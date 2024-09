L'oroscopo del 28 settembre è pronto a dare voce alle previsioni zodiacali di inizio weekend. In evidenza nella giornata di sabato, il Sagittario, dieci in pagella. Sotto i riflettori della positività anche altri tre segni: Toro, Scorpione e Scorpione, avvalorati in classifica con cinque stelle, seppur con lievi differenze quantificate rispettivamente con voto 9, voto 8,5 e voto 8. Per Gemelli e Capricorno si profila un giorno poco affidabile, per cui entrambi posizionati in coda alla scaletta del giorno.

Previsioni zodiacali e pagelle del 28 settembre, ultimi sei in classifica

12 - Gemelli: ★★. "Chi dorme non piglia pesci" non è mai stato più vero per voi. È il momento di aprire gli occhi e riconoscere le reali potenzialità per rendere la relazione stabile e duratura. A volte un semplice abbraccio è il modo più efficace per esprimere amore e vicinanza. Per i single ricordate che la calma è la virtù dei forti: non abbiate fretta di raggiungere risultati. Anche se al momento potreste sentirvi insoddisfatti rispetto a qualcuno che vi interessa, aspettate pazientemente che i tempi siano maturi prima di fare il prossimo passo. Sul lavoro evitate decisioni impulsive. Non agite d’istinto senza prima riflettere: la fretta potrebbe portare a errori di cui potreste pentirvi.

Voto 5.

11 - Capricorno: ★★. Sabato 28 settembre potrebbe iniziare in modo un po' lento e confuso, con qualche nuvola all’orizzonte: non scoraggiatevi! Le stelle saranno indecise e trasferiranno su di voi parte della loro instabilità, creando un clima incerto soprattutto per quanto riguarda la sfera affettiva. In ambito sentimentale, fate attenzione alle reazioni del partner: le solite divergenze rischiano di riaccendersi, soprattutto se si tratta di vecchi contrasti mai risolti.

Evitate le discussioni inutili e siate pronti a dialogare con pazienza, perché non sempre le intenzioni trovano il giusto sfogo. Sul fronte professionale, ci sarà spazio per nuove possibilità: un’opportunità inattesa potrebbe aprirsi grazie al sostegno di qualcuno che stimate. Siate vigili e non fatevi sfuggire il momento propizio.

Voto 5,5.

10 - Ariete: ★★★. Il partner potrebbe mostrarsi piuttosto combattivo, questo primo giorno di weekend, mentre voi, particolarmente sensibili in questo periodo farete fatica a reagire. Rischierete così di assorbire il colpo senza difendervi, lasciando che emozioni intense, magari non comprese, vi travolgano. Per i single, se cercate un rapporto più armonioso, sarà fondamentale trovare prima la serenità dentro di voi. È importante ricordare che non potete aspettarvi da una relazione ciò che non siete disposti a costruire voi stessi. Parlando di lavoro, la forza risiede nel sapersi relazionare con i colleghi. Per questo, la scelta più saggia sarà quella di formare alleanze solide e fare il possibile per evitare conflitti inutili.

Voto 6.

9 - Cancro: ★★★. Il vostro stato d’animo in questo fine settimana potrebbe farvi cadere in una profonda ansia, offuscando la lucidità. Quindi prestate attenzione alle reazioni del partner, che potrebbe risentirsi, soprattutto se non vi conosce ancora a fondo. Per i single, l'interazione con gli amici potrebbe sembrare meno vivace del solito, lasciandovi con la sensazione di una vita sociale monotona e priva di stimoli. Anche in famiglia, i dissapori potrebbero prevalere, rendendo difficile ristabilire quell'armonia che tanto desiderate. Sul fronte lavorativo, vi troverete di fronte a troppe questioni da risolvere in tempi ristretti. Cercare di affrontarle da soli sarà complicato, quindi, saggio ingegnarsi nel trovare validi supporti.

Voto 6.

8 - Acquario: ★★★★. Sabato 28 settembre si preannuncia piuttosto tranquillo, senza eccessi o colpi di scena particolari. La presenza della Luna in Leone potrà essere un’alleata, anche se l’opposizione di qualche astro non di parte creerà qualche attrito. Vi troverete a fare i conti con questioni che richiederanno pazienza e tatto, soprattutto in ambito sentimentale. Chi ha attraversato turbolenze nella vita di coppia dovrà agire con calma e diplomazia, cercando di non cadere in inutili provocazioni. Nel campo professionale, le energie potrebbero essere meno incisive del solito, rendendo le normali attività più faticose. Non esagerate, riservatevi dei momenti di relax per evitare di esaurire le forze.

Voto 7.

7 - Vergine: ★★★★. La vita di coppia sarà per voi fonte di grande soddisfazione, specie in questo primo giorno di fine settimana. Con il partner troverete un'intesa perfetta, soprattutto quando si tratterà di scegliere attività da fare insieme, come per esempio cucinare fianco a fianco; ciò rafforzerà ulteriormente il legame portando sollievo se aveste in corso dispute. Single, è tempo di rispolverare i sogni e desideri, che forse avete messo da parte ultimamente. La buona notizia è che tutto sembra volgervi a favore: dovrete solo riprendere il controllo di alcune situazioni e, nel contempo, apprezzare ciò che già avete. In ambito professionale, i risultati parleranno da soli: dimostrerete di essere dei buoni lavoratori.

Continuate a credere fermamente nelle vostre capacità! Voto 7.

Le prime sei posizioni con i voti in pagella, Leone al quarto posto

6 - Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo di sabato preannuncia un giorno sereno per molti di voi, con poche complicazioni e un’atmosfera armoniosa grazie al sostegno di Saturno e Plutone. Il buon legame tra questi due pianeti offrirà protezione e stabilità, donandovi un senso di equilibrio. In ambito affettivo, avrete buone possibilità di risolvere piccoli malintesi con il partner o con persone vicine. Se vi siete sentiti trascurati ultimamente, oggi avrete modo di recuperare un po’ di intimità e condivisione. In campo professionale, invece, non ci sono grandi novità all’orizzonte, ma la stabilità vi consentirà di affrontare con serenità anche i compiti più noiosi.

Non trascurate, però, i dettagli: ogni cosa fatta bene potrà aprire nuove porte. Voto 7.

5 - Pesci: ★★★★. In primo giorno di weekend sarà una giornata ordinaria, senza particolari alti o bassi, ma con qualche tensione nascosta. L’asse tra Venere e Saturno non sarà facile da gestire e Marte a diversi nativi di prima decade potrebbe mettere un freno a qualche progetto. In campo affettivo, l’armonia potrebbe vacillare: se avete percepito un certo distacco, questo è il momento di cercare di essere più presenti e di mostrare il vostro affetto senza riserve. Rinnovate il legame con piccoli gesti o parole sincere, alimentando il rapporto con il partner. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, le solite difficoltà non mancheranno, specialmente se non sentiste gratificazione in quello che fate.

Pazientate e usate questo periodo per pianificare con calma i prossimi passi. Voto 7,5.

4 - Leone: ★★★★★. Avrete tutte le carte in regola per raggiungere il tanto desiderato successo in amore. Questo, infatti, è un periodo di stabilità, sia per le coppie consolidate sia per quelle appena nate, con una piacevole altalena di emozioni che vi guiderà verso un rapporto armonioso. Single, è il momento perfetto per amare e lasciarsi amare. Potrebbe addirittura scoccare un colpo di fulmine inaspettato, destinato a trasformarsi in qualcosa di molto serio. Abbiate fiducia nel destino, e tutto si risolverà per il meglio. Sul lavoro, chi ha puntato sulla vostra professionalità si aspetta molto da voi. Non deludete chi vi ha dato fiducia e libertà di movimento.

Avanzate con fierezza e sicurezza, ricordando sempre il vostro valore. Voto 8.

3 - Scorpione: ★★★★★. Sabato 28 settembre sarà una giornata dinamica e costruttiva, con buone opportunità per appianare vecchie tensioni e rimettere in sesto la vita sentimentale. La Luna vi sosterrà con energia positiva, consentendovi di chiarire malintesi passati e di riconnettervi con la persona amata. Se avete avuto dissapori o se qualche comportamento del partner vi avesse lasciato perplesso, da oggi troverete le parole giuste per ricomporre il legame e riportare serenità. In ambito professionale, però, fate attenzione a evitare battibecchi con colleghi poco collaborativi: mantenetevi su un piano superiore, concentrandovi su ciò che conta davvero.

La calma e la lucidità saranno le chiavi del successo. Voto 8,5.

2 - Toro: ★★★★★. Concentrate tutte le vostre energie sull'amore, e ne sarete ampiamente ricompensati, con tanto affetto e attenzioni da parte del partner. Scoprirete la bellezza di condividere momenti speciali con lui/lei, il che vi darà una profonda sensazione di appagamento. Se siete alla ricerca dell’amore, i pianeti saranno dalla vostra parte: con il favore di Giove, il fascino sarà irresistibile e vi sentirete a vostro agio nei nuovi contesti sociali, pronti a far scintille. Sul fronte economico, una sorpresa inaspettata vi farà sorridere e migliorerà il vostro umore. Anche chi ha dei crediti da riscuotere potrebbe finalmente vedere dei risultati concreti.

Voto 9.

1 - Sagittario: "top del giorno". Pronti a dominare la partenza del nuovo weekend? Sabato 28 settembre infatti sarà caratterizzato da un'atmosfera altamente positiva. Le stelle vi sosterranno nel raggiungere gli obiettivi, senza stress e con leggerezza. In ambito affettivo, sia che siate impegnati in una relazione consolidata o alla ricerca di nuove emozioni, le stelle consigliano di essere preparati a esplorare nuove vie. Lasciate andare ciò che non serve più e puntate su un rinnovamento: porterà certamente benefici. Se vi sentiste bloccati, questo è il momento di liberarsi delle zavorre. In campo professionale troverete soluzioni brillanti per risolvere questioni con i colleghi. Avrete presto risultati tangibili. Voto 10.