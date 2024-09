L'oroscopo della giornata di mercoledì 4 settembre prevede un Capricorno più loquace in campo sentimentale, aiutato dalla Luna in trigono dal segno della Vergine, mentre l'Ariete avrà in mente di portare avanti progetti professionali significativi. Scorpione sarà un po’ svogliato al lavoro, preso ancora dalle vacanze, mentre l'Acquario cercherà di mantenere alta la concentrazione al lavoro.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 settembre 2024 segno per segno

Ariete: sarà una giornata più incentrata sul lavoro. Sfrutterete in maniera più produttiva la posizione di Marte e Mercurio, cercando di trovare soluzioni adeguate ai vostri progetti.

Sul fronte amoroso sarete ancora messi in difficoltà da Venere. Non sarà facile entrare in empatia con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Toro: la vostra vita sentimentale sarà regolata dall'astro argenteo. Godrete di un rapporto sincero, sano, grazie a delle solide basi costruite in precedenza. Sul fronte professionale avrete le idee un po’ confuse al momento a causa di Mercurio. Prendetevi un momento per capire quale direzione possiate prendere. Voto - 7️⃣

Gemelli: il lavoro vi darà buone soddisfazioni grazie a questo cielo favorevole. Le vostre idee prenderanno forma, e il successo sarà a portata di mano. In campo amoroso ci sarà ancora qualche incertezza da sistemare con il partner, causata dalla Luna in quadratura.

Di contro, avrete Venere in buon aspetto per cercare di mantenere un buon equilibrio tra voi e la persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedono Venere in cattivo aspetto. Anche se la Luna sarà in sestile, il vostro romanticismo potrebbe non essere sufficiente per riuscire a conquistare il partner. Per quanto riguarda il lavoro il confronto con altri colleghi potrebbe essere molto utile per riuscire a fare buoni passi avanti nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata grazie a questo cielo sereno. L'ottimismo farà parte di voi, soprattutto in campo professionale, dove cercherete di massimizzare il vostro potenziale per raggiungere i vostri obiettivi. In amore l'intesa con il partner più che soddisfacente grazie a Venere. Se siete single nuovi incontri stimoleranno le vostre emozioni.

Voto - 9️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà il giusto equilibrio all'interno della vostra relazione sentimentale. Anche voi single vi mostrerete più aperti e disponibili con chi attira il vostro interesse. Sul fronte professionale dovrete fare molta attenzione alle decisioni che prenderete, perché al momento non siete nelle condizioni per poter investire parecchio tempo e spese nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: in arrivo un'altra giornata coinvolgente in campo sentimentale e le cose non potranno che migliorare. Questo periodo vi darà tante occasioni per sentirvi più vicini alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben concentrati e pronti a gestire i vostri progetti nel migliore dei modi.

Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata che vi vede un po’ svogliati in campo professionale. Mercurio in quadratura non sarà vostro alleato e qualche imprevisto di troppo potrebbe smorzare il vostro entusiasmo. È arrivato il momento di uscire dalla modalità vacanze. Sul fronte amoroso invece avrete il pieno sostegno della persona che amate. La Luna in sestile dal segno della Bilancia vi darà quel pretesto di cui avrete bisogno per trascorrere momenti felici con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Sagittario: questa fastidiosa Luna in quadratura sta per terminare, ciò nonostante avrete ancora qualche piccola questione da risolvere con il partner, prima di lasciarvi andare alle emozioni. In campo lavorativo Mercurio vi permetterà di essere ben concentrati sui vostri progetti, evitando di prendere decisioni sbagliate.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in trigono dal segno amico della Vergine vi renderà un po’ più loquaci in campo sentimentale, nonostante Venere si trovi in quadratura. Ci saranno ancora alcune questioni da risolvere con il partner, tuttavia il vostro rapporto sarà un po’ più tranquillo. Riguardo il lavoro, sarete in grado di applicare bene le vostre idee, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni che vedono Marte e Giove ancora in buon aspetto. Di contro, avrete ancora Mercurio in opposizione, e sarà necessario mantenere una buona concentrazione con i vostri progetti per riuscire a fare centro. In amore godrete di un rapporto stabile, e i consigli e l'affetto del partner saranno fondamentali per una vita serena.

Voto - 8️⃣

Pesci: avrete la Luna in opposizione ancora per poco. Presto, riuscirete a vivere una relazione di coppia più affiatata, capace di superare gli ostacoli senza spaccare il vostro rapporto. In campo professionale serviranno idee valide per i vostri progetti. Ultimamente, farete molta fatica a fare passi avanti e trovare soluzioni che siano realmente adeguate. Voto - 6️⃣