La giornata di venerdì 13 settembre sta per arrivare e l'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni e la classifica decretando i segni in giornata fortunata.

La Vergine, top del giorno, in questo frangente risulta al primo posto nella classifica dello zodiaco. Ottimo il periodo anche per l'Ariete, il Toro e il Capricorno, trio insignito delle cinque stelline della buona fortuna. In stallo invece Gemelli, valutato in giornata negativa.

Previsioni zodiacali del 13 settembre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Che siate in coppia da tempo o all’inizio di una nuova avventura amorosa, giocatevi il tutto con la vostra inconfondibile originalità.

Sorprendete e incantate chi vi sta accanto, perché l'immaginazione è una delle armi più potenti in amore. Il vostro legame procede con la forza del vento in poppa, stabile e inarrestabile, nulla potrà scalfirlo. Per i single, la giornata promette incontri interessanti. Le opportunità amorose saranno a portata di mano, perciò siate pronti a coglierle senza esitazioni. Mostratevi aperti e predisposti a ricevere tutto ciò che di positivo la giornata ha in serbo per voi. Non trattenetevi sul lavoro: affrontate ogni momento con sicurezza, sapendo che le energie lavorano a vostro favore. Aprite la mente e sarete ricompensati in modi inaspettati.

Toro: ★★★★★. L'innata capacità di prendersi cura degli altri vi porterà a interessarvi di un problema del partner, contribuendo a risolverlo con il vostro prezioso supporto.

Grazie al vostro intervento qualsiasi altra difficoltà si ridurrà e la serenità tornerà a regnare nel rapporto, regalando emozioni inattese e una rinnovata armonia di coppia. Per i single, Giove amplificherà il vostro fascino e la bellezza naturale, rendendovi irresistibili. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, il cielo sarà dalla vostra parte: le opportunità d'incontrarla non mancheranno.

Le aspettative lavorative per questa giornata sono alte e non resterete delusi. Dimostrerete grande capacità nel riconoscere e cogliere al volo un’occasione favorevole, aprendovi la strada verso nuove e appaganti esperienze.

Gemelli: ★★. Se siete convinti che la persona accanto a voi sia quella giusta, è il momento di mettere da parte tutto ciò che vi allontana da quest'ultima, nonché tutto ciò che oscura mente e cuore.

Concedete spazio all'amore e lasciate che tutto il resto si sistemi da solo. Per i single, potrebbe essere una giornata di nostalgia, perché potreste ritrovarvi a pensare a qualcuno del passato con cui avete condiviso momenti felici. Riflettete su cosa potrebbe essere andato storto e come vi ha influenzato e, se potete, cercate di rimediare. Sul fronte lavorativo preparatevi a rimboccarvi le maniche: Mercurio non sarà particolarmente favorevole, stimolando poco sia l'ambizione che voglia di successo. Nel contempo potrebbero manifestarsi distrazioni e possibili errori.

Cancro: ★★★. Giornata poco promettente, valutata sottotono. Evitate di irrigidirvi sulle vostre solite posizioni, poiché questo potrebbe portare a conflitti con il partner: non riuscirete a trovare un terreno comune.

In qualche caso la troppa stanchezza renderà pigro ogni vostro buon intento. Allora, meglio evitare discussioni anche con famigliari, amici e colleghi: visto il periodo, potrebbero ulteriormente gravare sull'attuale situazione. Per i single, smettetela di basare tutto il presente sui ricordi del passato: la realtà è diversa, sicuramente migliore! Idealizzare un vecchio amore può influenzare negativamente la vita attuale. Organizzate il tempo lavorativo come meglio credete e gestitelo con attenzione. Alcuni appuntamenti potrebbero dover essere rinviati a causa di situazioni incerte: presto avrete l’opportunità di recuperare.

Leone: ★★★★. Con un piccolo sforzo, questo venerdì riuscirete a riportare la serenità nella vita di coppia e ristabilire l’equilibrio con il partner.

Il vostro pratico buon senso sarà fondamentale per recuperare un’intesa felice e armoniosa. In serata, vivrete momenti romantici e assai intimi con l'amato/a, creando una connessione perfetta. Per i single, una configurazione astrale favorevole vi regalerà un’ottima dose di buonumore, esaltando la vostra naturale predisposizione alla gioia. Questo cielo di settembre, altresì, vi offrirà un sostegno prezioso, permettendo di affrontare qualsiasi situazione con razionalità. Difendete le vostre idee prendendo eventuali decisioni con fermezza. I risultati positivi sul lavoro, arriveranno grazie alla vostra tenacia. Anche se la giornata non si preannuncia particolarmente rilassante, sarà comunque portatrice di gioie e soddisfazioni.

Vergine: 'top del giorno'. Il vostro slogan per la giornata di venerdì sarà "amare", con generosità e slancio, regalità e passione. Dimostrerete buone capacità in ogni aspetto della vita amorosa, lasciandovi cullare dall’intensità dei sentimenti. Con il partner, potrete godere di un’intesa completa, sia sul piano fisico che mentale. Il desiderio di scoprire sensazioni nuove indurrà qualcuno di voi a flirtare fuori dal menage di coppia: pensateci prima di rovinare una bella relazione. Per i single, dedicate la giornata a voi stessi e alla cura del corpo: un massaggio potrebbe restituirvi il buon umore e rinvigorire le energie fisiche e mentali. Il cuore potrebbe battere forte per qualcuno di recente conoscenza, permettendovi di lasciarvi trasportare da un raffinato sentimentalismo.

Nel lavoro, sarà il momento di dare una svolta alla vostra attività: valutate attentamente se cambiare lavoro e/o accettare eventuali nuove proposte. Nuove piccole entrate di denaro.

Oroscopo e stelle del 13 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★. L'oroscopo mette sul piatto della bilancia una giornata sottotono. Non si preannuncia come una passeggiata il periodo, pertanto ci sarà bisogno di lucidità per affrontare al meglio questa parte della settimana. In amore, le stelle invitano a fare i conti con la realtà, abbandonando illusioni che potrebbero complicare ulteriormente il quadro affettivo. Non è il momento di lasciarsi andare ai sogni, ma piuttosto di rafforzare i legami con gesti concreti.

Chi è single dovrà fare attenzione: gli astri non sembrano essere in armonia e si rischia di fare qualche passo falso. Cercare di recuperare con giustificazioni deboli o scuse non farà che peggiorare la situazione, rendendo difficile rimediare a eventuali errori. In ambito professionale, la fretta potrebbe essere una cattiva consigliera: è necessario mantenere la calma e non farsi prendere dall’impazienza. Un imprevisto potrebbe allungare i tempi in una situazione.

Scorpione: ★★★★. Il venerdì in arrivo si prospetta sereno, seppur con qualche piccola situazione o criticità da superare. In amore, troverete conforto nelle parole e nei gesti di chi vi è accanto. La presenza della persona amata sarà un balsamo per l'animo e contribuirà a risollevare il morale, che potrebbe essere stato messo a dura prova nei giorni precedenti.

Se siete single e state vivendo una storia che non vi soddisfa più, sarà il momento ideale per fare chiarezza e mettere le cose in prospettiva: a volte è meglio chiudere una porta per aprirne una nuova. Sul fronte lavorativo, la giornata sarà positiva: situazioni complesse che sembravano ormai irrisolvibili troveranno una soluzione inaspettata. Le stelle suggeriscono che il momento giusto per agire è arrivato, quindi non abbiate timore di prendere decisioni importanti.

Sagittario: ★★★★. Venerdì si prospetta piuttosto favorevole, sotto molti aspetti. Le energie positive di Venere e della Luna vi permetteranno di vivere l’amore con consapevolezza. La relazione si arricchirà di momenti profondi e l’intesa che sembrava perduta si rafforzerà nei sentimenti reciproci.

I single potranno godere di nuove opportunità per costruire legami affettivi solidi: la giornata sarà perfetta per approfondire conoscenze o per fare nuovi incontri che potrebbero portare a qualcosa di più. Sul piano lavorativo, Giove favorirà lo sviluppo di progetti interessanti e la risoluzione di situazioni delicate. Non mancheranno opportunità per mettere in luce il vostro talento, ciò contribuirà positivamente nel caso voleste concludere affari vantaggiosi. Sfruttate questa fase favorevole per dare impulso alle nuove iniziative.

Capricorno: ★★★★★. La giornata in analisi si prospetta piena di opportunità e di momenti positivi, sia in amore che nel lavoro. In campo affettivo, vi sentirete più aperti e dolci del solito, caratteristiche che non passeranno inosservate agli occhi della persona amata.

L’armonia e la complicità saranno protagoniste della giornata, regalando momenti indimenticabili e rafforzando il legame di coppia. Se siete single, sarà il momento di fidarsi del proprio istinto: incontrerete persone interessanti e saprete distinguere con facilità chi merita davvero di entrare nella vostra vita. A lavoro, la giornata si svolgerà in un clima di collaborazione e serenità. I rapporti con i colleghi miglioreranno sensibilmente, facilitando la riuscita di progetti comuni e rendendo l’ambiente più produttivo e stimolante.

Acquario: ★★★★. Il quinto giorno dell'attuale settimana si preannuncia dinamico e pieno di sorprese. Un’evoluzione positiva vi accompagnerà per gran parte del tempo.

In amore, però, sarà necessario fare attenzione a piccoli conflitti che potrebbero trasformarsi in discussioni più serie. Il consiglio è di non lasciarsi trasportare dall’impulsività e di lavorare sul dialogo, rinnovando l’intesa con gesti semplici ma significativi. Single, soprattutto questo venerdì sera, non chiudetevi in casa ma uscite con gli amici. Non si sappia mai, se sarete fortunati potreste fare un incontro "galeotto". Il periodo sarà vincente anche per far breccia nel cuore di chi vorreste amare. Sul lavoro, sarete molto attivi e pronti a risolvere questioni complesse con spirito intraprendente. Capacità ed esperienza emergeranno chiaramente, portando a risultati soddisfacenti.

Pesci: ★★★★. Venerdì sarà una giornata dalle due facce: inizierà con un’energia positiva, ma potrebbe riservare qualche piccola difficoltà nel corso del pomeriggio. In amore, troverete nella persona amata un porto sicuro, un rifugio dove poter ricaricare le batterie e ritrovare la serenità. Il consiglio delle stelle è di godervi ogni momento di intimità: vi aiuterà a superare eventuali difficoltà che potrebbero sorgere nel corso della giornata. Per i single, ci saranno molte occasioni per fare nuovi incontri: il fascino sarà dalla vostra parte e potrete attirare l’attenzione di chi vi interessa, ma spetterà a voi decidere come muoversi. Nel lavoro, il periodo potrebbe iniziare in modo un po' lento, perciò non fatevi scoraggiare: con la giusta concentrazione, riuscirete a portare a termine tutti gli impegni, anche quelli più gravosi. Mantenete la calma e pensate positivo.