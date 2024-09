L'oroscopo del 9 settembre è segnato dal passaggio della Luna in Sagittario, un transito che avverrà sul far della sera e che renderà questo segno zodiacale un vero guerriero. Sarà un lunedì audace per il Toro, che si trova al terzo posto in classifica, turbolento per i Pesci, mentre per il Cancro è giunto il momento di rallentare.

Previsioni astrologiche del 9 settembre: lunedì 'no' per Pesci e Leone

Pesci: 12° - La giornata del 9 settembre si presenta piuttosto turbolenta. Al mattino potreste sentirvi privi di energia e non avere alcuna voglia di uscire dal letto, ma le circostanze vi costringeranno a farlo.

Dovrete anche fare i conti con la necessità di cambiare alcune abitudini, soprattutto se siete inclini a fare le ore piccole. In famiglia potrebbero sorgere tensioni e incomprensioni che rischieranno di turbarvi, ma cercate di non farvi influenzare troppo dalle critiche altrui. In fondo, ciò che conta è mantenere un equilibrio interiore e non lasciarsi abbattere dalle parole degli altri. Affrontate la giornata con coraggio e determinazione.

Leone: 11° - Se state aspettando una risposta o l’esito di un progetto, potrebbe essere il giorno giusto per ricevere buone notizie tuttavia, alcune ore della giornata potrebbero risultare un po' faticose, specialmente se vi ritrovate a spostarvi sui mezzi pubblici o affrontare una mattinata impegnativa.

Non scoraggiatevi: la serata sarà tutta vostra e avrete finalmente modo di rilassarvi, magari con un buon libro o davanti a una serie televisiva che amate. Cercate di staccare completamente la spina per recuperare energie e ritrovare la vostra consueta vitalità.

Vergine: 10° - In amore, le stelle sono dalla vostra parte e vi invitano a fare progetti a lungo termine.

Se state pensando a un passo importante come il matrimonio o una convivenza, questo è il momento ideale per pianificare il futuro insieme al vostro partner. Ma non tutto sarà semplice: ci saranno sfide da affrontare, sia nella vita privata che professionale. Vi serviranno molta resilienza e perseveranza per superare i momenti difficili, ma sappiate che tutto il vostro impegno sarà ripagato.

La giornata si concluderà con una sorpresa: un messaggio o una chiamata inaspettata potrebbero portarvi notizie importanti che cambieranno le vostre prospettive.

Gemelli: 9° - La vostra routine potrebbe subire uno scossone grazie a notizie inaspettate che arriveranno nel corso della giornata. Questi cambiamenti, pur sorprendendovi, vi aiuteranno a uscire dalla monotonia e ad affrontare il futuro con rinnovata energia. Da qui alla fine dell’anno, vi attende un periodo particolarmente movimentato, con tanti progetti da portare a termine e nuove esperienze da vivere. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di trasformare questa giornata in una svolta, magari iniziando con un cambio di look o rinnovando il vostro stile.

Un taglio di capelli o un guardaroba aggiornato potrebbero fare miracoli per il vostro umore e la vostra autostima.

Segni zodiacali con lunedì nella media

Cancro: 8° - Dopo un inizio settimana davvero frenetico, è arrivato il momento di rallentare e prendere le cose con più calma. Gli impegni degli ultimi giorni vi hanno travolto, ma ora potrete finalmente concedervi una pausa. Rallentate e godetevi un po’ di tranquillità: ve lo meritate! Entro la fine della settimana, potreste ritrovarvi coinvolti in attività come il cambio di stagione del guardaroba o le classiche pulizie domestiche. Anche se non si tratta di impegni entusiasmanti, sarà gratificante portare a termine questi compiti. E se siete tra i fortunati che stanno per partire per una vacanza fuori stagione, preparatevi a staccare davvero la spina e godervi ogni istante.

Scorpione: 7° - Oroscopo intenso per chi è alla ricerca dell’amore o ha una persona speciale in mente. Le relazioni potrebbero attraversare una fase di maturazione: c'è chi si sente più sicuro e pronto a fare un passo avanti, ma anche chi nutre dei dubbi e considera l’idea di porre fine al rapporto. Prima di prendere una decisione così drastica, riflettete attentamente e valutate tutte le opzioni a vostra disposizione. Non fatevi travolgere dalle emozioni del momento: agite con saggezza e cercate di capire cosa sia davvero meglio per voi. Potreste scoprire che la pazienza e la riflessione portano soluzioni inaspettate e più equilibrate.

Capricorno: 6° - Preparatevi a una giornata particolarmente densa di impegni.

Dovrete gestire una serie di compiti e responsabilità che vi terranno occupati fino a sera, lasciandovi esausti. Tuttavia, se riuscirete a mantenere il controllo e a organizzarvi bene, riuscirete a portare a termine tutto con successo. Di recente potreste aver notato qualche cambiamento nel vostro corpo, magari un aumento di peso che vi ha sorpreso. Non preoccupatevi troppo e, soprattutto, non fate diete drastiche. Trovate invece un equilibrio, sia nell’alimentazione che nello stile di vita, e cercate di essere più attivi, soprattutto se il vostro lavoro vi costringe a stare spesso seduti.

Bilancia: 5° - Sul piano professionale, potreste trovarvi in una situazione di conflitto con un collega o un superiore.

Questo malessere vi spinge a desiderare un cambiamento, ma al momento non vi è possibile perché avete bisogno di stabilità economica. La chiave è muoversi con astuzia e pazienza: procedete un passo alla volta, esplorando nuove possibilità senza agire impulsivamente. La Luna nel vostro segno vi renderà particolarmente sensibili e potreste sentirvi più lunatici del solito. Ascoltate le vostre emozioni, ma cercate di non farvi sopraffare da esse. Un po’ di riflessione vi aiuterà a trovare la strada giusta da seguire.

Giornata positiva per i primi classificati

Acquario: 4° - In questo giovedì potreste avvertire un forte desiderio di stare per conto vostro, evitando il contatto con gli altri. La mente vi porterà a riflettere su ciò che avete vissuto durante l’estate, ma è ora di guardare avanti e voltare pagina.

Alcuni di voi saranno in attesa di una pausa dal lavoro, e finalmente entro il weekend potrete tirare un sospiro di sollievo. Le vostre aspettative si realizzeranno presto e quello che stavate cercando arriverà al momento giusto. Non abbiate fretta: il meglio sta per arrivare, e la pazienza sarà premiata con risultati tangibili.

Toro: 3° - Audaci. I più intraprendenti potrebbero incontrare nuove opportunità amorose. Se in passato avete conosciuto una persona speciale ma non siete riusciti a portare avanti la relazione a causa dell’instabilità, non rimuginate su ciò che è andato perduto. Ormai ciò che è stato non può essere cambiato, ma il futuro è pieno di possibilità. Nuovi e scintillanti incontri amorosi vi aspettano, quindi preparatevi a vivere nuove emozioni.

Non abbattetevi per il passato: le stelle indicano che il meglio deve ancora venire. Siate pronti ad aprire il vostro cuore a ciò che vi attende!

Sagittario: 2° - Guerrieri. Sarà una giornata ricca di occasioni per uscire e socializzare, ma fate attenzione alle spese. Le vostre finanze non sono in condizioni ottimali, quindi dovrete resistere alla tentazione di fare shopping o concedervi qualche lusso. Una persona vicina potrebbe chiedervi un favore, e anche se le vostre risorse sono limitate, non rifiutatela: si tratta di qualcosa di importante per lei, e il vostro aiuto potrebbe fare la differenza. Ricordate che, nonostante le difficoltà economiche, la generosità e il sostegno reciproco sono valori fondamentali per il vostro benessere emotivo.

Ariete: 1° - Si prospetta una giornata davvero eccezionale, in cui avrete un'energia fuori dal comune, che vi permetterà di affrontare con slancio ogni sfida che vi si presenterà. Approfittate di questa carica positiva per recuperare terreno su progetti rimasti in sospeso o per portarvi avanti con nuovi obiettivi. È il momento giusto per pensare in grande: non accontentatevi delle piccole soddisfazioni, puntate a raggiungere traguardi più ambiziosi. Organizzatevi per il fine settimana, così da evitare malintesi o contrasti. Se siete in coppia, ci sarà una crescente intesa che vi spingerà a fare un passo importante nella relazione. Non abbiate paura di osare.