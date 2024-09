L'oroscopo del 4 settembre predice un mercoledì tutto all'insegna della Luna in Bilancia e Marte in Cancro. Assai positivo il giro di boa infrasettimanale in primis per Bilancia, primo in classifica e superfavorito in amore e nel lavoro. Giornata dalle mille possibilità anche per Leone, Scorpione e Pesci, mentre il Cancro avrà una bella gatta da pelare a causa dell'arrivo di Marte nel proprio settore.

Previsioni zodiacali del 4 settembre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Giornata abbastanza positiva con i soliti alti e bassi, tuttavia facili da mettere in sicurezza.

Ritroverete un appeal molto più profondo del solito e una buona condivisione emotiva, ovviamente più intensa con la persona che avete accanto. Riuscirete a esplorare e comprendere con facilità alcune delle vostre strane paure, o quelle debolezze di carattere che tanto vi angustiano. Se siete single, nuove conoscenze vi arricchiranno la vita, potreste riavvicinarvi a una persona del passato scoprendo insieme aspetti inediti. Potrebbero nascere altresì nuove attrazioni, che si andranno concretizzando man mano, gradualmente. Sul lavoro, potrebbe essere il momento di prendere una decisione per il futuro. Anche perché le occasioni professionali non mancheranno e voi potrete sicuramente approfittarne.

Toro: ★★★★. Periodo indicato dall'Astrologia certamente buono, non all'altezza di una previsione a cinque stelle ovviamente. Sarà un momento favorevole per l'amore, caratterizzato da un'intensità di passionalità e sensualità che non sperimentavate da tempo. Le coppie consolidate godranno di una fase di profonda sintonia, il che rafforzerà ulteriormente l'attuale legame.

Per i single: sentitevi liberi di immergervi nel vostro mondo interiore, lasciando che le emozioni vi conducano in territori inesplorati. Abbandonatevi all'immaginazione e condividete con gli altri il vostro spirito leggero e spensierato. Le attività di scambio e comunicazione, sul lavoro, saranno particolarmente vantaggiose.

Avrete un'eccezionale capacità di far valere le vostre idee, migliorando i risultati.

Gemelli: ★★★. Giornata campale, quasi completamente sotto un fastidioso sottotono. Potreste essere assorti da altri pensieri, rischiando di trascurare il partner: un errore che potrebbe costare assai caro! L'amato/a, sente la mancanza di attenzione che, soprattutto ultimamente, sembra scarseggiare sempre più. Diciamo che in tanti, forse, non avete avuto il tempo materiale da dedicare alla persona amata - non è certo una giustificazione, intendiamoci! Se siete single, l'umore non sarà dei migliori e anche il vostro corpo ne risentirà. È fondamentale prendersi il tempo necessario per recuperare le energie. Tenete sotto controllo i problemi, evitate arrabbiature inutili e cercate di dormire di più.

Sul lavoro, se avete commesso un errore, è importante assumersi immediatamente le proprie responsabilità. In certi casi, l'orgoglio può solo peggiorare la situazione e mettere a rischio la credibilità.

Cancro: ★★★. Poco positivo questo mercoledì, segnato dall'ingresso di Marte nel segno. Non potendo fare altro, approfittate del momento per aprirvi di più e magari condividere i vostri stati d’animo e le preoccupazioni che in questi giorni vi stanno appesantendo. Pensate a nuovi modi di interagire con il partner, ovvero che possa permettervi di esprimere liberamente ciò che sentite. Cercate di creare un legame quanto più profondo e sincero possibile. Se siete single, potreste non crederci, ma il disordine intorno a voi può generare stress!

Prendetevi un momento per riordinare l’armadio, la cucina ed eliminate ogni oggetto inutile: di certo creerete un ambiente più salubre e sereno. Nel lavoro, cercate di mantenere la concentrazione, trascorrendo la giornata con un atteggiamento positivo. Le preoccupazioni che vi hanno offuscato la mente si dissolveranno presto, lasciando spazio a una maggiore chiarezza.

Leone: ★★★★★. Terza giornata della settimana valutata ottima su ogni fronte. Non abbiate timore delle storture della vita, ma siate positivi sempre e comunque. Quando siete con la dolce metà, poi, di certo vi sentite capace di cavarvela in ogni situazione della vita. L'amore che condividete vi aiuterà a superare qualsiasi negatività e a trovare forza nei momenti difficili.

Se siete single, grandi cambiamenti stanno per arrivare e influenzeranno ogni aspetto della quotidiana esistenza. Abbiate fiducia: l'universo sarà dalla vostra parte, presto il cuore tornerà a battere forte. Forse già dalla prossima settimana incontrerete una persona speciale che vi condurrà verso sentieri colmi di dolci sensazioni. Nel lavoro, è il momento perfetto per iniziare a operare su quei sogni che avete tenuto nel cassetto per troppo tempo. Meritate il meglio del meglio, non dimenticatelo mai.

Vergine: ★★★★. Per molti nati sotto questo segno, questo mercoledì si profila potenzialmente all'altezza delle attese, siano esse legate ai sentimenti, alla famiglia piuttosto che alle amicizie.

In amore costruirete un’intesa invidiabile: in coppia, grazie all'aspetto benefico della Luna, vi arriverà quell’adattabilità e quel senso di partecipazione da sempre desiderato; quello che ci vuole per far funzionare splendidamente l’unione. Single, vi sentirete pronti per vivere nuove avventure amorose e mostrerete il lato migliore di voi. Grazie a una carica di energia invidiabile, sarà il giorno della riscossa per tanti di voi, un trampolino di cui poter approfittare. Parlando di lavoro, siete ottimisti per natura e non vi lascerete certo prendere dal panico di fronte a una scelta importante. Date retta al vostro intuito: state per concludere qualcosa di importante.

Oroscopo e stelle del 4 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: 'top del giorno'. L'Oroscopo annuncia a gran voce l'ingresso della Luna nel vostro settore. Questo mercoledì sarà all'insegna della serenità e della dolcezza nei legami sentimentali. Finalmente potrete vivere momenti di pura felicità con la persona che amate, godendovi ogni istante come se fosse un prezioso dono. Lasciatevi trasportare dall'affetto, senza pensare a nulla di negativo. Per chi è ancora in cerca dell'anima gemella, la giornata porterà sensazioni meravigliose e spingerà verso nuove esperienze. Seguite il richiamo del cuore, senza rimpianti. Sul fronte lavorativo, la giornata scorrerà senza intoppi e potrete ottenere risultati notevoli dalle vostre attività quotidiane.

Il vostro impegno verrà riconosciuto, portando soddisfazioni e guadagni.

Scorpione: ★★★★★. Giornata di mercoledì senza nessuna controindicazione: tutto - o quasi - filerà liscio. La settimana perciò continuerà all'insegna di una giornata serena e pacifica. Nei legami affettivi, la persona al vostro fianco sarà finalmente soddisfatta e apprezzerà i vostri sforzi. Dopo un periodo di stanchezza, ritroverete l'intesa perfetta tra passione e sentimento, rendendo la giornata (e la serata) particolarmente romantica. Se invece siete senza un partner, sfruttate questo buon momento per riflettere sugli errori del passato e migliorare il vostro approccio con chi sapete. La capacità di seduzione potrà risvegliarsi, portando nuove possibilità in ambito sentimentale.

Sul piano professionale, vi troverete ad affrontare una questione complessa. Considerate tutte le opzioni e cercate soluzioni creative. Questo permetterà di acquisire una visione chiara, risolvendo il problema alla radice.

Sagittario: ★★★★. Un buon periodo si appresta ad arrivare, con poche incombenze e abbastanza positività su cui poter contare. Questo mercoledì potrebbe portare un pizzico di fortuna persino in una situazione in stallo da tempo. Nei rapporti affettivi, il partner sarà particolarmente attento alle vostre esigenze, offrendovi coccole e tanto supporto. Lasciatevi cullare da questa infinita dolcezza, abbandonando ogni dubbio o timore. Per chi è single, l'apprezzamento di una persona che conoscete da tempo vi farà sentire lusingati.

Scoprirete di avere molto in comune e, frequentandovi, potreste trovare un linea affettiva in comune e assai speciale. Non esitate a esplorare questa nuova possibilità. In ambito lavorativo, una futura collaborazione potrebbe portare benefici economici. Sfruttate questa opportunità per dare una spinta positiva a finanze e progetti.

Capricorno: ★★★★. Voglia di fare abbastanza buona, a parte una situazione in fase risolutiva. La giornata di mercoledì vi offrirà, nella maggior parte dei casi, un periodo tranquillo, in attesa di un giovedì ancora più favorevole. Nei rapporti di coppia, finalmente riuscirete a esprimere appieno i vostri sentimenti, trovando felicità e serenità insieme alla vostra dolce metà.

Mettete da parte l'ostinazione e vedrete che tutto andrà per il meglio. Se siete alla ricerca di un nuovo amore, una persona conosciuta recentemente potrebbe sorprendervi con una proposta inaspettata e intrigante. Accogliete questa novità con entusiasmo, senza titubare più di tanto. Nel contesto professionale, le capacità intuitive e creative saranno fondamentali. Sfruttate al massimo queste qualità per ottenere vantaggi e raggiungere traguardi.

Acquario: ★★. Giornata decisamente poco favorevole per voi nati sotto il segno dell'Acquario. Molti di voi, ovviamente con un ascendente presente nel gruppo dei primi in scaletta, risentiranno meno del periodo negativo. L'attuale situazione astrale richiede cautela, soprattutto in campo sentimentale. Evitate di prendere iniziative azzardate e concentratevi sulla pianificazione del futuro. Questo mercoledì sarà meglio non fare passi rischiosi, poiché potrebbero avere conseguenze indesiderate. Attendete qualche giorno, quando le stelle saranno più favorevoli. Se siete single, una sorpresa potrebbe arrivare da una persona del Toro o del Sagittario, ma l'esito è incerto. Siate preparati a qualsiasi evenienza. Al lavoro, evitate discussioni compromettenti e mantenete un profilo basso, specialmente in presenza di colleghi. La prudenza sarà la vostra migliore alleata.

Pesci: ★★★★★. La giornata di mercoledì sulla carta risulta facile facile, con buone possibilità di centrare un ottimo obbiettivo in campo sentimentale oppure in campo lavorativo. Le stelle quindi saranno decisamente dalla vostra parte, con la Luna in Bilancia ben disposta a concedere aiuto. Questo mercoledì sarà il momento perfetto per organizzare la giornata e puntare a grandi soddisfazioni. Nei rapporti di coppia, godrete di una sintonia eccezionale, con dialoghi aperti e una forte complicità. Evitate di lasciarvi prendere dalla nostalgia del passato e concentratevi sul presente, che ha molto da offrire. Per chi non è legato a una relazione, ci saranno momenti indimenticabili con gli amici e, chissà, poter anche incontrare qualcuno di speciale. Nel lavoro, la giornata sarà ricca di opportunità. Esprimete le idee migliori e approfittate delle energie positive che gli astri vi riservano per avanzare nei vostri progetti.