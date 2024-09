L'oroscopo dell'8 settembre è pronto a svelare che giornata aspettarsi dalle stelle, soprattutto a livello sentimentale, sociale e professionale. La regina della classifica odierna è il Cancro che trae appagamento e positività dalle stelle. Oltre a questo segno d'acqua, la fortuna abbraccerà anche i nati della Bilancia. La Luna in Scorpione ha un'influenza molto forte sulle emozioni e le dinamiche personali. C'è voglia di trasformazione nell'aria, di dare una bella scossa alla propria vita. All'ultimo posto spicca il Capricorno che avrà a che fare con delle complessità e non dovrà farsi importunare dall'ansia e dallo stress.

Previsioni zodiacali del giorno 8 settembre e posizioni: Cancro regina della classifica

Capricorno: 12° posto. Questa domenica è descritta come una giornata abbastanza complessa ma niente panico. Fasciarsi la testa prima di rompersela è inutile, così come lo è piangere sul latte versato. Se c'è stato un problema nei giorni passati, non fatevi cogliere impreparati dallo stress e dall'ansia. A volte l'attacco è la miglior strategia. Come segno abituato a superare gli ostacoli, vi troverete ad affrontare certe situazioni che sembreranno andare tutte nel verso sbagliato. Potreste sentire il desiderio di isolarvi, di scappare il più lontano possibile da tutto e tutti.

Come vi voltate spunta un problema: non ne potete davvero più.

Bandite questo atteggiamento pessimista e cercate qualcuno che vi supporti in questo difficile periodo. Prendete in considerazione l’idea di fare una passeggiata all’aria aperta per alleviare lo stress. Certe volti, stare soli è il modo migliore per rigenerare l'equilibrio interiore. In amore, è giusto proteggere i propri spazi ma fate attenzione a non trascurare troppo il partner.

Se non vi sentite apprezzati dalla vostra metà, è il momento di prendere decisioni importanti perché non potete andare avanti in questo modo. I single non devono fare l'errore di accontentarsi.

Acquario: 11° posto. L'Oroscopo del giorno, quello di domenica 8 settembre, avverte che la mattinata potrebbe partire con il freno a mano tirato.

Significa che dovrete mettere in conto qualche difficoltà e che il vostro umore potrebbe farne le spese. Tuttavia, è importante mantenere il controllo per evitare tensioni e litigi. C'è di buono che rispetto alle ultime settimane vi state riprendendo a livello mentale, per cui siete meno apatici e nostalgici. Pronti ad affrontare il resto dell'annata con lo spirito di un guerriero. Davanti alle sfide saprete quale arma impugnare e davanti ai traditori non farete sconti. Le stelle invitano a concentrarsi sulle proprie passioni, poiché queste vi aiuteranno a superare ogni difficoltà. È possibile che vogliate rinnovare il vostro look con una visita dal parrucchiere o dall'estetista ma non è da escludere nemmeno una bella sessione di shopping o una semplice chiacchierata con delle amicizie fidate.

Ariete: 10° posto. La giornata si presenta con qualche imprevisto, destinato a scatenare tensioni, specialmente con persone care o familiari. Non lasciate che i malintesi abbino la meglio su di voi, piuttosto cercate di risolvere eventuali conflitti e fraintendimenti. Non andate a dormire arrabbiati. Ogni problema ha una soluzione: spetta esclusivamente a voi trovarla. Se proprio non riuscite a darvi da fare, perché magari state male, chiedete a qualcuno di aiutarvi. Per quanto riguarda l'amore, i single sembrano ripensare a quella persona conosciuta nel corso dei mesi estivi. Non createvi false illusioni e tenete il vostro cuore sgombro perché entro la fine del 2024 potrebbe arrivare la vostra anima gemella.

Se siete già in una relazione, a breve prenderete parte ad un grosso evento emozionante e memorabile. Attenzione a dove metterete i piedi e non distraetevi tra i fornelli o alla guida.

Sagittario: 9° posto. La malinconia che vi ha accompagnato di recente si farà meno asfissiante nei vostri cuori. I ricordi dell'estate ormai andata, saranno custoditi nei meandri della memoria e volterete finalmente pagina. Aspettatevi una domenica noiosetta e ansiogena. Basta un piccolo pensiero a scatenare le vostre preoccupazioni. Considerate di praticare un nuovo hobby, magari potreste uscire di casa e andare a prendere un aperitivo con quella persona che vi fa stare bene.

Avete un gran bisogno di comprensione.

Spesso vi sentite inutili e invisibili. Anche se ci sono ancora delle difficoltà da superare, si comincia a intravedere un miglioramento che sarà più evidente verso giovedì prossimo. Nel frattempo localizzatevi sui vostri obiettivi da mettere a segno e non lasciatevi distrarre. Ogni successo richiede perseveranza e resilienza: chi la dura la vince. Potreste ricevere delle notizie poco positive e la vostra forma è un po' altalenante.

Toro: 8° posto. Questa domenica sarà incentrata principalmente sulle questioni lavorative ed economiche, che vi preoccupano parecchio. È un periodo così così. Non sapete che pesci prendere e avete molta confusione nella testa. In tal caso dovreste sedervi e rivedere ogni singola cosa.

Ricontrollare i conti, rivedete le spese e mettete nero su bianco tutto ciò che vi impensierisce. Questi piccoli metodi potrebbero aiutarvi ad alleviare la pressione interiore, permettendovi di avere un quadro ben delineato sulla vostra situazione generale. Potreste avere difficoltà a dormire, magari proprio perché ci sono dei problemi che vi assillano. Affrontate le sfide con fiducia: il tempo sarà vostro alleato.

L'amore, in questo momento, non è al centro dei vostri pensieri ma non dovreste chiudervi a riccio. Se siete single, forse avete subito una cocente delusione e faticate a fidarvi del prossimo. Così facendo, però, rischiate di perdervi tutto il bello della vita e un possibile amore autentico.

Se invece siete in coppia da molti anni, dovreste cercare di uscir fuori dalla crisi che vi ha travolto, anche rivolgendosi ad un terapeuta.

Vergine: 7° posto - L'oroscopo dell'8 settembre, se siete ancora in vacanza potrete godervi questa giornata da cima a fondo. Le prime frescure di settembre vi hanno portato un po' di sollievo dopo la calura estiva, ma si traballa ancora. Questa domenica è ideale per fare acquisti e rinnovare il guardaroba, soprattutto se l'indomani dovrete rientrare a lavoro o a scuola. Chi lavora in casa è tra i più penalizzati poiché si è sempre indaffarati 24 ore su 24, occupandosi di casa, figli, partner e problemi di ogni tipologia. Non dimenticate di fare il bucato o di spedire quell'importante email.

Inoltre, sarebbe saggio controllare l’auto, poiché potrebbe esserci un inconveniente in arrivo.

L'amore è ballerino, in quanto le coppie nate in estate sembrano ai titoli di coda. Se invece la relazione va avanti da parecchio tempo e si desidera superare la crisi, occorre venirsi incontro scendendo a compromessi. Se ciò non vi sta bene, allora forse è giunto il momento di prendere strade separate.

Leone - 6° posto. State puntando all’eccellenza ma per raggiungerla è fondamentale mettere in primo piano l'amore verso voi stessi, senza però scadere nell'inutile egocentrismo. Trattate gli altri con il dovuto rispetto e farete la differenza. Questo è un periodo positivo per sviluppare nuove idee e progetti.

Siete molto impegnati e presto raccoglierete i frutti del vostro duro sudore. L'amore scotta. Vi sembra di stare sulle montagne russe con il vostro partner di sempre. Vorreste sia una maggior certezza sentimentale che trasgressione. Forse avete bisogno di collaudare un'esperienza diversa, come ad esempio un viaggio all'estero. Nelle relazioni, è importante coltivare la fiducia reciproca altrimenti la troppa gelosia finirà per consumare il rapporto spingendo al tradimento. Verso la fine della prossima settimana potrete ristabilire un legame e venire a conoscenza di un pettegolezzo interessante. Non esagerate con il lavoro o le faccende domestiche: delegate quando possibile.

Scorpione: 5° - Anche se la vostra capacità di concentrazione è messa alla prova, queste 24 ore porteranno una tregua necessaria.

Problemi legati a famiglia, denaro, lavoro o salute saranno temporaneamente messi da parte. È il momento di fare una revisione o pagare una spesa importante: non procrastinate ed eviterete delle spiacevoli sorprese. In serata, potreste godervi una piacevole uscita o una cena con la famiglia o il partner. Coltivate le amicizie, anche se dite di non avere tempo. Basta un messaggio, una telefonata o anche una breve uscita al bar per rinsavire il settore sociale. L'amore conta molto. Il partner potrebbe farvi una sorpresa, o magari sarete voi a spiazzarlo. Se siete single, non costringetevi a trovare qualcuno solo perché detestate stare soli.

Pesci: 4° posto. Le stelle portano una carovana di novità, soprattutto riguardo l'amore.

Chi è single potrebbe fare un incontro inaspettato. La timidezza può essere un'arma a doppio taglio in quanto a lungo andare rischia di far fuggire l'altra parte. Riconoscete i vostri limiti e cercate un modo sano per risolverli definitivamente. Magari un corso o un confronto con uno specialista potrebbe fare al caso vostro. Ad ogni modo, la giornata sarà favorevole per i nuovi investimenti, sia piccoli che grandi. Qualcuno è in procinto di trasferirsi, o magari già l'ha fatto. Dovreste proprio prendervi cura dell'abitazione nuova e prevenire i guasti. Qualunque progetto intrapreso ad inizio anno avrà buone prospettive ma non dovreste abbassare la guardia. Gli imprevisti fanno parte della vita, ma con tanta buona volontà tutto si risolve. Se ci sono state tensioni nei giorni scorsi, tornerà il sereno. La salute va coltivata giorno per giorno, così come le relazioni sociali e l'amore.

Gemelli: 3° posto. Le previsioni astrologiche annuncia una promettente domenica. Vi alzerete con il sorriso stampato sulla faccia e nessuna incombenza vi peserà. Forse siete innamorati e questo vi rende energici come non mai. Coltivate questo sentimento anziché soffocarlo. Ritroverete la voglia di fare e vi divertirete con gli amici e chiunque vi apprezzi. Potreste trovarvi alle prese con una questione familiare o lavorativa importante. Se state cercando lavoro, potreste sentirvi scoraggiati perché non ricevete responsi positivi. Le stelle invitano a non perdere la speranza: presto arriveranno le opportunità giuste. Magari se una cosa non funziona è perché dovete prendere un'altra strada. Smettetela di incolparvi per ciò che non avete fatto e porgete sempre l'altra guancia.

Bilancia: 2° posto. Chiuderete alcune questioni burocratiche e amministrative che vanno avanti da fin troppo tempo. In famiglia si ristabilirà un clima di collaborazione. Con il caldo ormai alle spalle, vi sentirete più energici che mai. Mettete in cantiere i vostri sogni, non lasciateli ammuffire nel cassetto. L’amore di coppia andrà a gonfie vele e in serata non mancheranno momenti romantici. Buone notizie anche per i single che hanno già qualcuno che fa battere i loro cuori: potreste essere ricambiati.

Cancro: 1° posto. Domenica sarà una giornata positiva e appagante, parola delle stelle che vi premiano con il 1° posto in classifica. Le preoccupazioni che vi hanno afflitto recentemente si allontaneranno e ritroverete la motivazione a impegnarvi. Siete un segno iper-sensibile e altruista, ma spesso avete sofferto perché non siete stati trattati come meritavate. Per fortuna siete maturati e avete capito ciò che conta davvero nella vita. Aspettatevi una giornata piena di emozioni e uscite. Avrete delle questioni d'amore di cui occuparvi. La passione sarà eccellente e presto, con il partner, realizzerete quei progetti che per lungo tempo avete sognato. Potreste riprendere in mano un hobby o una passione che pensavate di aver abbandonato per sempre. Sarà anche una buona giornata per allontanare influenze negative e per tagliare le spese inutili. Seguite la corrente e vivete 'YOLO'.