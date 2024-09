L’oroscopo dell'autunno svela che il segno del Toro vivrà un periodo di transizione, mentre quello del Cancro non dovrà essere troppo timoroso. Il Capricorno, invece, non avrà un periodo eccezionale.

Ora vediamo nel dettaglio Oroscopo e pagelle di tutti i segni zodiacali.

I primi sei segni: Gemelli a Ariete voto 9

Ariete – Il periodo sarà particolarmente interessante, avrete l'opportunità di effettuare nuove conoscenze e di rendere ancora più intrigante la vostra vita amorosa. Un nuovo amico potrebbe apportare alla vostra vita quel qualcosa in più che effettivamente vi mancava.

Se siete in coppia, avrete delle giornate veramente straordinarie, soprattutto grazie al romanticismo vostro e del vostro partner. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella non disperate, ci saranno per voi buone nuove. Il lavoro in questo periodo vi darà notevoli soddisfazioni e avrete la stima incondizionata dei vostri superiori. Voto 9.

Toro – Il periodo risulterà per voi di passaggio, senza infamia e senza lode. La vostra vita sentimentale attraverserà momenti positivi, ma vedrà anche qualche nube all'orizzonte. Se siete in coppia non date troppa importanza a qualche piccolo screzio, accade a tutti e accadrà anche a voi. Se siete ancora dei cuori solitari pensate maggiormente al divertimento e meno alla parte amorosa, non avrete infatti grandi chance per cambiare il vostro status.

Sotto l'aspetto professionale avrete delle buone giornate, ma nel complesso tutto scorrerà nell'ordinario. Voto 7.

Gemelli – Questo potrebbe essere il vostro periodo, avrete solamente buone notizie, sia sotto il profilo sentimentale che sotto quello lavorativo. L'amore viaggerà a gonfie vele e il lavoro vi darà delle concrete soddisfazioni, economiche e professionali.

Se siete già impegnati sentimentalmente potrete, insieme alla vostra dolce metà, passare delle giornate davvero interessanti e ricche di sorprese. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella potreste effettuare un incontro molto interessante che vi farà battere il cuore. Per quel che concerne il lavoro ci potrebbe essere un'opportunità importante che vi darà delle soddisfazioni anche sotto il punto di vista economico e vi permetterà di togliervi qualche sfizio.

Voto 9.

Cancro – Non siate timorosi e durante questo periodo cercate di esaudire tutti i vostri sogni e mettere in campo tutte le vostre passioni. L'amore la farà da padrone, mentre il lavoro non avrà grossi picchi. Se siete sentimentalmente occupati avrete la possibilità di fare delle belle soprese alla vostra dolce metà, sarà a lei gradita soprattutto qualche cena romantica. Se siete ancora single potrete avviare una conoscenza che vi prenderà molto, sappiate sfruttarla nel modo giusto. Per quel che riguarda il lavoro potreste avere qualche inciampo nella prima parte del periodo, ma state tranquilli perché tutto si risolverà per il meglio. Voto 7.

Leone – Il periodo andrà certamente nel migliore dei modi solamente se darete tutto voi stessi a favore della causa, sia che essa riguardi l'aspetto sentimentale che quello lavorativo.

In amore, se siete in coppia, avrete buone possibilità di veder coronato il vostro sogno, specialmente nella seconda parte del periodo. Se siete ancora single potreste iniziare una nuova storia che vi prenderà molto. Valutate attentamente se è il caso di cominciarla. Per quel che riguarda l'aspetto lavorativo avrete finalmente quella possibilità per mettervi in mostra che attendevate dai vostri superiori. Voto 6.

Vergine – Non sarà un periodo facile per voi, sia sotto l'aspetto amoroso che per quel che concerne il lavoro. Se siete in coppia faticherete a trovare un equilibrio e a non essere eccessivamente polemici e scontrosi nei confronti del vostro partner. Se siete ancora single non avrete grosse soddisfazioni, cercate di ripiegare sulla solidarietà degli amici.

Per quanto riguarda l'attività professionale ci potrebbero essere dei disguidi che porteranno alcune tensioni con i colleghi. Voto 5.

Gli altri segni: Bilancia voto 8

Bilancia – Il periodo passerà velocemente ma avrete modo di togliervi delle belle soddisfazioni, in amore e sul lavoro. Se siete in coppia la vostra dolce metà sarà particolarmente orgogliosa di voi e delle vostre iniziative, che non saranno certamente banali. Per voi che siete single ci saranno delle buone notizie, un incontro soprattutto potrebbe farvi battere davvero il cuore. In ambito lavorativo vi sarà riconosciuta l'arguzia e la professionalità che da tempo meritate. Voto 8.

Scorpione – Il periodo in questione vi darà delle buone opportunità in campo sentimentale, mentre il lavoro potrebbe ancora zoppicare un pochino.

Se siete in coppia continuate a far sentire importante il vostro partner e farle delle gradite sorprese. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella potreste incontrare una persona del passato che vi farà di nuovo sentire vivi. Esponetevi se volete raggiungere il risultato e avere di nuovo una chance. Per quel che riguarda il lavoro non avrete grosse soddisfazioni e comunque non ci sarà la risoluzione definitiva dei vostri problemi professionali. Voto 6.

Sagittario – Il periodo in questione sarà di tutto rispetto e avrete situazioni eccitanti dal punto di vista sentimentale e delle buone opportunità professionali. Se siete in coppia vivrete delle emozioni intense che si realizzeranno con alcune cene romantiche e qualche uscita fuori porta.

Per voi che siete ancora dei cuori solitari ci saranno diverse opportunità, valutate e cavalcate solamente quella più adatta a voi. Il lavoro potrebbe riservarvi delle gradite sorprese, mettete nelle scelte anche la parte economica. Voto 7.

Capricorno – Il periodo non sarà di quelli da ricordare a lungo, non estremamente positivo ma nemmeno negativo in maniera eclatante. Se siete ancora in coppia cercate di non irrigidirvi troppo su alcune questioni che vi stanno facendo perdere la serenità. Se siete single non avrete grosse opportunità per mettervi in mostra e per cambiare lo stato delle cose. Non scoraggiatevi e cercate di raggiungere il vostro obiettivo. Il lavoro continuerà con alti e bassi, come è normale che sia.

Voto 6.

Acquario – Avrete tanta voglia di mettervi in gioco e di realizzare i vostri sogni, amorosi e lavorativi. Se siete in coppia proverete delle sensazioni straordinarie e sarete particolarmente contenti del vostro partner e dei suoi dolci comportamenti. Se siete single non aspettatevi grandi cose ma un accenno al miglioramento lo avrete, nel frattempo pensate a divertirvi. L'attività professionale vi porterà a fare delle scelte, valutate attentamente e non vi pentirete della strada intrapresa. Voto 8.

Pesci – Buono il periodo, sia in amore che sotto l'aspetto lavorativo. Se siete in coppia non abbiate timore di fare delle scelte concrete. Potrebbe essere la persona delle vostra vita e dovete dimostrarlo con i fatti.

Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella farete un incontro interessante che vi potrebbe far cambiare opinione, in meglio, sulla vita di coppia. Per quel che concerne il lavoro cercate di far valere le vostre idee e non reprimetele per niente al mondo. Voto 8.