dopo tutti gli scontri e i problemi che avete dovuto affrontare negli ultimi tempi, sarete felicissimi di potervi rilassare e godere di un po' di tempo di qualità con i vostri cari. Non tutto sarà roseo sul fronte finanziario. È probabile che abbiate seri problemi di liquidità perché non siete stati rigorosi nella gestione del vostro budget. Per quanto riguarda le speculazioni, la cautela sarà all'ordine di questa settimana. Dovrete essere pazienti senza arrabbiarvi. Se manterrete i vostri piani intelligenti e ragionevoli, potreste avere una svolta positiva.

Nel frattempo, evitate di lasciarvi sfuggire il denaro. Voto: 7

Capricorno – Vi sarà ancora molto difficile controllare le vostre emozioni, e le discussioni con i vostri familiari e amici rischieranno di trasformarsi molto rapidamente in litigi. Tuttavia, basterà un po' di buona volontà da entrambe le parti perché l'armonia regni nella vostra vita privata. Quest’ultima settimana di settembre segnerà un netto miglioramento della vostra situazione finanziaria. Sarete in grado di fare transazioni redditizie, a patto di scegliere investimenti sicuri. Una riunione si rivelerà molto utile. Voto: 8

Acquario – Non sarete in grado di comunicare con i vostri familiari o parenti e i malintesi rischiano di moltiplicarsi.

Più vi ritirate in voi stessi, più la situazione peggiora. Questa settimana un po’ tranquilla sarà caratterizzata soprattutto dalla necessità di mettere ordine nelle vostre finanze, di accumulare beni e di assicurarvi un futuro materiale. Tuttavia, dovreste evitare di rinunciare alla preda per l'ombra e di ipotecare il presente con il pretesto di assicurarvi la vecchiaia. Voto: 6

Pesci – Giove si troverà in una posizione sfavorevole nel vostro settore dedicato alla famiglia. Se non siete disposti a fare qualche concessione per migliorare l'armonia familiare, presto sorgeranno seri problemi. Per colpa degli influssi di Plutone e Saturno, dovrete essere prudenti nelle spese e nelle transazioni. Solo così potrete sperare di migliorare le vostre entrate. Un po' di pazienza e la vostra capacità di gestione sarà premiata. Voto: 6,5