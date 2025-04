Le stelle non aiutano il segno del Leone, ultimo nella classifica dell'oroscopo settimanale dal 14 al 20 aprile 2025. Per i nativi dei Pesci, invece, le giornate promettono bene, soprattutto per i single. Approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno.

Classifica e oroscopo dal 14 al 20 aprile: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Leone - L'Oroscopo settimanale non prevede giornate semplici. Vi sentite immersi in una situazione complicata, dalla quale sembra difficile uscire. La stanchezza mentale e il senso di insoddisfazione potrebbero portarvi a mettere in discussione anche i vostri legami più solidi.

La cosa importante è mantenere la calma e non prendere decisioni affrettate, soprattutto se riguardano la sfera professionale. In famiglia potreste avere bisogno di ristabilire degli equilibri. In amore, attenzione a certi colpi di scena che potrebbero sconvolgervi, positivamente o negativamente. Serve sangue freddo, pazienza e una buona dose di autoanalisi.

1️⃣1️⃣- Toro - Il fronte lavorativo potrebbe mettervi alla prova con situazioni tese e malintesi che vi faranno salire il nervoso. Ci saranno giornate più agitate del previsto, ma non lasciate che la rabbia vi faccia perdere di vista l’obiettivo. Non tutto può andare come vorreste e certe difficoltà vanno affrontate con lucidità. In amore le cose non vanno meglio: nelle relazioni di lunga data si respirano incomprensioni e silenzi, mentre chi è single potrebbe non sentirsi pronto a lasciarsi andare.

Il consiglio è non reagire con impulsività, ma attendere che il clima migliori.

1️⃣0️⃣- Vergine - In campo lavorativo rischiate di essere troppo rigidi e poco disponibili al confronto. Questo atteggiamento, seppur nato dal desiderio di fare bene, potrebbe compromettere i rapporti con colleghi e collaboratori. Cercate di adattarvi di più alle circostanze, senza voler controllare tutto.

In amore, le troppe domande che vi ponete rischiano di appesantire la relazione. A volte occorre lasciarsi andare, accettare ciò che non si capisce subito e vivere il presente. Attenzione anche alla qualità del riposo: dormire poco o male potrebbe incidere sull’umore.

9️⃣- Scorpione - Avete grandi ambizioni sul fronte professionale, ma il percorso si presenta lungo e complesso.

Desiderate una stabilità contrattuale o un cambiamento radicale, ma dovete prima affrontare delle tappe fondamentali. Rimandare ancora potrebbe trasformarsi in un rimpianto: è tempo di osare. In amore c’è qualche nube che offusca il cuore. Potreste trovarvi a riflettere sulla tenuta della relazione o a sentire il bisogno di più attenzioni. Serve dialogo sincero, ma anche la capacità di proteggere ciò che conta davvero per voi.

8️⃣- Cancro - Siete chiamati a fare scelte importanti, soprattutto nel lavoro. Continuare con un’attività che non porta più soddisfazioni potrebbe solo consumarvi. È tempo di guardare oltre e considerare nuove strade, anche se questo comporta lasciare ciò che conoscete.

In amore, vi sentite forse trascurati o legati a una relazione che non cresce. Non è ciò che volete davvero: se necessario, chiudete con chiarezza. Ma non dimenticate di dedicarvi a voi stessi e alle cose che vi fanno stare bene. Il benessere passa anche da una passeggiata, un libro, un sorriso.

7️⃣- Sagittario - Il nervosismo è palpabile, soprattutto a causa di alcune questioni lavorative che sembrano non trovare soluzione. C’è chi ha la sensazione di non essere valorizzato abbastanza o di essere sempre in rincorsa. Non lasciate che questo malumore si riversi nelle relazioni personali. In amore, invece, potreste vivere emozioni inaspettate. La giornata porta incontri interessanti e una ventata di passione che vi aiuterà a ritrovare entusiasmo.

Fatevi trovare pronti, soprattutto se siete single da tempo.

6️⃣- Ariete - La settimana si apre in maniera inattesa, con novità professionali che potrebbero cambiare la vostra direzione. C’è un progetto ambizioso che vi ronza in testa da tempo, e finalmente sembra giunto il momento giusto per iniziare a concretizzarlo. Avete grinta, risorse e voglia di mettervi in gioco. In amore, però, meglio procedere con prudenza. Vivete ogni momento con autenticità e non cercate risposte dove non ce ne sono. L’intuito sarà la vostra guida migliore.

5️⃣- Capricorno - L’ambiente lavorativo si presenta carico di tensione e competitività. C’è chi cerca di mettervi alla prova, ma non è il momento di esporsi troppo.

Meglio rimandare discussioni o chiarimenti. L’amore, invece, potrebbe sorprendervi con qualcosa di nuovo: lasciatevi coinvolgere da ciò che arriva, anche se vi destabilizza. Chi è solo da tempo, sentirà il bisogno di condividere di più. Apritevi con leggerezza, senza aspettative eccessive.

4️⃣- Bilancia - Le giornate a venire saranno perfette per fermarsi un momento e guardarsi dentro. State vivendo la vita che desiderate o siete finiti in un automatismo che non vi rappresenta più? È tempo di fare chiarezza, anche in amore, dove potreste aver smarrito un po’ della vostra naturale eleganza e attrattiva. Non abbiate paura di fermarvi e ascoltarvi. Talvolta è da lì che inizia la vera trasformazione.

3️⃣- Acquario - Due giornate frizzanti e piene di energia vi attendono. Finalmente sentite di avere lo slancio giusto per tuffarvi in un progetto lasciato a metà o per lanciare qualcosa di nuovo. Il lavoro prende una piega stimolante e la creatività sarà vostra alleata. Anche in amore, è il momento giusto per chiarire tutto ciò che vi pesa. Non abbiate paura di dire quello che provate: solo così potrete liberare spazio per ciò che davvero conta.

2️⃣- Gemelli - Inizia una settimana dinamica e promettente. Vi sentite circondati da affetto sincero e questo vi darà la forza per affrontare anche le giornate più stancanti. In amore, però, ci sono questioni irrisolte che vi trascinate da troppo tempo.

Non abbiate paura di chiudere ciò che non vi fa più bene o, al contrario, di ricostruire se ne vale la pena. La chiarezza è il primo passo verso la serenità.

1️⃣- Pesci - Tutto fila bene. Le cose sul lavoro sembrano procedere senza particolari intoppi. La vostra capacità di adattamento e la sensibilità vi aiuteranno a trovare soluzioni efficaci anche dove gli altri si arrendono. In amore, però, cercate di non essere troppo critici o esigenti: la perfezione non esiste, e un rapporto si costruisce giorno dopo giorno. Per i single si apre una fase dolce, fatta di emozioni sincere e incontri che potrebbero diventare importanti.