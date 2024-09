L'oroscopo del cinque settembre è caratterizzato da un movimento astrale intrigante per la Bilancia che conquista il primo posto mentre in coda alla classifica c'è l'Ariete. Queste 24 ore permetteranno al Cancro di rinsavire e ai Gemelli di riprendersi. Amore, lavoro, vita sociale e denaro, approfondiamo le previsioni e relativa classifica decrescente.

Gli ultimi classificati secondo l'oroscopo del giorno

Ariete - 12° - Non si può vincere una battaglia senza lottare, quindi è essenziale impegnarsi con determinazione in tutto ciò che si fa. Anche se in questo periodo potreste sentirvi apatici e privi di motivazione, è fondamentale concedersi il tempo necessario per ritrovare l’energia e la voglia di fare.

Del resto ancora ripensate ad un sentimento vissuto nelle settimane agostane, oppure alle giornate serene e piene di divertimento che oramai fanno parte dei vostri ricordi. Anziché volgere lo sguardo sul passato, voltate pagina.

Una persona vi offrirà tutto il supporto desiderato e questo gesto vi appagherà, facendovi capire che non siete soli. Un nuovo capitolo della vostra vita potrebbe essere imminente e questo rappresenta una buona occasione per rinnovare le vostre prospettive. Mantenete alto il morale e affrontate con coraggio le sfide che vi attendono, basta compiere un'azione alla volta.

Acquario - 11° - Da tempo state aspettando che tutto si sistemi da sé, che la calma torni a regnare nella vostra quotidianità e che magari si riaccenda la fiamma della passione.

Il mondo è in costante cambiamento. Cercare di resistere a queste trasformazioni può rivelarsi inutile. Abbracciare le novità seguendo la corrente, al contrario, sarà la chiave per affrontare con successo le situazioni che si presenteranno.

In amore, il rapporto di coppia appare stabile, anche se a volte potrebbero sorgere dei dubbi e incomprensioni.

C'è sicuramente bisogno di innovare questo settore ma se nessuno dei due si impegna sarà un'ardua impresa. La giornata potrebbe essere arricchita da nuove esperienze culinarie o da una piacevole uscita per fare acquisti. Per chi è single, sono possibili nuovi incontri ma è importante rimanere prudenti e attenti a ciò che vi circonda.

Toro - 10° - Siete noti per essere dei grandi lavoratori, sempre pronti a dare il massimo in ogni situazione. Tuttavia, è importante non esagerare e ricordarsi di dedicare del tempo anche ad attività che vi fanno sentire vivi e soddisfatti. In questo periodo, potreste sentirvi ostacolati da qualcosa o qualcuno che sembra mettere i bastoni tra le ruote. È quindi necessario cercare maggiore libertà d'azione e costruire un ambiente di fiducia intorno a voi. Forse non vi sentite adeguatamente supportati dalla famiglia, dal partner o nell’ambito lavorativo. Tuttavia, con un po' di pazienza e determinazione, ogni problema può essere risolto, permettendovi di ritrovare la serenità e la stabilità che desiderate.

Vergine - 9° - Un giovedì all'insegna del relax potrebbe essere ciò di cui avete bisogno, magari con una pizza e delle patatine in compagnia di amici o familiari. Stare soli non tanto vi piace, soprattutto se avete sofferto in passato e ancora adesso non ne siete usciti. Settembre è un mese che vi si addice particolarmente, pieno di sfide e di questioni in sospeso da affrontare. Una crisi esistenziale potrebbe mettervi alla prova. Vi trovate in una fase di attesa, aspettando che qualcosa di importante accada. Prendetevi il tempo per godere delle piccole gioie quotidiane e ricaricare le batterie per affrontare al meglio ciò che vi attende. Presto potreste dover viaggiare molto e rivedrete la persona che vi fa battere il cuore ma che per un motivo ignoto non riuscite a dichiararvi.

I segni zodiacali nella media

Sagittario - 8° - Agosto vi ha regalato momenti intensi e vivaci, ma forse in quel periodo avete perso di vista alcune buone abitudini, lasciandovi andare alla trasandatezza. Non preoccupatevi, con il tempo riuscirete a rimettere ogni cosa al suo posto. Questo potrebbe essere il giorno giusto per lasciarvi guidare dal destino, esplorando nuovi percorsi e ampliando i vostri orizzonti. Iscrivetevi a corsi interessanti, coltivate nuove amicizie e apritevi a delle esperienze diverse. Un cambiamento generale nella vostra vita potrebbe portare una ventata di freschezza e novità.

In amore, i single potrebbero incontrare qualcuno di speciale, mentre chi è già impegnato potrebbe vivere un momento di incertezza: è consigliabile non affrettare le cose e lasciare che il tempo faccia il suo corso.

Scorpione - 7° - In questo periodo avete molte cose in ballo, ma riuscirete a gestirle con la vostra consueta capacità di controllo. La giornata si prospetta serena, priva di preoccupazioni e di complicazioni. Piuttosto che rincorrere il passato, imparate ad accettare i cambiamenti come parte naturale della vita. Alcuni di voi potrebbero essere alle prese con decisioni importanti, come un trasferimento o una ristrutturazione. E c'è anche chi è indeciso fra due amori. Puntate al massimo, male che vada otterrete il minimo. Fate spazio al nuovo che verrà entro la fine dell'anno e siate aperti alle opportunità che il futuro ha in serbo per voi.

Capricorno - 6° - Le previsioni per questa giornata profumano di amore e di relazioni sociali.

Dopo un inizio difficile della settimana, il weekend in arrivo vi donerà energia e tanta voglia di rimettervi in gioco. Questo potrebbe essere il momento del riscatto, il periodo in cui riuscirete a ottenere ciò che desiderate, sia nel lavoro che nelle vostre relazioni. L’estate che avete appena vissuto è stata intensa, piena di emozioni e di avventure, tuttavia è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno e andare avanti.

Affronterete un nuovo capito di vita e ne sarete gaudenti. Cercate di credere in voi stessi. Mettete alla prova le vostre capacità e non abbiate paura di prendere delle iniziative azzardate. Nella vita ci vuole anche la giusta dose di rischio. In amore, potrebbe esserci una svolta importante.

Pesci - 5° - Questa giornata segna il ritorno di un equilibrio che sembrava perduto. Finalmente avrete l'opportunità di rimettere in ordine le questioni rimaste in sospeso durante i mesi estivi. Avete speso un po' di soldi o forse dovrete farlo a breve ma cercate di mantenere la calma e di non perdere la pazienza. Settembre sarà un mese pieno di impegni e di sfide, anche per chi è disoccupato o in cerca di nuove opportunità. Tuttavia, con il giusto atteggiamento, riuscirete a trovare il vostro ritmo e a gestire al meglio le situazioni che si presenteranno. La serata di giovedì potrebbe riservarvi momenti di serenità e di relax, perfetti per ricaricare le energie.

I top del giorno

Gemelli - 4° - Per voi Gemelli è in corso una ripresa, anche se potrebbe essere così graduale da risultare quasi impercettibile.

L'aria fresca di settembre sembra aver ravvivato le vostre idee, riportandovi l’ispirazione perduta e la voglia di esplorare le novità. Se avete attraversato un momento difficile, come la perdita del lavoro, un lutto, o una separazione, presto potrete ritornare in carreggiata a patto di essere disposti a ricominciare anche da zero. Non dimenticate che a volte un passo indietro può permettere di farne due in avanti. Prendete questo tempo per riflettere su ciò che è veramente importante e per pianificare con cura i prossimi passi da compiere. L'amore è forte, le coppie si amano.

Cancro - 3° - L'Oroscopo parla di una giornata di rinsavimento, con una nuova energia che tornerà a scorrere in voi.

Non tutti i nativi di questo segno stanno attraversando un periodo facile, ma è importante ricordare che la vita è fatta di alti e bassi. Si sale e si scende. Non esistono scorciatoie. Il vostro ottimismo e la voglia di darvi sempre da fare vi saprà condurre verso nuovi panorami inesplorati. Il 2025 sarà l'anno della vostra crescita professionale e spirituale. Non si vive solo di lavoro e casa: ci sono anche le passioni, gli hobby, l'amore e gli affetti personali, che meritano di essere coltivati e vissuti appieno. Cercate di gustarvi ogni momento del presente, poiché essere vivi è già di per sé un dono preziosissimo. Durante la giornata, qualcosa o qualcuno potrebbe darvi molto da pensare. Potrebbe arrivare una notizia importante, o potreste decidere di iniziare un nuovo progetto che darà una svolta positiva alla vostra vita.

Leone - 2° - Nuovi canali di comunicazione si apriranno in questa splendida giornata, portando con sé una rinnovata energia e una voglia di reagire. Il weekend sta per arrivare e con esso un'ondata di motivazione che vi spingerà a organizzarvi per divertirvi un po'. Investite del tempo per rafforzare i vostri punti di forza e per abbandonare tutto ciò che vi frena nella vita. Se volete uscire da una situazione difficile, dovreste fare il primo passo. Lavorate per migliorare la vostra qualità di vita e circondatevi di armonia. Entro la prossima settimana, potrebbero verificarsi delle svolte significative, anche dal punto di vista finanziario, e che vi permetteranno di guardare al futuro con maggiore serenità.

Per quanto riguarda l'amore, in queste 24 ore potrebbe incontrare uno sguardo seducente oppure rivedere quella persona che vi è sempre piaciuta.

Bilancia - 1° - Questa sarà un’altra giornata vincente per voi. È il momento di focalizzarsi su ciò che è veramente importante e di eliminare tutto ciò che è superfluo e dannoso. In questo periodo della vostra vita, è necessario un profondo rinnovamento. Grandi progetti e avventure emozionanti sono in arrivo. Siate pronti a cogliere ogni opportunità e a sfruttare al meglio le vostre capacità. Anche dal punto di vista finanziario tutto andrà a gonfie vele. In amore dovreste organizzarvi per una partenza di coppia o per fare qualcosa che riaccenda il sentimento che ha rischiato di spegnersi nel corso dell'estate.