L'Oroscopo del weekend è pronto a valutare la fortuna alle giornate che legate al periodo che va da sabato 7 a domenica 8 settembre, centellinando l'asticella della buona sorte ad ognuno dei dodici segni zodiacali. A gongolare sotto l'ala protettiva della dea del buon destino, il terzetto costituito da Scorpione, al primo posto, con Gemelli e Toro a brevissima distanza. Il Leone chiude in fondo alla classifica.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 7-8 settembre e posizioni: molto bene anche Cancro

12° posto - Leone. La parte conclusiva della settimana potrebbe essere ingarbugliata, con la possibilità di avere fortuna ridotta ai minimi termini.

Mantenete massima concentrazione e cercate di mettere in pausa la voglia di discutete. In questo fine settimana, agite con prudenza ed evitate azioni impulsive. Per quanto riguarda i legami affettivi, potrebbe esserci un leggero calo nella vostra abituale energia. Se sentite che la relazione sta attraversando un momento di insoddisfazione, è il momento di metterci impegno e volontà per migliorarla. Non lamentatevi senza prima aver fatto tutto il possibile per ravvivare il rapporto. Chi è libero da impegni sentimentali potrebbe notare che un’amicizia si sta trasformando in qualcosa di più. Se vi sentite attratti, fate attenzione: il rischio di rimanere delusi è concreto. Nel campo professionale, il fine settimana porterà una certa soddisfazione.

Le attività personali procederanno senza intoppi e ci sarà anche l'opportunità di concludere un accordo vantaggioso.

11° posto - Sagittario. Gli astri non particolarmente favorevoli potrebbero portare qualche difficoltà nei prossimi due giorni, con il buon destino non a favore. In generale, cercate di rimanere calmi e di evitare fraintendimenti.

Il weekend potrebbe portare situazioni inaspettate che richiederanno attenzione. Nei rapporti sentimentali, sarà importante essere attenti ai segnali dell'altra persona. Anche se l'umore non sarà dei migliori o se ci sarà poca voglia di confrontarsi, cercate di condividere attività piacevoli e rimandate a un momento più sereno eventuali discussioni.

Per chi non è impegnato in una relazione, l'attrazione potrebbe bussare alla porta inaspettatamente, ma non tutti saranno pronti ad accoglierla. Se non siete ancora sicuri, è meglio attendere. Sul fronte lavorativo, avrete l'opportunità di apportare cambiamenti, ma sarà essenziale riconoscere i propri limiti. Procedete con cautela per non destabilizzare gli equilibri raggiunti con fatica.

10° posto - Pesci. Un weekend abbastanza tranquillo, seppur con poche occasioni fortunate. Nei rapporti con gli altri, cercate di migliorare la comunicazione e mantenere la serenità. Questo fine settimana, le stelle non offriranno il sostegno abituale. Di fronte a situazioni complesse, il consiglio migliore è quello di restare fermi e attendere tempi migliori.

Nei legami affettivi, la saggezza consisterà nel mettere da parte le incomprensioni e rafforzare l'attrazione reciproca. Con un po' di impegno in più, tutto tornerà in armonia. Chi non ha ancora un partner potrebbe trovare difficile tenere sotto controllo i sentimenti: seguite il cuore e lasciate che vi porti dove desidera. Nel settore professionale, è il momento di fare una pausa e osservare. Non prendete decisioni affrettate, anche se la tentazione di agire è forte. La pazienza sarà la vostra migliore alleata.

9° posto - Ariete. Sabato e domenica non saranno adeguatamente sostenuti dalla dea bendata. Tuttavia, non perdete la speranza: qualcosa di positivo può sempre accadere. In alcuni casi, è probabile che il periodo sia monotono e poco incline alla positività.

Il fine settimana in alcuni casi non si prospetta particolarmente generoso in amore. Ci saranno momenti di tensione, indicati dalle previsioni come un periodo da "ko". Nelle relazioni, cercate di concedere al vostro partner la stessa libertà che desiderate per voi stessi, altrimenti le discussioni potrebbero diventare frequenti. Chi è ancora alla ricerca dell'anima gemella dovrebbe riflettere con calma prima di prendere decisioni importanti. La fretta potrebbe portare a scelte di cui pentirsi. Sul lavoro, limitatevi a svolgere le mansioni abituali, senza cercare di intraprendere iniziative che non competono. Rimanete sul sicuro per evitare rimproveri da parte dei superiori.

8° posto - Capricorno.

In questi due giorni sarà facile incontrare piccoli ostacoli. Tuttavia, saprete come trasformare le situazioni negative in positive. Anche se non ci saranno eventi particolari, non scoraggiatevi. Questo fine settimana in generale inizierà in modo poco tranquillo, ma andrà migliorando con il passare delle ore. Per quanto riguarda le relazioni, potreste incrociare lo sguardo di qualcuno che potrebbe trasformare un’amicizia in qualcosa di più intenso. Fate attenzione se siete già impegnati, per evitare complicazioni. Chi non ha legami sentimentali dovrebbe evitare di ingigantire problemi che in realtà sono piccoli. Guardando con obiettività, vi accorgerete che sono facilmente superabili. Nel mondo del lavoro, siate cauti: qualche collega potrebbe aver fatto commenti poco veritieri su di voi.

Assicuratevi di verificare accuratamente qualsiasi voce prima di trarre conclusioni.

7° posto - Vergine. È previsto un weekend piuttosto sereno. In generale, non dovreste incontrare grandi difficoltà, anche se ci saranno i soliti alti e bassi. Quindi, vi aspetta un fine settimana abbastanza tranquillo. Questo senz'altro è il momento giusto per sfruttare il vostro noto savoir-faire. Vedrete arrivare piccole ma importanti gratificazioni. Nella sfera affettiva, date di più se volete che anche l'altra persona si lasci andare. Potrebbe essere il momento opportuno per fare un passo avanti nella relazione. Con impegno e serietà, il vostro partner sarà felice di seguirvi. Chi è single troverà il weekend perfetto per vivere con leggerezza e allegria.

Anche se la spensieratezza del periodo vacanziero è finito, la voglia di divertirsi e incontrare nuove persone non vi abbandona. In ambito professionale, sarete determinati e coraggiosi, pronti a raggiungere obiettivi che sembravano impossibili. Troverete anche punti di accordo con chi ha opinioni diverse dalle vostre.

6° posto - Acquario. Le previsioni dell'oroscopo prevedono una sufficiente fortuna. Meglio il poco ma certo che molto Fine settimana interessante, caratterizzato da una comunicazione efficace, il che si prospetta in linea con le aspettative, anche se alcune situazioni potrebbero richiedere più pazienza del solito. È il momento di riflettere attentamente prima di agire, soprattutto in contesti che potrebbero risultare un po' turbolenti.

Nel campo delle relazioni, periodo moderatamente positivo, migliorando nel tardo pomeriggio di domenica. Se siete in una relazione, fate attenzione a non permettere che l'ambiente circostante causi incomprensioni. Non esagerate nelle reazioni ma mantenete la calma. Per chi è libero da legami, è essenziale rimanere con i piedi per terra e non lasciarsi trascinare da illusioni. Aprite gli occhi e affrontate la realtà con lucidità. Nel contesto lavorativo, è il momento perfetto per apportare innovazioni. La chiarezza mentale vi spingerà verso il successo.

5° posto - Cancro. La settimana si concluderà positivamente per voi nativi, seppur con alcuni momenti meno positivi, ma comunque affrontabili, e altri fortunati grazie al favore della buona sorte.

Questo weekend infatti, potrebbe presentare alcune piccole difficoltà, specialmente nel pomeriggio. Nonostante ciò, ci saranno momenti piacevoli che vi regaleranno un sorriso. Nelle questioni affettive, aspettatevi attenzioni da chi vi sta accanto, forse accompagnate da un dono gradito desiderato da tempo. Chi è single troverà conforto circondandosi di persone genuine e preziose, soprattutto coloro che contano di più. Trascorrete queste ore in armonia, mettendo da parte le preoccupazioni quotidiane. In ambito professionale, potrete ricevere incarichi di grande responsabilità, ma non temete: la vostra capacità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo, risolvendo ogni problema con abilità.

4° posto - Bilancia. Sta per iniziare un periodo vivace e molto promettente per molti di voi. Avrete l’occasione di portare a termine situazioni molto fortunate, cruciali per il futuro. Ci saranno opportunità anche di avanzare sia nella sfera sentimentale che in quella professionale. Il fine settimana brillerà sotto il segno della fortuna, con le stelle che promettono soddisfazioni in vari ambiti della vita. È il momento ideale per prendere decisioni importanti e definitive, che siate in coppia o alla ricerca di un legame speciale. Nelle questioni di cuore, aspettatevi novità entusiasmanti che vi riempiranno di gioia, portando la vostra relazione a un nuovo livello di complicità. Anche in famiglia troverete un'armonia perfetta, grazie all'influenza positiva degli astri.

Se siete single, e una telefonata inaspettata interrompesse qualcosa di importante, date la precedenza ai sentimenti: ci sarà tempo per gli impegni. Prima il cuore, poi tutto il resto.

3° posto - Toro. Weekend decisamente molto promette, pregno di buoni successi molti dei quali fortunati. Belle realizzazioni personali in arrivo con riscontri positivi in vari settori. Gli astri saranno dalla vostra parte, pronti a sostenervi. Le stelle vi favoriscono, anche esaltando i sentimenti e gli affetti. Se siete in una relazione consolidata, preparatevi a essere travolti da ondate di romanticismo e passione, che vi renderanno soddisfatti. Godetevi questi momenti con chi amate! Chi non ha ancora trovato l'amore dovrebbe approfittare delle opportunità che si presentano e smettere di essere così esigente. Le stelle non saranno sempre così generose, e potreste rimpiangere le occasioni perse. Agite ora, mentre avete la possibilità. Sul fronte professionale, sarete sotto i riflettori e riceverete apprezzamenti per il vostro operato. Continuate su questa strada, i risultati saranno brillanti.

2° posto - Gemelli. Preparatevi a godere di uno splendido fine settimana, sostenuti dalla magnanimità della buona sorte. Le stelle vi offriranno la possibilità di poter finalizzare progetti e obbiettivi. Il weekend di sicuro sarà all'insegna dei sentimenti, con momenti intensi e appassionati da vivere appieno. Grazie al favore degli astri, sin dalle prime ore del mattino sentirete un'energia positiva che vi guiderà. Le relazioni di coppia saranno caratterizzate da una comunicazione aperta e una sintonia perfetta. Sfruttate questa fase per rafforzare il legame con la persona amata. Chi è ancora in cerca d'amore, avrà ottime opportunità per fare nuove conoscenze. Puntate sul buon senso, e non lasciatevi scoraggiare dalla timidezza. Nel lavoro, un amico fidato potrebbe offrire supporto prezioso, sia partecipando a un progetto, sia aiutandovi a risolvere un problema complesso.

1° posto - Scorpione. Weekend pienamente sostenuto dalla fortuna. In previsione quindi un finale di settimana favoloso, e felice in ogni ambito della vita. La Luna nel vostro segno porterà una ventata di novità e tanta energia positiva da investire nelle relazioni affettive. L'amore sarà il pilastro su cui costruire il vostro fine settimana, specialmente se siete in una relazione stabile e appagante. È il momento perfetto per organizzare qualcosa di speciale e sorprendere il partner, magari con una cena romantica o un'attività che amate entrambi. Se siete single, preparatevi a incontri entusiasmanti. Potrebbero esserci flirt appassionati o addirittura l'inizio di un'avventura. Assaporate ogni istante di questo periodo, quasi perfetto, pianificando ogni istante con entusiasmo. Nel lavoro, vi sentirete pronti a esplorare nuove opportunità e a dimostrare le vostre capacità. Utilizzate il vostro intuito per gli affari e cogliete le novità pensando a lungo termine.