I Leone devono prepararsi a fare dei nuovi incontri che potrebbero apportare cambiamenti interessanti, sia nella sfera privata che in quella professionale. I Sagittario, invece, secondo l'oroscopo del giorno 16 settembre devono essere pazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: secondo l'Oroscopo del 16 settembre, fareste bene a non esporvi troppo. Sia in amore che nella vita professionale, questo potrebbe ritorcersi contro di voi, quindi, siate attenti.

11° Bilancia: momento un po' incerto dal punto di vista sentimentale.

Se siete indecisi su una decisione presa di recente, forse fareste bene a riflettere. Si è sempre in tempo per cambiare idea.

10° Pesci: non siate troppo timorosi. Nel lavoro è importante mostrarsi audaci e intraprendenti, altrimenti c'è il rischio di essere sopraffatti. Per quanto riguarda l'amore, invece, concentratevi di più sulla vita di coppia.

9° Ariete: novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali. Se siete single potrebbero aprirsi delle opportunità molto interessanti. Per quanto riguarda le coppie stabili, invece, ci vuole un po' di fantasia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 16 settembre preannuncia per voi una giornata all'insegna dei nuovi incontri e delle nuove opportunità.

Oggi potreste trarre delle conclusioni importanti.

7° Scorpione: in amore è tempo di essere un po' più creativi e intraprendenti. Ci sono delle belle opportunità lavorative, ma dovete essere pronti a scendere a qualche compromesso.

6° Cancro: essere eccessivamente testardi potrebbe portarvi a prendere delle decisioni sbagliate.

In ambito professionale è necessario tenere la guardia alta: non tutti sono sinceri.

5° Acquario: importanti progetti per quanto riguarda il lavoro. Buon momento per avanzare qualche pretesa. Il vostro carisma, inoltre, vi aiuterà a raggiungere dei risultati importanti anche in amore.

Oroscopo segni fortunati del 16 settembre

4° in classifica Toro: non abbiate fretta e mettetevi in gioco. Sia in amore sia nel lavoro è necessario mostrarsi audaci e sicuri di sé- Non siate eccessivamente orgogliosi in questo periodo.

3° Leone: giornata molto interessante sul fronte dei nuovi incontri. Occhi aperti sulle nuove opportunità, specie quelle di tipo professionale. Ci sono dei progetti in cui sarebbe opportuno cimentarsi.

2° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 settembre vi invitano ad essere un po' più cauti e pazienti. Non siate troppo frettolosi, perché per tutto c'è un tempo, e presto ci saranno delle belle novità per voi.

1° Capricorno: ottimo momento per darvi da fare in amore. Ci sono delle belle opportunità in arrivo, quindi dovete cercare di essere audaci e sempre pronti a mettervi in gioco.