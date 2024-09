L'oroscopo della settimana 9-15 settembre sorride al Pesci, spingendolo sul gradino più in alto della graduatoria. Osservando la combinazione astrale della settimana, ci sarà una maggiore propensione ai dettagli e alla precisione (Sole e Mercurio in Vergine), combinati al desiderio di armonia nelle relazioni (Venere in Vergine) e un bisogno di sicurezza emotiva (Marte in Cancro). Saranno giornate utili per migliorare il proprio ambiente sociale e privato, anche perché Giove in Gemelli espande il desiderio di comunicare e scoprire. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche settimanali fino a domenica 15 settembre e relativa classifica da 3 a 5 quadrifogli portafortuna.

Classifica e oroscopo della settimana fino al 15/9

Vergine: 3 quadrifogli - Sarete al centro dell'attenzione e avrete modo di fare conquiste, soprattutto se siete single o se mirate a fare carriera. Con un Cancro non c'è compatibilità, forse per colpa della timidezza o della differenza di età. Però il settore delle amicizie vi sorride, sarete più attenti e premurosi verso gli altri. Le stelle incoraggiano ad esplorare nuove strade professionali. Coloro che da poco hanno intrapreso una frequentazione, dovranno testare il sentimento ma senza tirare troppo la corda. Sarete molto più pragmatici del solito e, in vista di ottobre e novembre, raccoglierete le energie per tornare in carreggiata.

Sagittario: 3 quadrifogli - L'Oroscopo prevede una settimana incentrata sugli affari di vita.

Casa, famiglia e amore saranno al centro della scena. Non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi, ma evitate di mettervi in secondo piano. Anche il lavoro va maneggiato con cura, specie se guadagnate a provvigione. Non potete permettervi di tirare i remi in barca. Un'infatuazione non ricambiata potrebbe avervi fatto soffrire, ma non permettete al pessimismo di buttarvi giù.

Non si può piacere a tutti. Venere ci mette lo zampino, favorendo le relazioni amichevoli. Non sottovalutate l'importanza dell'amicizia, vi aiuterà a superare i momenti difficile. Occhio al traffico e alle lunghe code. Questioni finanziarie da sistemare con calma.

Gemelli: 3 quadrifogli - Quante ne avete passate durante le vacanze estive.

Tempo di rimettersi in carreggiata e tutto tornerà a splendere. L'aspetto di Giove regala opportunità di crescita, quindi via libera a contatti e nuove conoscenze che potrebbero tornare utili sia sul lavoro che nella vita privata. Gestite al meglio i conti e le questioni pratiche, senza sottovalutarne i dettagli. Venere accentua il romanticismo, mentre Marte in Cancro accentua l'attenzione sulle esigenze di famiglia. La fortuna busserà alla vostra porta e potrete stupirvi di come tutto si risolva spontaneamente. Evitate le paturnie mentali. Se siete in cerca dell'anima gemella, il weekend offrirà delle splendide opportunità per amare e per fare degli incontri destinati a lasciare il segno.

Acquario: 3 quadrifogli - Sarà una settimana esplorativa, con graduale recupero spirituale.

Avrete desiderio di espandere l'attività oppure di mettere su famiglia. Qualcosa cambierà, aspettatevi una grossa notizia. Possibili traslochi o trasferimenti. Sarà bene mantenere l'equilibrio tra lavoro e voglia di avventura. Se l'amore vacilla, perché magari non siete più convinti dell'attuale relazione, correte ai ripari e troncate tutto. Le rotture fanno male, ma una vita piena di rimpianti è ancora più sofferente. Decidete cosa volete fare, magari provando anche a chiedere consiglio a chi ci è passato.

Leone: 4 quadrifogli - Riprendono il volo i rapporti con gli altri. Saprete essere comunicativi e convincenti, per cui ogni tensione o disagio sarà bandita. Potrebbero farvi un complimento inaspettato.

In questa settimana avrete da fare la spesa domestica oppure saldare qualche bolletta. Occhio all'auto, potrebbe darvi qualche grattacapo indesiderato. In ogni caso ,non dovreste perdere la calma sfogandovi con chi non ha colpe. Avreste bisogno di uscire di più e di fare maggior attività ginnica. Questo consiglio vale soprattutto per chi fa vita sedentaria. L'estate è praticamente terminata, fatevene una ragione il prima possibile. Se c'è qualcuno che vi interessa, è tempo di fare un gesto eclatante. Le stelle aiutano a riordinare il settore finanziario e organizzativo. Emotività accentuata, prendetevi del tempo per voi.

Toro: 4 quadrifogli - L'oroscopo settimanale si concentra parecchio sulla fortuna: ne avete davvero bisogno.

Forse siete in attesa di un intervento particolare oppure dovete sostenere un esame o un colloquio. In ogni caso, l'aspetto planetario consentirà di rendere più emotiva la vostra comunicazione, per questo dovreste tenere a freno le discussioni. Sarete propensi a mettervi alla prova anche a livello sentimentale. Via libera a matrimoni, convivenze o trasferimenti. Qualche Toro deve ancora digerire una perdita, per cui sarà bene prendersi tutto il tempo necessario per leccarsi le ferite. Il dolore può essere immenso, ma il tempo è davvero il miglior medico e tutto quello che bisogna fare è aspettare che si rimargini la ferita.

Scorpione: 4 quadrifogli - In casa ci sarà qualcosa da fare, inoltre, chi lavora o studia dovrà cercare di mantenersi sempre al passo.

Restare indietro rischierà di causare dei grossi danni. Potreste sentirvi più protettivi e sensibili verso coloro che vi stanno a cuore. Potreste anche scoprire di provare amore per una persona inaspettata. Ritroverete la pace interiore sistemando persino delle vecchie questioni. Non lasciate che la polvere si posi sui vostri sogni. Approfondite le vostre conoscenze e regalatevi una serata romantica con la persona che vi fa battere il cuore. La vita di tutti i giorni tende a farvi sentire sotto pressione.

Cancro: 4 quadrifogli - Avete perso la bussola di recente ma nei prossimi giorni l'energia sarà stellare e Marte vi renderà dei guerrieri instancabili. Nessuno riuscirà a battervi. Anche in amore sarete bellissimi e irresistibili.

Potrete puntare dritto su quella preda che vi fa battere il cuore, oppure fare un passo in avanti nella relazione di coppia. In ogni caso, sfruttate questo sprint per proteggere i vostri affetti, per migliorare la casa e per fare la differenza sul lavoro.

C'è chi vorrebbe maggiore entrate e occorrerà impegnarsi più a fondo, oppure assumere qualcuno per aumentare la produzione. In casa avrete molto di cui occuparvi, ma sarete felici e appagati. Il partner vi saprà coccolare come meritate e se non dovesse darvi ascolto, evitate rappresaglie infantili. Niente è meglio come una diplomatica comunicazione. Sfruttate la vostra empatia per conquistare punti con vicini, amici e parenti.

Ariete: 5 quadrifogli - Dovrete prestare attenzione alle cose che vi circondano e al vostro cuore.

Le stelle aumentano la concentrazione, quindi, nel lavoro e negli impegni quotidiani noterete una maggior scorrevolezza. Se non lo avete ancora fatto, riprendete in mano le abitudini che avete lasciato un po' andare nel corso dei mesi estivi. Tempo al tempo e riprenderete contatto con la quotidianità, oltre a predisporvi nel giusto 'mood' sentimentale. L'amore conta. Il cuore è caldo. Un semplice flirt o un'amicizia nata da poco potrebbero entusiasmarvi. Se siete impegnati, dovreste chiarire la vostra posizione.

Bilancia: 5 quadrifogli - Venere nel segno vi renderà diplomatici e abbaglianti. Difficilmente vi resisteranno e, se siete in coppia, potrete dettare voi le regole. Cercate solamente di non esagerare, altrimenti potreste ferire il partner.

Dubbi e indecisione sono pericolosi in quanto causa di frustrazione e rimpianti: banditeli dalla vostra vita insieme all'eccessiva timidezza. In famiglia c'è chi avrà bisogno del vostro parere o del vostro aiuto. Le amicizie risultano maggiormente spontanee. Coltivatevi ogni singolo giorno, sia a livello mentale che fisico. L'unico neo è l'aspetto di Marte in Cancro che potrebbe scompigliarvi l'animo causando tensione emotiva. Bilanciate lavoro e riposo, non spingetevi troppo al limite.

Capricorno: 5 quadrifogli - Tempo di riorganizzarsi e tutto riprenderà quota. Forse ancora vi sentite in modalità vacanza, ma dovreste cercare di darvi da fare e prepararvi al lungo autunno che vi attende. Non preoccupatevi, perché non vi annoierete, anzi.

Tra colleghi e superiori ritorna l'armonia grazie all'aspetto di Venere. Andrà bene anche il lato amoroso, con le coppie che ritrovano complicità e voglia di scatenarsi sotto le lenzuola. Se la vostra routine vi annoia, allora considerate una modifica intrigante. Nessuno vi obbliga a dire e fare sempre le stesse cose.

Pesci: 5 quadrifogli - Il settore professionale avrà i suoi momenti buoni e cattivi, dipenderà da come reagirete. A volte basta vedere un risultato negativo per scoraggiarsi del tutto. Cercate di non mollare la presa. Grandi soddisfazioni sono in arrivo per tutti coloro che persisteranno nei propri obiettivi. Non importa quanto tempo ci vorrà prima di uscire dal tunnel, ne varrà assolutamente la pena.

In famiglia e in amore occorrerà comunicare in maniera onesta. Cercate ispirazione attorno a voi, basta seguire un buon esempio per rialzarsi. L'autunno in arrivo sarà segnato da una grossa svolta generale che spariglierà ogni carta: fatevi trovare pronti a tutto.