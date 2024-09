L'oroscopo del 24 settembre predice un martedì tutto all'insegna della Luna. L'astro d'argento favorirà soprattutto i nati sotto il segno del Cancro, primo in classifica. La seconda giornata dell'attuale settimana darà spunti di positività e tanta fortuna anche a Leone, Scorpione e Acquario, trio sottoscritto da cinque stelle nella scaletta del giorno. Periodo poco positivo, invece, per coloro dei Pesci, ultimi in graduatoria.

Previsioni zodiacali e classifica del 24 settembre, buone notizie in amore per lo Scorpione

12 - Pesci: ★★. In programma un martedì abbastanza difficile da portare a termine.

Quindi sarà fondamentale prendersi dei momenti di tranquillità e rifuggire dalla confusione o dal caos. In ambito affettivo, la fretta di realizzare i vostri desideri potrebbe portarvi a prendere decisioni avventate. Cercate di rilassarvi e non pretendere tutto immediatamente, poiché l'attesa potrebbe rivelarsi più gratificante. Coloro che non sono in coppia dovranno imparare a gestire meglio i propri sentimenti, evitando di soffocare chi vi è accanto con eccessiva gelosia o possessività. In ambito professionale, siete portati a sognare e a vivere in un mondo idealizzato, ma è il momento di tornare alla realtà. Concentratevi su ciò che è concreto e smettete di inseguire chimere: i vostri colleghi vi saranno grati per un approccio più pragmatico.

11 - Vergine: ★★★. Se ciò che vi blocca in questo periodo fossero alcuni dubbi derivanti dalla scarsa conoscenza del partner, sarebbe il caso di porgere delle domande, dirette e concise, giusto per capire meglio chi avete di fronte. Durante la giornata di martedì dovrete dar prova di pazienza per superare eventuali momenti di tensione nella coppia ed evitare di aggravare le cose.

Single, se siete alla ricerca di un partner, avete bisogno di staccare da tutto e tutti. Questo può concedervelo solo una persona diversa dal vostro solito, che vi porti con decisione a indossare "le ali" della libertà. Le capacità lavorative non sono in discussione, ma dovete essere più concreti e mostrare qualche risultato ai superiori.

Inutile autoconvincersi che tutto proceda per il verso giusto.

10 - Gemelli: ★★★★. In questa giornata in arrivo sarete pronti a esprimere i vostri sentimenti più profondi, soprattutto se vi trovaste a vivere momenti speciali con il partner. Con l'influenza benevola di Venere, la passione e l'intesa fisica saranno al culmine, regalando ad entrambi un'esperienza indimenticabile. Se siete single, la giornata vi offrirà interessanti opportunità per cercare l'amore: siate autentici e sinceri, sia con voi stessi che con chi incontrerete, mostrando senza timore chi siete davvero. Sul lavoro, siete un supporto fondamentale e dimostrate grande abilità ad operare in squadra. I colleghi noteranno il vostro impegno, ricambiandolo con attestati di stima e una fiducia incondizionata.

9 - Sagittario: ★★★★. La giornata si prospetta positiva, caratterizzata da un andamento piuttosto fluido, purché riusciate a cogliere ogni piccola occasione. In campo sentimentale, anche se siete spesso passionali, talvolta non riuscite a esternare i vostri veri sentimenti. Questo potrebbe creare qualche incomprensione: non aspettate che siano gli altri a capire, siate chiari e diretti. Se desiderate una relazione solida e duratura, ora è il momento di mostrarvi presenti e attenti. Chi è single potrebbe sentire il desiderio di una storia significativa: non accontentatevi di relazioni superficiali ma investite in qualcosa di autentico. Sul fronte lavorativo, nessuno ostacolerà i vostri piani.

Sarete determinati e pronti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sfruttate meglio le vostre capacità.

8 - Toro: ★★★★. Le stelle di martedì senz'altro infonderanno una straordinaria energia, permettendo di intraprendere iniziative amorose che metteranno in luce il vostro lato più sensibile e affettuoso verso il partner. Se siete single, la persona che vi ha fatto battere il cuore sarà finalmente pronta a ricambiare il vostro interesse: non esitate a farvi avanti, anche se c'è una certa distanza. Grazie ai nuovi strumenti di comunicazione, potrete superare ogni ostacolo e rendere più facile avvicinarvi. Sul fronte lavorativo, potrebbe arrivare una proposta che richiederà il dover conciliare diversi impegni.

Sebbene l'idea possa intimorirvi, non sottovalutate questa opportunità. L'esperienza offre sempre la possibilità di crescere professionalmente.

7 - Capricorno: ★★★★. Martedì sarà un giorno di buon auspicio, con energie positive pronte a sostenervi. In amore, però, sarà importante evitare di ingigantire piccoli problemi che potrebbero emergere. Non lasciatevi sopraffare dalle emozioni negative e concentratevi su ciò che realmente conta: il benessere e l’armonia nel rapporto. Se siete in cerca di nuove avventure sentimentali, il momento è favorevole per lasciarsi andare, ma senza fretta. Gli incontri potrebbero essere stimolanti e offrire nuove prospettive. In ambito lavorativo, una piccola tensione potrebbe sorgere con una persona che conoscete bene: non preoccupatevi, la situazione si risolverà positivamente entro fine giornata.

Siate pazienti e non lasciatevi trascinare dalle provocazioni.

6 - Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo del 24 settembre prevede un martedì caratterizzato da un andamento piuttosto piatto, senza particolari alti né bassi. Sarà una giornata ordinaria, senza grandi scosse emotive, ma questo potrebbe anche rivelarsi un bene: a volte è utile prendersi una pausa dalle montagne russe delle emozioni. In ambito affettivo, potrebbe emergere una certa stanchezza o mancanza di entusiasmo. La cosa migliore da fare sarà riflettere e non forzare le cose. Se siete single, fate attenzione a non farvi illusioni riguardo a una storia: potrebbe rivelarsi meno promettente del previsto. In ambito lavorativo, l'ansia potrebbe giocare brutti scherzi.

Non trascurate dettagli importanti e sforzatevi di mantenere il controllo della situazione: solo così eviterete di incorrere in errori.

5 - Ariete: ★★★★. È un momento magico per l'amore. Infatti, il secondo giorno della settimana indica che vi sentirete travolti dal partner, che saprà soddisfarvi su tutti i piani: mentale, fisico e spirituale. La vostra natura aperta e socievole farà della comunicazione lo strumento di seduzione più potente, creando l'atmosfera perfetta per una serata romantica. Se siete single, un vostro approccio diretto e determinato vi permetterà di raggiungere ciò che desiderate senza esitazioni. Questo atteggiamento vi aiuterà a conquistare traguardi che fino a ieri vi sembravano lontani.

Anche sul lavoro, affronterete ogni impegno con entusiasmo e fiducia. Coinvolgendo positivamente chi vi sta intorno, sicuramente favorirete la nascita di nuovi progetti.

4 - Acquario: ★★★★★. Martedì sarà una giornata eccellente, con le stelle completamente a favore. Sarete pieni di energia e positività, capaci di affrontare qualsiasi situazione con il massimo entusiasmo. In ambito sentimentale, vi sentirete in perfetta sintonia con la persona amata. L’intesa sarà altissima e vi regalerà momenti di pura felicità. Chi è single vivrà un periodo intrigante, fatto di scoperte e incontri interessanti. Potreste essere messi alla prova nei vostri principi, ma ciò vi aiuterà a chiarire cosa desiderate veramente da una relazione.

In ambito lavorativo, la fortuna sarà dalla vostra parte: vi aspetta un periodo di opportunità. Sfruttate ogni occasione per avanzare, perché le novità in arrivo potrebbero rivoluzionare positivamente il futuro professionale.

3 - Scorpione: ★★★★★. Bellissime notizie in arrivo in ambito sentimentale. Dunque, giornata straordinaria, in particolare nel settore delle relazioni personali. Sarete in grado di recuperare eventuali situazioni in bilico, soprattutto con amici o familiari, riportando serenità e armonia nei rapporti. In amore, l’intesa sarà perfetta e vi sentirete pronti a progettare insieme al partner nuovi obbiettivi. Lasciatevi trasportare dalle emozioni e non abbiate paura di essere voi stessi.

Chi è single avrà l'opportunità di fare una bellissima conoscenza, ma attenzione: scremate le amicizie, eliminando quelle false e tossiche che non fanno altro che minare la vostra serenità. In campo lavorativo, è il momento di far valere la vostra esperienza. Dimostrate fermezza e fate vedere di essere pronti a gestire qualsiasi situazione, anche le più delicate.

2 - Leone: ★★★★★. Sarete fedeli ai vostri sentimenti più profondi, specialmente se siete in una relazione di lunga data. In questa giornata settembrina, mostrerete un lato emotivo, rafforzando il legame con il partner. Grazie all'influenza positiva di Venere, l'umore e la stabilità sentimentale saranno garantiti, creando un’armonia costante nella relazione.

Se siete single, gli astri continueranno a favorirvi, portando fortuna in amore e aprendo nuove possibilità di allacciare piacevoli relazioni sentimentali. Alcuni movimenti celesti vi spingeranno verso grandi progetti, offrendovi la possibilità di far crescere i guadagni. Sul lavoro, vi porrete obiettivi ambiziosi, un diritto che vi siete conquistati, soprattutto se siete liberi professionisti. Puntate in alto, perché il successo sarà alla vostra portata.

1 - Cancro: 'top del giorno'. L'ingresso della Luna nel vostro segno vi farà sentire completamente appagati, l’intesa con il partner toccherà i massimi livelli. La vita a due sarà pervasa da complicità, rendendo ogni momento un'esperienza da celebrare. Approfittate della fortuna di aver trovato l'anima gemella e condividete insieme momenti di felicità e divertimento. Se siete single, vi sentirete al centro dell'universo, sicuri e indipendenti, pronti a conquistare tutto ciò che desiderate. Sarà una giornata in cui avrete la sensazione di possedere una "bacchetta magica", capace di tirar fuori il meglio da voi stessi e dagli altri. Sul lavoro, l’influenza di Venere vi conferirà un’autorevolezza naturale, priva di rigidità, e i rapporti che instaurerete con i superiori vi daranno fiducia, portandovi a brillare nell'ambiente professionale.