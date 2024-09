L'oroscopo del weekend è pronto a svelare la fortuna per le giornate da sabato 21 e domenica 22 settembre. Al primo posto i Gemelli, che si aggiudicano la medaglia d'oro con giornate piene di occasioni fortunate e sorprese inattese. Subito dopo, in seconda posizione, Bilancia, con un fine settimana carico di armonia e bilanciamenti positivi sia in ambito personale che professionale. Il terzo gradino del podio è occupato dal Capricorno, che vivrà un periodo di grandi successi, soprattutto grazie alla tenacia e al pragmatismo.

Ma non tutti i segni potranno contare sul favore degli astri.

In fondo alla classifica, in ultima posizione, lo Scorpione si troverà a fare i conti con qualche ostacolo e un po' di sfortuna.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 21-22 settembre e posizioni: molto bene anche il Toro

12° posto - Scorpione. Questo weekend sarà caratterizzato da possibili tensioni e qualche ostacolo, il che richiederà un atteggiamento prudente. Le stelle non saranno del tutto favorevoli, soprattutto in ambito sentimentale, dove potrebbe essere necessario mantenere un atteggiamento distaccato. In amore, sarà importante affrontare ogni situazione con calma, cercando di evitare discussioni che potrebbero degenerare. Il consiglio è di prendere le distanze da situazioni stressanti e dedicare tempo al proprio equilibrio emotivo e fisico.

Se vi sentiste sopraffatti dalle emozioni, concedetevi momenti di riflessione. Chi è single, invece, dovrebbe astenersi dal cercare di impressionare gli altri con atteggiamenti forzati. L'autenticità sarà la chiave per instaurare legami sinceri. Sul lavoro, sarebbe meglio evitare di lanciarsi in nuovi progetti o idee ambiziose: questo non è il momento adatto per rischiare o sperimentare.

Lasciate che le intuizioni restino in sospeso, aspettando il momento giusto per concretizzarle.

11° posto - Ariete. Sabato e domenica saranno giornate in cui la fortuna non sarà particolarmente presente, ma con un po' di impegno riuscirete comunque a gestire le cose. In ambito affettivo, ci saranno delle tensioni da risolvere, ma non mancherà la possibilità di chiarire situazioni sospese.

Se il rapporto è stabile e voi sarete disposti ad ammettere eventuali errori, riuscirete a trovare un punto d'incontro con la persona amata. Chi è single potrebbe sentirsi un po' stanco e demotivato, soprattutto a causa della vita frenetica degli ultimi tempi. È fondamentale non eccedere con gli impegni e prendersi un momento per riposare. In campo professionale, sarà necessario pianificare accuratamente ogni attività, dando priorità alle questioni più urgenti. Una buona organizzazione vi permetterà di evitare complicazioni e portare avanti i progetti in modo efficace.

10° posto - Acquario. Il fine settimana si prospetta piuttosto cupo, complice una situazione astrale non favorevole. In amore, mancherà un pizzico di fortuna, e ciò potrebbe portare a dover fare qualche sacrificio, specialmente per quanto riguarda l'intimità di coppia.

Le dinamiche relazionali potrebbero in alcuni casi risultare più complicate del solito, con una certa difficoltà nel raggiungere una piena armonia. Cercate di non intestardirvi su questioni di poco conto e godetevi i bei ricordi dei momenti passati insieme, che potranno aiutarvi a superare le difficoltà del momento. Per i single, il fine settimana porterà l'opportunità di attirare l'attenzione di qualcuno, ma sarà necessario mostrarsi più aperti. Nel lavoro, mantenere la calma e affrontare le situazioni con correttezza sarà essenziale. Se riuscirete a risolvere una situazione critica che vi ha dato del filo da torcere, ritroverete l'entusiasmo per collaborare con i colleghi e raggiungere gli obiettivi comuni.

9° posto - Pesci. La chiusura della settimana potrebbe rivelarsi più complessa del previsto, con alcuni impegni che richiederanno sforzi extra. Tuttavia, ci saranno anche momenti di piacevole serenità. Nel campo dell’amore, è possibile che vi sentiate poco apprezzati, ma il partner sarà comunque pronto ad ascoltarvi e a dimostrarvi affetto. Nonostante la sensazione di monotonia, non lasciate che l’egocentrismo prenda il sopravvento, evitando conflitti non necessari. Single, sarete più disponibili a nuove avventure sentimentali e sorprenderete chi vi conosce con un'inaspettata dolcezza. Sul lavoro, sarà importante mantenere la calma e affrontare con lucidità le situazioni poco chiare che si sono accumulate negli ultimi tempi.

Approfittate di questo momento per fare chiarezza e sistemare le questioni rimaste in sospeso.

8° posto - Vergine. Le giornate di sabato e domenica saranno complessivamente serene, senza grandi sorprese né grossi problemi. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe comunque far capolino, anche se alcune fluttuazioni astrali rischiano di influenzare negativamente le relazioni, sia amorose che amicali. Per quanto riguarda il cuore, le stelle consigliano di essere fiduciosi verso il futuro. Sarà una buona occasione per trascorrere un periodo romantico, tra coccole e passione, il che permetterà di ricaricare le energie. I single che si fossero stancati della solitudine, forse potranno finalmente incontrare qualcuno che farà battere loro il cuore: basterà aprirsi alle nuove possibilità e buttarsi nella mischia.

Sul lavoro, tutto procederà senza intoppi e anche i malumori provati nei giorni scorsi si dissolveranno. Questo potrebbe essere il momento giusto per fare nuovi investimenti o per intraprendere un progetto che vi appassiona.

7° posto - Sagittario. Il weekend sarà positivo e, in alcuni momenti, la fortuna sarà dalla vostra parte. Tuttavia, molto dipenderà da come affronterete le situazioni che si presenteranno. Se vi sentiste sotto pressione, sarà importante prendervi una pausa rigenerante, per corpo e mente. Qualora ciò non fosse possibile, preparatevi ad affrontare eventuali provocazioni con pazienza. In amore, avrete voglia di rompere la routine e vivere momenti di evasione con la persona amata.

Attenzione però a non esagerare e a mantenere il controllo di voi stessi. Per i single, ci sono piccole novità all’orizzonte, tra queste potrebbe esserci un flirt inaspettato con una persona che non avreste mai immaginato di considerare in quel modo. Sul lavoro, avrete l’occasione di recuperare terreno e di risolvere una situazione che nelle ultime settimane vi ha causato stress. Sfruttate questo momento per darvi da fare e trovare soluzioni efficaci.

6° posto - Cancro. Un periodo dinamico e molto favorevole si sta per aprire. Avrete l'opportunità di concludere trattative assai fortunate, importanti per il futuro. Possibilità di migliorare la posizione sentimentale e professionale. In amore, il cielo di metà/fine settembre sarà dalla vostra parte.

Le previsioni dell'oroscopo indicano alcune opportunità di fortuna che renderanno tutto più leggero. Nel campo affettivo, sarà fondamentale comprendere meglio le emozioni della persona amata, cercando di cogliere anche i pensieri più nascosti. Per chi è solo, il weekend sarà generoso: le influenze astrali favoriranno conoscenze e incontri piacevoli, portando con sé la possibilità di stringere legami importanti. In ambito professionale, per chi cerca lavoro o è in attesa di buone notizie, il periodo si preannuncia favorevole. Potrebbero arrivare proposte interessanti o occasioni.

5° posto - Leone. Il weekend riserverà momenti sereni, alternati ad altri più impegnativi, ma nulla che non possiate affrontare con il giusto spirito.

Nonostante alcune piccole difficoltà, il periodo sarà accompagnato da un pizzico di fortuna che vi aiuterà a superare gli ostacoli con successo. In amore, potrebbero emergere tensioni temporanee, ma saranno solo nuvole di passaggio. Se riuscirete a mantenere la calma, la relazione ne uscirà rafforzata. La passione sarà il pilastro su cui costruire un legame duraturo. Per chi è single, la sensazione di solitudine potrebbe farsi sentire più del solito, ma non temete: ci sono nuove opportunità in arrivo, e presto avrete modo di rimettere in gioco il vostro cuore. Sul lavoro, prestate attenzione a chi vi circonda: non tutti sono sinceri e trasparenti come sperate. Evitate di condividere troppo con chi potrebbe ostacolarvi.

Siate prudenti e riservati.

4° posto - Toro. In questo fine settimana, dedicatevi a ritrovare l'equilibrio interiore. Le tensioni accumulate negli ultimi giorni potrebbero essere dissolte attraverso attività piacevoli. Che si tratti di una passeggiata all'aria aperta, di un libro appassionante o di momenti di convivialità con gli amici, troverete sempre il modo giusto per rigenerare mente e corpo. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà importante lasciare andare le preoccupazioni e vivere il presente con leggerezza. Se siete single, invece, ora è il momento giusto per fare un passo avanti in un rapporto che avete a cuore. Non aspettate che siano gli altri a prendere in mano le redini: siate voi a muovere il primo passo.

In ambito lavorativo, la ripresa delle consuete attività vi riserverà qualche piacevole sorpresa. L'energia positiva vi metterà sotto i riflettori e vi permetterà di distinguervi.

3° posto - Capricorno. La fine della settimana sarà caratterizzata da successi personali e conquiste importanti. Le stelle saranno dalla vostra parte, supportandovi in ogni ambito. In campo sentimentale, se avete una relazione solida, sarà il momento ideale per rafforzare il legame con il partner, creando occasioni uniche per vivere insieme momenti di passione e complicità. Chi è solo potrebbe trovarsi di fronte a un incontro travolgente, capace di far emergere lati del carattere che raramente vengono mostrati. L'attrazione sarà intensa, mescolando romanticismo e sensualità in un connubio perfetto. Sul fronte professionale, puntate tutto sulla curiosità e sulle idee innovative che vi frullano per la testa. Saranno proprio quelle a garantirvi il successo in progetti fuori dagli schemi. Non abbiate paura di osare.

2° posto - Bilancia. Sole in Bilancia! Preparatevi a un fine settimana super-fortunato, carico di trasformazioni positive sia sul fronte personale che professionale. Le stelle saranno particolarmente generose e vi guideranno verso scelte decisive. In amore, se desiderate mettere ordine nella vostra vita sentimentale, questo è il momento giusto per farlo. Lasciate andare il passato e concentratevi su nuove esperienze che riempiranno il cuore di gioia. Se siete soli, qualcuno potrebbe tentare di avvicinarsi con proposte bizzarre o fuori dal comune, ma non lasciatevi ingannare. Sarà importante valutare con attenzione chi merita il vostro interesse. In ambito lavorativo, Marte vi darà la spinta necessaria per prendere decisioni audaci, soprattutto in campo finanziario. Il tempismo sarà l'arma vincente per cogliere le migliori opportunità.

1° posto - Gemelli. La buona sorte sarà al vostro fianco durante questo weekend, portandovi una serie di momenti piacevoli e di grande gioia. Sarà un periodo entusiasmante, ricco di sorprese e di piccole vittorie che vi faranno sentire invincibili. In amore, godrete di un'atmosfera rilassata e armoniosa. La complicità con il partner sarà perfetta, permettendovi di discutere e risolvere eventuali questioni rimaste in sospeso. Sarà l'occasione ideale per rafforzare il legame e vivere momenti di serenità. Se siete soli, le stelle favoriranno nuove conquiste: un incontro speciale potrebbe avvenire proprio quando meno ve lo aspettate. In campo professionale, dopo tanti sforzi, vedrete finalmente i frutti del vostro impegno. La visione si allargherà e avrete la capacità di gestire più progetti contemporaneamente, con grande abilità.